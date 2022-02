Imaweb dehnt Präsenz auf Nordeuropa aus und erweitert sein SaaS-Angebot für Lead-Generierung und digitales Marketing durch drei Übernahmen

Imaweb baut mit der Übernahme von FordonsData seine Präsenz in den nordeuropäischen Ländern aus und erweitert mit der Übernahme von CUSTEED (Garagescore) und Midrange Solutions and Services sein Angebot an digitalen Softwarelösungen für Händler.

Lyon, Frankreich – 10. Februar 2022 – Imaweb, ein führender europäischer Anbieter von digitalen SaaS-Lösungen für die Automobilbranche, gibt heute drei neue Übernahmen bekannt: FordonsData, CUSTEED und Midrange Solutions and Services (MSS).

Imaweb wird von Fonds unterstützt, die von PSG beraten werden, einem führenden Growth-Equity-Unternehmen, das Partnerschaften mit mittelständischen Software- und technologiebasierten Dienstleistungsunternehmen eingeht, um deren Wachstum zu beschleunigen. PSG investierte im Mai 2019 in Imaweb und unterstützte die Gründer bei der Umwandlung eines führenden Anbieters von SaaS-CRM-Lösungen für den Automobilsektor in Spanien in einen europaweit führenden Anbieter von digitalen, schlüsselfertigen Softwarelösungen für Autohändler und OEMs durch eine Kombination aus organischem Wachstum und strategischen Übernahmen. Heute bedient Imaweb über 9.500 Händler und 19 OEMs in ganz Europa und ist führend in Frankreich, Spanien, Deutschland, Schweiz, Benelux und Schweden.

FordonsData ist ein führender Anbieter von Softwarelösungen für den Automobilhandel in Schweden. Mit dieser Akquisition expandiert Imaweb in den größten Markt der Region Nordeuropa und vergrößert die geografische Reichweite des Unternehmens auf den größten Teil des westlichen Kontinentaleuropas.

“Bei FordonsData entwickeln wir digitale Softwarelösungen, die wir mit einem fundierten Wissen über den Automobilsektor kombinieren. Wir sind stets bestrebt, die Digitalisierung des Automobilhandels zu beschleunigen, und genau diese Vision teilen wir mit Imaweb”, erklärt Daniel Liljebladh, CEO von FordonsData. “Wir freuen uns, ein Teil der Imaweb-Geschichte zu sein. Ihre starke Positionierung in Europa und ihr kollaborativer Ansatz sind der Ausgangspunkt, um FordonsData auf die nächste Stufe zu heben.”

CUSTEED ist eine SaaS-Plattform der nächsten Generation für das Kundenerlebnis- und Kundenbindungsmanagement in der Automobilbranche, die es Autohändlern ermöglicht, die Online-Lead-Generierung zu steigern, die E-Reputation zu verbessern und die Kundenzufriedenheit zu verwalten. Innerhalb weniger Jahre hat sich CUSTEED in Frankreich zu einem führenden Unternehmen entwickelt und mit dem Eintritt in den spanischen Markt seine internationale Expansion eingeleitet.

“Imaweb ist eine natürliche Ergänzung für das nächste Kapitel der Wachstumsgeschichte von CUSTEED”, sagt Olivier Guillemot, CEO von CUSTEED. “Diese Partnerschaft wird es uns ermöglichen, unser internationales Wachstum zu beschleunigen und weiterhin transformative Softwarelösungen für Autohändler zu entwickeln. Wir teilen eine gemeinsame Vision mit dem Managementteam von Imaweb und freuen uns auf die vor uns liegende Reise”.

MSS ist in Frankreich ein Begriff für Hosting-Lösungen in der Automobilbranche. Mit über 18 Jahren Erfahrung in der Automobilbranche ist MSS ein zentraler Akteur bei der Digitalisierung von Prozessen für Autohäuser.

“Wir freuen uns, Teil des Imaweb-Teams zu sein und unser Geschäft gemeinsam zu entwickeln. Unsere kombinierten Stärken werden Midrange Solutions and Services zu einem stärkeren Akteur in einem wachsenden Markt machen, in Frankreich und in ganz Europa”, sagt Francois Sotiras, CEO von Midrange Solutions and Services.

“Die Kombination von FordonsData, CUSTEED und MSS mit Imaweb ermöglicht es uns, einen europäischen One-Stop-Shop zu schaffen, der den gesamten Softwarebedarf von Autohändlern und OEMs im Automobilhandel abdeckt. Unser Ziel ist es, Händler und OEMs bei ihrer Mission zu unterstützen, die Digitalisierung voranzutreiben und den Kunden ein maßgeschneidertes Omnichannel-Erlebnis zu bieten”, fügt Julian Ciccale, CEO von Imaweb, hinzu. “Wir freuen uns, die Teams von FordonsData, CUSTEED und MSS bei uns begrüßen zu dürfen, und blicken voller Vorfreude in die Zukunft.”

Die finanziellen Bedingungen wurden nicht bekannt gegeben.

Über Imaweb

Imaweb ist ein führender SaaS-Anbieter von Software und digitalen Lösungen für die Automobilbranche in Europa. Das Unternehmen entstand 2019 durch den Zusammenschluss von Imaweb, einem spanischen Unternehmen, das sich auf die Entwicklung globaler Kundenmanagementlösungen für Vertrieb, Marketing und After-Sales spezialisiert hat, und der DATAFIRST-I’Car Systems-Gruppe, einem französischen Softwareentwicklungsunternehmen für Automobilhersteller, Konzernvertriebe und Händler.

Für weitere Informationen: https://www.imaweb.com/

Über Midrange Solutions and Services

Midrange Solutions and Services (MSS) wurde 2006 gegründet und ist ein Anbieter von Hosting- und Managed-Services. MSS hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kunden bei der digitalen Transformation ihres Geschäfts zu unterstützen, indem sie digitale Technologien vollständig in alle ihre Aktivitäten integrieren.

Für weitere Informationen:

https://www.midrange.fr/

Über CUSTEED

CUSTEED ist eine führende französische Kundenbindungs- und Reputationsplattform für den Automobilhandel. CUSTEED unterstützt Händler in allen Phasen der Customer Journey: Akquise, Kundenbetreuung und Kundenbindungsmanagement.

Für weitere Informationen: https://www.custeed.com/

Über FordonsData

FordonsData Nordic ist ein Entwickler von digitalen Lösungen für die schwedische Automobilindustrie.

Für weitere Informationen: https://www.fordonsdata.se/en/

About PSG

PSG ist eine Kapitalbeteiligungsgesellschaft, die Partnerschaften mit mittelständischen Software- und technologiebasierten Dienstleistungsunternehmen eingeht, um sie bei ihrem transformativen Wachstum zu unterstützen, strategische Chancen zu nutzen und starke Teams aufzubauen. Mit der Unterstützung von mehr als 95 Unternehmen und der Vermittlung von mehr als 375 Add-on-Akquisitionen verfügt PSG über umfangreiche Investitionserfahrung, tiefgreifendes Fachwissen in den Bereichen Software und Technologie sowie ein starkes Engagement für die Zusammenarbeit mit Managementteams. PSG wurde 2014 gegründet und verfügt über Büros in Boston, Kansas City, London und Spanien.

Für weitere Informationen: www.psgequity.com

