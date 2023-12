IM Dieter Pirrot erneut souveräner Sieger in Bad Griesbach

59-jähriger Internationaler Meister vom SV Hofheim gewinnt ungeschlagen mit 6,0 Punkten/Zweiter Turniersieg nach 2021/ Halber Punkt Vorsprung vor Vorjahressieger Jürgen Peist (Minden)

BAD GRIESBACH (jk) – Ostbayern ist für ihn ein gutes Pflaster: Nach seinem Erfolg beim Seniorencup des Arberschachfestivals in Bodenmais heuer im August holt sich Dieter Pirrot auch den Turniersieg beim 25. Jung-Senioren-Schach-Open in Bad Griesbach. Der 59-jährige Internationale Meister vom SV Hofheim holte ungeschlagen 6,0 Punkte aus sieben Partien. Er verwies mit Partiegewinnen Jürgen Peist (Minden) mit 5,5 Punkten auf Platz zwei und Großmeister Nikolay Legky (FRA) mit 5,0 Punkten auf Rang drei. Beste Dame wurde die 14-fache österreichische Staatsmeisterin Helene Mira, die mit 4,5 Punkten auf Rang 8 kam. Insgesamt waren sieben Denksportlerinnen und 40 Denksportler aus sieben Ländern eine Woche im AktiVital-Hotel im niederbayerischen Kurort Bad Griesbach (Lkr. Passau) am Schachbrett aktiv.

Dieter Pirrot, der an Bad Griesbacher Schachbrettern schon einmal 2021 überzeugte, setzte seinen Anspruch auf den Turniersieg in den Runden drei bis fünf am deutlichsten am Schachbrett um. In der dritten Runde bezwang er Gunnar Johnsen (Norwegen), der das Turnier 2018 gewonnen hatte. In der vierten Runde bezwang Pirrot mit den weißen Steinen den leicht favorisierten Großmeister Nikolay Legky. In der fünften Runde machte Pirrot mit den schwarzen Steinen alles klar: Er siegte gegen den Vorjahressieger Jürgen Peist (Minden). Damit war mit 5,0 Punkten aus fünf Runden der Grundstein zum Turniererfolg gelegt. Mit zwei Remis gegen Siegmund Kolthoff (Eppendorf) und Dieter Migl (Stuttgart) in den Schlussrunden machte er den Sack zum Turniersieg zu. Dieter Migl, der tschechische IM Josef Priyl und Siegmund Kolthoff – alle drei blieben ungeschlagen – kamen auf hervorragende 5,0 Punkte aus sieben Runden und die Plätze vier bis sechs. Helene Mira musst sich gegen Jügen Peist und Dieter Migl beugen. Mit 4,5 Punkten kam die 14-fache österreichische Staatsmeisterin auf den achten Platz und führt die Damenwertung vor Maria Horvath (Pamhagen) und Anita Zwetz (Kareth-Lappersdorf). Das Duell der besten Niederbayern endete am Schachbrett remis, Josef Schubert (SK Landshut) kam auf Rang 16 mit 4,0 Punkten und 24,5 Feinwertung, knapp vor Prof. Dr. Johannes Grabmeier (SV Deggendorf) mit 4,0/23,0 auf Platz 17 ins Ziel.

