Immer im Bild mit der Midland Follow-U Webcam

Ideal für Vorträge, in Büros, Klassenzimmern und Bildungseinrichtungen, für YouTuber und Videokonferenzen mit mehreren Teilnehmern im selben Raum: Die neue Full HD-Webcam mit 355° Personenverfolgung und Stereo-Mikrofon

Dreieich / Trittau, im August 2021 – Web-Meetings und Live-Übertragungen in bestmöglicher Qualität und mit innovativer Präsentation – dies ermöglicht Midland mit seiner neuen und revolutionären Webcam Follow-U. Denn diese ist in der Lage, Bewegungen der menschlichen Statur zu erkennen und den Sprecher dank der innovativen LTS®-Funktion (Live Tracking System) zu verfolgen. Damit eignet sie sich perfekt für Lehrer am Whiteboard, Büro- oder Home-Office-Mitarbeiter, Geschäftsbesprechungen oder sogar Webinare. Full HD-Bildqualität und Stereomikrofon sorgen für zusätzliche Professionalität in der Kommunikation. Das integrierte Mikrofon ist in der Lage, Echos und Hintergrundgeräusche zu unterdrücken, sodass sichergestellt ist, dass sich die Gesprächspartner deutlich hören und auch gehört werden. Dazu ist die Bedienung kinderleicht: Mit USB-Anschluss und einem leichten und kompakten Design kann die Kamera überallhin mitgenommen und schnell an einem PC oder MAC installiert werden. Hochwertige Technologie in Kombination mit einem sehr guten Preis-/Leistungsverhältnis runden die Webcam ab, denn diese ist ab sofort online und im Fachhandel zum UVP von 99 Euro erhältlich.

Speziell im digitalen Wandel und dem verstärkten Home-Office-Einsatz ist hochwertiges Video-Equipment wichtig für Business-Erfolge und intensive Lerneinheiten. Denn verzerrte Bilder und schlechte Sprachqualität führen schnell zu Ermüdung und sinkender Aufmerksamkeit bei Zuhörern und Teilnehmern. Zudem können wichtige Informationen verloren gehen. Midland hat dafür die passende Lösung im Programm: Mit der Plug’n’Play-fähigen Full HD Webcam Follow-U wird der Arbeitsplatz im Handumdrehen zum perfekten Workspace für effiziente Videokonferenzen und Videotelefonie. Der Clou: Man ist nicht gezwungen am Schreibtisch zu sitzen, denn die Webcam folgt dem Anwender dank des 355°-Drehwinkels. Ermöglicht wird dies durch die LTS®-Funktion (Live Tracking System), welche eine präzise und intelligente Erkennung der menschlichen Physiognomie ermöglicht. Und sollte diese Funktion einmal n vonnöten sein, ermöglicht ein kurzes Tippen auf die Webcam (1-Touch Button Tracking) eine sofortige Deaktivierung dieser Funktion.

Weitere Bildwinkelfunktionen und automatische Optimierungen

Aber nicht nur für Personen, sondern auch für Webseminare und Präsentationen eignet sich die Webcam: Mit einem 120°-Bildwinkel ermöglicht die Webcam Produkte auszustellen, Räume zu zeigen oder einfach die bildliche Übertragung eines Whiteboards. Durch die WDR°-Technologie (Wide Dynamic Range) können auch helle und dunkle Bereiche gleichzeitig dargestellt werden. Eine automatische Helligkeitsanpassung sorgt auch in schlecht beleuchteten Umgebungen für ein optimales Bild.

Hohe Qualität zudem beim Klang

Eine optimale Audioqualität wird durch das Stereomikrofon erreicht, welches durch eine gute Weitwinkel-Funktion auch hervorragende Qualität in Konferenzräumen oder bei Präsentation im Stehen vor einem Whiteboard liefert. Durch die Funktion „Noise Reduction Processing“ werden störende Hintergrundgeräusche effektiv ausgeblendet.

Klein, handlich und kinderleichte Bedienung

Durch das kompakte und handliche Format lässt sich die Webcam einfach transportieren und wieder installieren. Per USB-Port ist sie schnell am PC oder MAC angeschlossen. Die Montage kann entweder auf dem Computerbildschirm oder auf einer flachen Oberfläche mit dem mitgelieferten Stativ erfolgen. Aufgrund der technischen Funktionen und besseren Bildaufnahme eignet sich die Webcam auch hervorragend als Ersatz für die vorhandene Laptop-Kamera.

Verfügbarkeit und Preis

Die neue Webcam Follow-U von Midland ist im Web-Shop, im Online- sowie im Fachhandel verfügbar. Sie ist mit schwarzem Gehäuse lieferbar und mit Abmessungen von 65 x 85 x 45 mm (BxHxT) sehr handlich. Zum Lieferumfang gehört ein 1,7 Meter langes USB-Kabel. Der UVP liegt bei 99 Euro. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.albrecht-midland.de.

Über Midland & Alan Electronics:

Midland ist eine Marke der Alan Electronics GmbH, einem führenden Hersteller von Kommunikationstechniken und Unterhaltungselektronik mit Standorten in Dreieich bei Frankfurt und in Trittau bei Hamburg. Bei Midland gehört die Funktechnik mit PMR 446, CB-Funk sowie Marine- und Amateurfunkgeräten zum Kernsortiment und wird ergänzt durch moderne Bluetooth-Kommunikationssysteme für Motorrad- und Skifahrer sowie Action-Kameras mit verschiedenstem Zubehör. Das umfangreiche Portfolio wird mit leistungsstarken Powerbanks und Audiozubehör abgerundet. Die Marke Midland ist mit seinen Produkten vor allem in Europa und USA bereits seit über 40 Jahren bekannt.

Alan Electronics wurde 1989 gegründet und ist Teil der internationalen Firmengruppe Midland Europe S.r.l. mit Sitz in Italien. Sie umfasst derzeit 14 unabhängige Unternehmen weltweit und kann auf über 40 Jahre Erfahrung und technisches Wissen zurückgreifen. Speziell bei der Produktentwicklung ist daher die intensive Zusammenarbeit der Partner von großer Bedeutung. Weltweit sind die Produkte von Alan Electronics bekannt mit den Marken Albrecht, Albrecht Audio (Digital- und Internetradios, Bluetooth-Lautsprecher) und Midland (Funktechnik mit PMR 446, CB-Marine- und Amateurfunkgeräten, Bluetooth-Kommunikationssysteme für Motorrad- und Skifahrer sowie Action-Kameras mit Zubehör, Power-Banks und Audiozubehör).

Weitere Informationen unter www.albrecht-midland.de

