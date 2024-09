Im ENERGY STAR-Vergleich kommen die drei besten Speicherlösungen von Hitachi Vantara

ENERGY STAR bewertet die besten verfügbaren Speicherlösungen: Hitachi Vantara belegt in der Kategorie „NVSS Disk Online 4“ die ersten drei Plätze.

Dreieich, Santa Clara (Kalifornien), 05. September 2024 – Hitachi Vantaras neue Virtual Storage Platform One Block Speicher-Appliance hat den ENERGY STAR Zertifizierungsprozess durchlaufen und wurde als beste Speicherlösung für Leistung und Energieeffizienz in der Kategorie ENERGY STAR NVSS Disk Online 4 ausgezeichnet. Auf den Plätzen zwei und drei folgen in dieser Kategorie zwei weitere Speicherlösungen von Hitachi Vantara. Die Auszeichnung belegt die führende Rolle von Hitachi Vantara im Bereich energieeffizienter Technologien und die kontinuierlichen Bemühungen, die Produkte nachhaltiger zu machen.

Das strenge ENERGY STAR-Zertifizierungsverfahren bewertet Speicherlösungen auf der Grundlage ihrer IOPS (Input/Output-Operationen pro Sekunde) pro Watt, einer Kennzahl zur Messung der Effizienz von Input/Output-Operationen im Verhältnis zum Energieverbrauch. Das Modell Virtual Storage Platform One Block 28 erreichte mit 538 IOPS pro Watt den höchsten Wert, gefolgt von der Virtual Storage Platform One Block 26 mit 409 IOPS pro Watt und der Virtual Storage Platform E1090 mit 368 IOPS pro Watt.

„Wir wissen um die wachsende Bedeutung von Energieeffizienz in der heutigen datengesteuerten Welt und unterstützen unsere Kunden dabei, ihre Leistungsanforderungen zu erfüllen und gleichzeitig die Umweltbelastung zu reduzieren“, sagt Octavian Tanase, Chief Product Officer bei Hitachi Vantara. „Unsere Virtual Storage Platform One Block Storage Appliance ist ein Beispiel dafür: Sie vereint leistungsstarke, zuverlässige und umweltfreundliche Lösungen in sich, die unseren Kunden einen Mehrwert bieten und dazu beitragen, die CO2-Emissionen deutlich zu reduzieren.“

Mit Virtual Storage Platform One könnn Unternehmen mehr Workloads auf weniger Systemen konsolidieren. Das ist nicht nur effizienter, es hilft Unternehmen auch, ihren ökologischen Fußabdruck zu minimieren und Ziele für ein umweltfreundliches Rechenzentrum zu erreichen. Darüber hinaus verfügt die Virtual Storage Platform One Block mit Dynamic Carbon Reduction über eine Technologie, die Energie einspart, indem sie CPUs bei geringer Aktivität automatisch in den Eco-Modus schaltet. „Always on Compression“ ermöglicht es dem System, von der Inline-Datenreduzierung auf die Nachbearbeitung umzuschalten, was den Energieverbrauch weiter senkt und insgesamt zu einem um 30-40 % geringeren CO2-Fußabdruck beiträgt.

Ein Engagement für nachhaltige Innovation

Zu den wichtigsten Unterscheidungsmerkmalen, die das Engagement von Hitachi Vantara für die Bereitstellung innovativer, kundenorientierter und nachhaltiger Lösungen unterstreichen, gehören:

* Messung der CO2-Auswirkungen: Alle Hitachi Vantara-Speicher-Arrays haben die CFP-Zertifizierung (Carbon Footprint of Products) im Rahmen des SuMPO-Umweltkennzeichnungsprogramms (Sustainable Management Promotion Organization) erhalten. Durch die Prüfung der Treibhausgasemissionen pro Terabyte pro Jahr (kg-CO2eq) durch Dritte ist Transparenz und Umweltverantwortung sichergestellt.

* ENERGY STAR-Zertifizierung: Alle Mid-Market-Lösungen von Hitachi Vantara sind von ENERGY STAR für ihre IOPS pro Watt zertifiziert. Dies unterstreicht die Energieeffizienz und Leistung dieser Produkte.

* Führend bei Nachhaltigkeit: Hitachi Vantara wurde kürzlich von EcoVadis, einem weltweit anerkannten Marktführer bei der Bewertung der sozialen Verantwortung von Unternehmen (CSR) und von Nachhaltigkeitspraktiken, mit einer Goldmedaille für Nachhaltigkeit ausgezeichnet.

* Langjähriges Engagement für geringere CO2-Emissionen: Seit mehr als einem Jahrzehnt hat sich Hitachi Vantara mit seinen Storage Arrays dazu verpflichtet, den Ausstoß von Treibhausgasen (THG) über den gesamten Lebenszyklus des Systems hinweg kontinuierlich zu reduzieren – von der Materialbeschaffung über die Produktion, Logistik, Nutzung und Entsorgung bis hin zum Recycling. In diesem Zusammenhang haben wir uns auch um die CFP-Zertifizierung im Rahmen des SuMPO-Umweltlabel-Programms bemüht.

Über Hitachi Vantara

Hitachi Vantara verändert die Art und Weise, wie Daten Innovationen vorantreiben. Als hundertprozentige Tochtergesellschaft der Hitachi Ltd. bietet Hitachi Vantara die Datengrundlage, auf die sich Innovationsführer weltweit verlassen. Mit Datenspeicher, Infrastruktursystemen, Cloud-Management und digitaler Expertise hilft das Unternehmen seinen Kunden, die Grundlage für nachhaltiges Unternehmenswachstum zu schaffen.Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.hitachivantara.com

Über Hitachi, Ltd.

Hitachi treibt das Social Innovation Business voran und schafft durch den Einsatz von Daten und Technologie eine nachhaltige Gesellschaft. Wir lösen die Herausforderungen von Kunden und Gesellschaft mit Lumada-Lösungen, die IT, OT (Operational Technology) und Produkte nutzen. Hitachi ist in drei Geschäftsbereichen tätig: „Digital Systems & Services“ – Unterstützung der digitalen Transformation unserer Kunden; „Green Energy & Mobility“ – Beitrag zu einer dekarbonisierten Gesellschaft durch Energie- und Bahnsysteme; und „Connective Industries“ – Verbindung von Produkten durch digitale Technologie für Lösungen in verschiedenen Branchen. Angetrieben von Digital, Green und Innovation streben wir nach Wachstum durch Co-Creation mit unseren Kunden. Der Umsatz des Unternehmens in den drei Sektoren für das Geschäftsjahr 2023 (bis 31. März 2024) belief sich auf 8.564,3 Milliarden Yen, mit 573 konsolidierten Tochtergesellschaften und rund 270.000 Mitarbeitern weltweit. Weitere Informationen über Hitachi finden Sie auf der Website des Unternehmens unter https://www.hitachi.com