Endstand Bad Griesbach Open/7 Runden: 1. IM Dieter Pirrot (SV Hofheim) 6,0 Punkte aus sieben Runden) /28,5 Feinwertung; 2. FM Jürgen Peist (Minden) 5,5 /28,0; 3. GM Nikolay Leghy (FRA) 5,0/28,0/21,5; 4. Dieter Migl (Stuttgarter SF) 5,5/28.0/18.5; 5. IM Josef Pribyl (CZE) 5,0/26,5; 6. Siegmund Kolthoff (Johanneum Eppendorf) 5,0/25,5; 7. Gunnar Johnsen (Tromsö/NOR) 4,5/27; WIM Helene Mira (ASVÖ Pamhagen) 4,5/26,5;9. Michael Ernst (Klosterneuburg) 4,5/24,5; 10. Wolfgang Fiedler (SW Nürnberg) 4,5/24; 11. Urs Egli (Zürich) 4,5/23; 12. Dr. Berthold Riering (Blankenese) 4,0/26,5/14,5; 14. WFM Maria Horvath (ASVÖ Pamhagen) 4,0/26,5/13,5; 15. Robert Hafner (Villach/AUT) 4,0/26; 16. Josef Schubert (SK Landshut) 4,0/24,5; 17. Prof. Dr. Johannes Grabmeier (SV Deggendorf) 4,0/23,0/11,25; 18. Peter Dalling (SWE) 4,0/23/11,0; 19. Peter Sierian (Bad Griesbach/ESV Pocking) 4,0/21,5; 20. Anita Zwetz (Kareth-Lappersdorf) 4/21,0; 21. Christa Hackbarth (SC Rottal-Inn) 3,5/24,5; .. 23. Erwin Küspert (DJK Schaibing) 3,5/24,0; 25. Heinz Ulmer (Kumhausen) 3,5/22,0;31. Dr. Christian Voll (Schaibing) 3,0/22,5; 37. Anton Königl (FC Ergolding) 2,5/21,5 38. Reinhold Fritz (SC Ortenburg) 2,5/18:41.Constanze Stimmelmayr (SK Landshut) 2,0/17; 42. Harald Nigl (Ried im Innkreis) 1,5/20,5;

Sonderpreise: Bester Ü 60: Dieter Migl, bester Ü70: IM Josef Pribyl

Bester U1800 ELO: Urs Egli (Zürich), U1700: Dagobert Langer (SK Freising), U1600: Dr. Hans Mahrla (SC Eichenau); U 1500 Helga Oberhofer (SC Wolfurt/AUT); bester Niederbayer: Josef Schubert (SK Landshut)

Damen: 1. WIM Helene Mira (Bregenz) 4,5; 2. WFM Maria Horvath (Pamhagen) 4,0 Punkte; 3. Anita Zwetz (Kareth-Lappersdorf) 4,0/21; 4. Christa Hackbarth (SC Rottal-Inn) 3,5/24,5; 5. Helga Oberhofer (SC Wolfurt/AUT) 3,0/14,5; 6. Constanze Stimmelmayer (SK Landshut) 2,0/17,0; 7. Teresa Wraga (SG Osnabrück)0,5.

Endstand: Blitzturnier 12.12.2023/Bedenkzeit 5 Minuten pro Partie/10 TN: 1. GM Nikolay Legky (FRA)/IM Josef Pribyl (CZE) 8,5 Pkt. / 32,25 /8 Siege; 3. Helmut Stöhr (TV Altötting) 5,0/14,5; 4. Peter Dalling (SWE) 4,5/15,0; 5. WFM Maria Horvath (SG Augsburg/AUT) 4,0/14,50; 6. Josef König (SC Rottal-Inn) 4,0/11,5; 7. Martin Keeve (Dresden) 3,5/10,50; 8. Anita Zwetz (Kareth-Lappersdorf) 3,5/10,25;9. Heinz-Burkhard Heuermann (Herforder Königsspringer) 2,5/6,75; 10. Dr. Helmut Lieber (Tarrasch München) 1,0/4,0)

Über das Senioren-Schach-Open Bad Griesbach

Das Jung-Senioren-Schach-Open ist 1998 zu einer festen Einrichtung im jährlichen Turnierkalender des Denksports geworden. Das traditionelle Schach-Event im AktiVital-Hotel im niederbayerischen Kurort Bad Griesbach (Lkr. Passau) wurde 2023 zum 25. Mal ausgetragen. Bis auf 2001 (11.9.) und 2020 (Corona) fand das Turnier jährlich statt. Das Turnier ist eine Veranstaltung des Pressebüros König (Pfarrkirchen/Lkr. Rottal-Inn). Der Dank des Turnierorganisators Josef König geht an die Sponsoren der 25. Jungsenioren-Schach-Open Bad Griesbach 2023: Wunsch-Hotel OHG, Arcobräu Gräfliches Brauhaus (Moos), Wohlfühltherme Bad Griesbach, VR-Bank Vilshofen/ Pocking, VR Rottal-Inn sowie an den Schirmherrn Jürgen Fundke, erster Bürgermeister der Stadt Bad Griesbach, und MdB Sandra Bubendorfer-Licht, Stifterin des Damenpreises.

