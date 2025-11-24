Im Nikolausstiefel ist bestimmt noch etwas Platz

Der Nikolaus kommt bald. Im Nikolausstiefel wird sicherlich noch etwas Platz sein. Was halten Sie davon, Ihrem Kind ein Buch zu schenken? Wie Sie wissen, bereiten Bücher immer Freude.

Juliette Fortuna

Der elfjährige Ele aus den Bergen Norditaliens gerät auf einem Ausflug mit seinem älteren Bruder Marco in ein ungewöhnlich schweres Unwetter. Im abgeschiedenen ‚essecatoio’, einem Trockenhäuschen für Kastanien, finden sie Unterschlupf. Hier begegnen sie einer geheimnisvollen Alten, die sie durch ihre Erzählkunst verwirrt und ängstigt, aber auch in Erstaunen versetzt.

Schlagartig verändert sich Eles Leben und seltsame Dinge passieren…

ISBN-13: 978-3735760494

Die Hexenschülerin – Die Zeit des Neubeginns

Carolin und Nick helfen in den 1980er Jahren bei der Renovierung der Burg Dringenberg. Dabei machen sie einen geheimnisvollen Fund. Sie entdecken alte Schriften aus der Gründungszeit des Ortes.

Geschrieben wurden sie von dem Mädchen Clara, die 1322 als Zwölfjährige mit ihrer Familie in das neue Dorf auf dem Berg zog.

Clara hat eine gefährliche Gabe – sie ist hellsichtig. Aus Angst, als Hexe angesehen zu werden, versucht Clara ihre Gabe geheim zu halten. Doch sie fühlt sich zerrissen, denn sie hat Träume, die sich mit dem strengen Frauenbild ihrer Zeit nicht vereinbaren lassen.

In dem Dorf zieht die geheimnisvolle Odilia sie in ihren Bann. Odilia ist eine gebildete Frau mit einer völlig anderen Lebensanschauung. Sie lehrt Clara nicht nur lesen und schreiben, sondern bestärkt sie auch darin, ihren eigenen Weg zu gehen. Doch der ist gefährlich. Odilia gerät bald in den Verdacht, eine Hexe zu sein und auch Clara als ihre Schülerin befindet sich in großer Gefahr.

Die Hexenschülerin ist eine spannende Zeitreise für Mädchen und Jungen ab etwa 10 Jahren

ISBN-13: 978-3735779205

Lui der Senfhund

Was gibt es Schöneres für ein Kind, als mit einem Hund gemeinsam aufzuwachsen? Wie viele Kinder äußern den Wunsch, einen Hund „besitzen“ zu wollen, ohne zu wissen, was es bedeutet, für ein Lebewesen Verantwortung zu übernehmen.

Die Geschichte von Lui und Mathilda schildert in herzlicher Art und Weise die Verbundenheit der Beiden bis zu dem Tage, an dem Mathildas Eltern die Entscheidung treffen, Lui wegzugeben. Luis Auszug ist die Konsequenz der Eltern auf Mathildas Verantwortungslosigkeit ihrem Hund gegenüber …ob Lui wieder zurück darf?

ISBN-13: 978-3837037906

Zacs großes Abenteuer

In „Zacs großes Abenteuer“ treiben Zwerge, Magier, Riesen und Drachen ihr Unwesen. Mit all seiner Kraft stellt sich ihnen ein Junge entgegen. Unterstützt von seinen Freunden, setzt er sich für das Gute ein, denn böse Mächte wollen die Menschheit vernichten.

Und dann ist da diese unbekannte geheimnisvolle Stimme, die Zac heimsucht. Ist sie von einem Freund oder Feind?

„Zacs großes Abenteuer“ handelt von Freundschaft, Mitgefühl, positivem Miteinander, Zusammenhalt, Mut und Liebe. Dinge, die im heutigen Leben so wichtig sind und leider oft in Vergessenheit geraten.

ISBN-13: 978-3758310737

Neue Abenteuer mit Nepomuck und Finn

Kobold Nepomuck und Mäuserich Finn nehmen Dich auf spannende Abenteuer mit.

Sei gewiss, wo die zwei auftauchen, ist immer etwas los. Sie haben es nämlich faustdick hinter den Ohren und sind stets zu neuen Späßen aufgelegt. Freundschaft und gegenseitiges Vertrauen sind sehr wichtige Aspekte in dieser Geschichte. Denn, wer wünscht sich nicht einen Freund, auf den er sich voll und ganz verlassen kann?! Zusätzlich gibt es passende Ausmalbilder zum Text.

So kannst Du Deiner Kreativität freien Lauf lassen und das Buch nach Deinen Vorstellungen mitgestalten.

Natürlich warten am Ende auch noch ein paar tolle Überraschungen auf Dich!

Neugierig geworden?

Dann nichts wie los!

ISBN-13: 978-3749454280

