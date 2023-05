Immer gut beraten: Cheftresor launcht digitales Beratungscenter für den Next-Level-Mandantenservice

Zwickau, 15.05.2023. Steuerrechtliche Fragen können sehr komplex sein und erfordern in jedem Fall eine individuelle Lösungsfindung. Um immer die richtigen Ansätze und Antworten parat zu haben, brauchen Steuerberater aber vor allem eins: vollständige und aktuelle Daten. Dieser Datenschatz ist zwar in Kanzleien vorhanden. Durch die Verteilung auf unterschiedliche Systeme oder die manuelle Pflege lässt er sich jedoch meist nicht optimal nutzen. Die Cheftresor Solutio GmbH hat sich diesem Problem gewidmet und mit dem Beratungscenter den Cheftresor® für Steuerberater gewinnbringend erweitert.

„Als Pilotkanzlei nutzen wir unseren Cheftresor® nun bereits seit drei Jahren. Im Datencenter profitieren wir von den gut aufbereiteten Informationen, den übersichtlichen Darstellungen und halten Entwicklungen und Ausreißer mit Grafiken stets im Blick. Durch das Controlling-Tool bieten wir Mandanten einen digitalen Service an – zur Zufriedenheit aller“, fasst Ines Scholz, Geschäftsführerin der Ines Scholz Steuerberatungsgesellschaft mbH zusammen. „Seit einigen Monaten nutzen wir als Pilotkanzlei auch die Beta-Version des Cheftresor® Beratungscenters. Und sind schon jetzt von den Mehrwerten für uns und unsere Mandanten überzeugt.“

Mit dem Cheftresor® Beratungscenter erhalten Steuerkanzleien automatisiert wertvolle Ansätze für individuelle Problemlösungen, Anregungen oder Hilfestellungen. Denn mit einem Blick auf aktuelle Kennzahlen, einen Steuerzahlungskalender und eine Unternehmensplanung in Form einer Soll-Ist-BWA lassen sich gewinnbringende Auskünfte und Antworten schnell finden. Daneben spart das Beratungscenter auch effektiv Zeit. Jahresabschlusspräsentationen lassen sich beispielsweise in 30 Sekunden erstellen – dafür sind lediglich einige Klicks nötig.

„Für uns essenziell ist die Erleichterung für Steuerkanzleien und ihre Mandanten im Arbeitsalltag. Somit ist unser Beratungscenter vor allem für eine kollaborative Zusammenarbeit auf einem ganz neuen Level ausgelegt. Einerseits lassen sich Berichte mit der Notizfunktion gemeinsam im Kanzleiteam bearbeiten. Andererseits funktioniert der Austausch mit den Mandanten reibungslos. So lassen sich finale Berichte vom Steuerberater einfach über den Cheftresor® zur Verfügung stellen. Durch unseren Maßnahmenplan sind zudem Aufgaben schnell zugeordnet und beide Seiten behalten im Blick, was gewesen und als Nächstes zu tun ist“, so Daniela Forkel, Prokuristin bei der Cheftresor Solutio GmbH.

„Unser persönliches Highlight: das Frühwarnsystem. Es hilft uns, den Anforderungen des Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmens, kurz StaRUG gerecht zu werden. Nach Paragraf 102 StaRUG sind Steuerberater wie auch Wirtschaftsprüfer nämlich verpflichtet, ihre Mandanten stets über drohende Insolvenzrisiken im Bilde zu halten. Das Frühwarnsystem gewährleistet diesbezüglich eine schnelle Einschätzung der Lage durch ein intuitives Ampelsystem“, berichtet Ines Scholz.

Das Beratungscenter ist demnach eine wertvolle Ergänzung des Cheftresor® Datencenters. Für die Bereitstellung der Beratungsansätze greift es auf die vorhandenen Informationen im Datencenter zu. Für Steuerberater entfällt also das Zusammensuchen verstreuter Daten. Selbstverständlich sind dabei eine moderne Aufbereitung und eine schnelle Anpassung an das eigene Kanzlei-Branding. Mit dem Cheftresor®-rund-um-Paket sind Kanzleien immer gut beraten und beraten gleichzeitig noch besser – für einen optimierten Mandantenservice.

Mehr Informationen: https://www.cheftresor.de/

Über Cheftresor Solutio GmbH

Die Cheftresor Solutio GmbH stellt mit der gleichnamigen Software Cheftresor® eine Lösung für Steuerkanzleien und deren Mandanten zur Verfügung. Durch eine sichere und geprüfte Schnittstellenanbindung bereitet Cheftresor® vorhandene Daten aus dem Kanzleirechnungswesen ohne Änderungen an den Vorsystemen auf. Die grafisch übersichtliche Darstellung auf der browserbasierten Plattform erleichtert beiden Seiten, die Themen Buchhaltung und Lohnabrechnung effizient zu bearbeiten. Das Ergebnis: ein modernes Controlling in Echtzeit. Steuerberater und Steuerkanzleien setzen für die aktive Mandantenberatung mit buchungsaktuellen Unternehmensdaten bereits auf Cheftresor®. So stellen sie einen smarten und digitalen Mandantenservice sicher. Aber auch Unternehmen profitieren dank aktueller Auswertungen von monatlichen Lohnmeldungen, Vertragsübersichten oder Belegklärung. Entwickelt wurde das Tool von einem Team aus IT-Experten und berufserfahrenen Steuerberatern – aus der Praxis für die Praxis. Cheftresor® ist ein Portal mit allen Zahlen, jederzeit und überall verfügbar. https://www.cheftresor.de/

Die Cheftresor Solutio GmbH geht auf die 2019 gegründete Cheftresor GmbH als Marke der Ines Scholz Firmengruppe zurück.

