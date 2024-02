Im Sommer wieder Direktflüge auf die Kanalinsel Jersey

Düsseldorf– Jersey (www.jersey.com) ist auch im kommenden Frühjahr/Sommer wieder schnell und bequem per Direktflug von Deutschland und der Schweiz aus zu erreichen. So bedient Air Dolomiti (Lufthansa Group) zwischen dem 27. April und 28. September die größte der Kanalinsel jeweils samstags von München aus. Auch Eurowings hebt samstags in Richtung Jersey ab, startet ab dem 11. Mai (bis 7. September) allerdings vom Flughafen Düsseldorf aus.

Des Weiteren hat der Reiseveranstalter Globalis (www.globalis.de) eine Charterkette aufgelegt und offeriert achttägige Pauschalreisen nach Jersey, die im Zeitraum 13. April bis 5. Oktober jeweils samstags von 13 deutschen Groß- und Regionalflughäfen aus starten.

Für Jersey-Fans aus der Schweiz bietet der dortige Veranstalter Rolf Meier Reisen (www.rolfmeierreisen.ch) im Sommer erneut eine Serie von Charterflügen nebst ein- oder zweiwöchigen Inselprogrammen. Vom 11. Mai bis 24. August geht es einmal die Woche von Zürich aus auf die in der Bucht von St. Malo liegende Insel. Flugtag ist auch hier der Samstag.

Neben den genannten Direktverbindungen erreicht man Jersey auch ganzjährig und täglich mit British Airways per Umsteigeverbindung via London. Hierzu bietet die Airline Anschlussflüge von allen großen deutschen Flughäfen sowie von Wien und Zürich aus an.

Über Jersey und Visit Jersey

Jersey ist mit einer Fläche von knapp 120 km² und rund 103.000 Einwohnern die größte und bevölkerungsreichste der Kanalinseln. Im Golf von St. Malo gelegen besticht sie durch eine außergewöhnliche Kombination aus britischem Stil und französischer Lebensart. Kein Wunder, befindet sich Jersey doch nur rund 25 Kilometer von der Nordwestküste Frankreichs entfernt im Ärmelkanal. Urlauber dürfen sich auf mehr als 30 Strände, imposante Steilküsten sowie 800 km Wanderwege freuen.

Visit Jersey wurde im März 2015 mit dem Ziel gegründet, den Tourismus in Jersey auf innovative, wirtschaftliche und effiziente Weise zu fördern. Seitdem positioniert die Marketingorganisation die Insel als vitalen Zufluchtsort für Urlauber, die eine entspannende aber gleichfalls erlebnisreiche Auszeit suchen.