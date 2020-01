Im Liegen, Sitzen und Stehen Gesundheit begreifbar machen

Anwender präsentierten die Bowen Technik im vergangenen Jahr auf nachhaltigen Messen / Mehr als 1.500 Besucher erlebten Entspannung durch sanfte Griffe

„Was habt ihr denen gegeben, dass die so entspannt sind?“, fragte ein Besucher am Bowtech-Messestand. So wie auf der „Veggienale & FairGoods“ in Hannover ging es im vergangenen Jahr bundesweit mehr als 1.500 Messebesuchern: Sie kamen in den Genuss kostenloser Probeanwendungen der ganzheitlichen, manuellen Bowen Technik.

Von Nürnberg bis Hamburg, von Köln bis Berlin: acht Städte, 16 Messetage, über 100 Stunden: Mehr als 40 Bowtech-Practitioner machten 2019 ganz praktisch auf ihr Angebot aufmerksam. Mindestens zwei von ihnen behandelten jeweils die Messebesucher im Liegen, Sitzen und Stehen – simultan wegen des großen Andrangs. „Die meisten waren absolut begeistert von dieser wunderbaren sanften Behandlungsform und waren zum Teil sehr verblüfft, dass sie trotz des hohen Geräuschpegels und der vielen Menschen um sie herum in eine absolute Tiefenentspannung kamen und auch danach zum Teil schon körperliche Veränderungen wahrnehmen konnten.“ So berichtete die Bowtech-Anwenderin Melanie Glasing von der Messe in Hannover über die Wirkung der meist sehr kurzen Anwendungen.

Sanfte Griffe sorgen für Tiefenentspannung

Die Bowen Technik ist benannt nach dem Australier Tom Bowen, der sie in den 1950er Jahren entwickelte. Die manuelle Körperarbeit spricht mit gezielten und sanften Griffen über Muskeln und Bindegewebe die Faszien an und damit den ganzen Körper. Zwischen den Grifffolgen lässt der Anwender kurze Regenerationspausen, in denen der Körper die Impulse verarbeitet. Die gezielten Griffe sprechen das vegetative Nervensystem an und versetzen den Körper in eine Tiefenentspannung.

Alleinstellungsmerkmal als praktisches Gesundheitsangebot

„Wir waren die einzigen auf der Messe mit einem derartigen Gesundheitsangebot, das zudem praktisch und anschaulich wurde.“, erklärt Gesa Oude Lansink. Sie stellte die Bowen Technik mit einem Team von regional ansässigen Bowtech-Practitionern in Münster vor. Sie alle gehören zu dem rund 600 Mitglieder zählenden Anwenderverein BOWTECH Deutschland e.V. verantwortlich. Er wird auch in 2020 die Messeaktivitäten der Mitglieder unterstützen.

Der Verein BOWTECH Deutschland e.V.

wurde 2002 gegründet und ist von der Bowen Therapy Academy of Australia anerkannt. Zurzeit hat der Verein ca. 600 Mitglieder, die meisten davon sind als ausgebildete BOWTECH-Practitioner im Internet zu finden unter: www.bowtech.de.

Bowen Therapy Academy of Australia (BTAA)

ist die weltweite Vereinigung, die die Lehre von Tom A. Bowen weitergibt und BOWTECH Lehrerinnen und Lehrer ausbildet. Weltweit sind etwa 80 BOWTECH Lehrerinnen und Lehrer und über 30.000 BOWTECH Practitioner in über 30 Ländern tätig. Internet: Bowtech.com.

Bowen Academy Europe

Der Europäische Bowen Verein wurde 1999 gegründet und ist anerkannt von der BTAA. Er hat Mitglieder in über 20 europäischen Ländern. Die Ausbilder der Bowen Academy Europe halten Seminare in Österreich, Deutschland und der Schweiz. www.bowen-academy.de.

Die BOWTECH Akademie Deutschland

ist die von der BTAA legitimierte Ausbildungsstätte für Bowtech-Practitioner in Deutschland. Hier sind vier Bowtech Lehrerinnen und Lehrer tätig. Ausbildungsmöglichkeiten, Seminarorte und -termine im Internet unter www.bowtech-akademie.de.

