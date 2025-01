Ihr Partner für professionelle Sicherheitslösungen

In einer Welt voller Herausforderungen wächst das Bedürfnis nach Sicherheit in allen Bereichen. Die Alybaba GmbH hat sich als Sicherheitsfirma für Frankfurt einen guten Ruf erarbeitet. Unsere Präsenz im Frankfurter Bahnhofsviertel bedeutet mehr Sicherheit und wird von den Medien positiv begleitet.

Wir bieten unseren Kunden erstklassige Sicherheitsdienste in den Bereichen:

-Personenschutz

-Objektschutz

-Sicherheitsbegleitung von Event-Veranstaltungen aller Art

an. Wir beschäftigen hoch qualifizierte Mitarbeitende, die mit modernster Technik ausgerüstet sind. So können wir auch komplexe Aufträge übernehmen und liefern Ihnen immer maßgeschneiderte Sicherheitslösungen.

Referenzprojekt Bahnhofsviertel in Frankfurt – unsere Präsenz zu Ihrem Schutz

Kriminalität ist in der Gegend rund um den Hauptbahnhof in Frankfurt an der Tagesordnung. Die Inhaber von Liegenschaften legen hier besonders viel Wert auf Sicherheit. Wir sind in dieser Gegend bei mehr als 40 Objekten als Sicherheitspartner ausgewählt worden. Namhafte Unternehmen gehören genauso zu unseren Kunden wie kleine familiengeführte Betriebe.

Im Vordergrund steht dabei der Schutz von Gebäuden und dem darin befindlichen Eigentum. Neben der Objektüberwachung kümmern wir uns zusätzlich um Zugangskontrolle und bewachen auch Lagerräume. Wir schützen aber auch Personen und begleiten Sie weltweit überallhin. Wir möchten, dass Sie und Ihr Eigentum sich jederzeit sicher fühlen.

Wir schützen Personen – wo immer es erforderlich ist!

Als Sicherheitsfirma aus Frankfurt gehört der Personenschutz zu den Kernkompetenzen unseres Unternehmens. Wir sind rund um die Uhr an jedem Ort der Welt an Ihrer Seite. Dabei arbeiten unsere Mitarbeitenden zu Ihrem Schutz unauffällig, professionell und durchsetzungsstark. Sie können in einer Atmosphäre der Sicherheit auf unseren Schutz für Leben und Eigentum vertrauen.

Das Sicherheitspersonal, das Sie begleitet, ist fachkompetent und nach den Erfordernissen des §34a GewO geschult. Sie sind sportlich trainiert und mental auf außergewöhnliche Situationen und Gefahren vorbereitet. Sicheres und gepflegtes Auftreten ist bei unseren erfahrenen Sicherheitskräften selbstverständlich.

Welche Leistungen können Sie von uns erwarten?

Wir setzen bei unserer Arbeit auf eine Kombination aus menschlicher Expertise und modernster Technologie. Damit schaffen wir ein sicheres Umfeld für Menschen und Objekte und bieten diese Sicherheitstätigkeiten an:

-Haussicherheit*

-Objektbewachung*

-Einlass / Garderobe

-Personenschutz

-Lagerbewachung*

-Rezeptionist/-innen

-Servicemitarbeiter

-Pförtner*

-Chauffeure

Auf Wunsch können bei denen mit * gekennzeichneten Leistungen zusätzlich Überwachungskameras eingesetzt werden.

In jedem Fall erhalten Sie von uns eine maßgeschneiderte Lösung exakt nach Ihren Bedürfnissen. Sie können auch während des laufenden Auftrages jederzeit Sonderwünsche äußern.

Industriegelände und Großveranstaltungen – wir sorgen für Sicherheit!

Wir sind in der Lage, Ihnen individuelle Sicherheitslösungen für komplexe Herausforderungen anzubieten. Videotürme mit Flutlicht und Bewegungsmeldern sichern große Areale oder unterstützen bei der Überwachung von VIP-Events. Auch an sensiblen Orten wie Flughäfen, kritischer Infrastruktur oder Baustellen garantieren wir vollständige Sicherheit.

Unter der Leitung eines Supervisors ergänzen die Mitarbeitenden der Teams die technischen Sicherheitseinrichtungen. Auch hier erleichtert moderne Kommunikation die Verständigung der einzelnen Teammitglieder untereinander. Damit ergibt sich ein Gesamtkonzept, das keine Lücke bei der Sicherheit zulässt. Sie können sich beruhigt wichtigen Aufgaben widmen, denn wir sorgen für Sicherheit!

Alybaba bietet maßgeschneiderte Sicherheitslösungen für Frankfurt am Main. Unser erfahrenes Team überwacht über 40 Objekte im Bahnhofsviertel, von Unternehmen bis hin zu privaten Räumlichkeiten.

Wir kombinieren modernste Technologien mit menschlicher Expertise, um eine sichere Umgebung zu schaffen. Ob Event-Sicherheit, Unternehmensschutz oder private Sicherung – unsere Experten sind bestens geschult und stets auf dem neuesten Stand der Sicherheitstechnik.

Ihre Sicherheit steht bei uns an erster Stelle. Mit Professionalität und Innovation sorgen wir dafür, dass Sie und Ihr Business geschützt sind. Vertrauen Sie auf Alybaba, Ihren verlässlichen Partner für Schutz und Frieden.

