IHG Hotels & Resorts führt IHG One Rewards ein

Das erste Treueprogramm der Branche erfindet sich neu und bietet seinen Mitgliedern mehr Auswahl, mehr Wert und mehr Prämien als je zuvor

Atlanta/ München, 13. April 2022 – Die Reisebranche erwacht zu neuem Leben. Von epischen Sommerurlauben bis hin zu dringend benötigten Familientreffen – die Menschen holen verlorene Zeit und Erinnerungen nach. IHG Hotels & Resorts ist dabei und stellt ein neues globales Treueprogramm vor: IHG One Rewards, mit dem das Unternehmen seine Gäste im nächsten Kapitel des Reisens willkommen heißt.

Mit fast 6.000 Hotels in über 100 Ländern hat IHG Hotels & Resorts hart gearbeitet, während die Welt stillstand – es hat sein Portfolio ausgebaut, sich mit aufregenden neuen Marken und Partnerschaften in der Branche neu positioniert, erheblich investiert und die Treue zu neuen Höhen geführt. Heute, da Reisende ihre Koffer packen, von ihrem Urlaub träumen oder von der Zufriedenheit erfolgreicher Geschäftsreisen, bringt IHG ein erstklassiges Treueprogramm auf den Markt, IHG One Rewards, bei dem die Gäste im Mittelpunkt stehen – mit reichhaltigeren Vorteilen, mehr Verdienstmöglichkeiten und einer neuen Premium-Kreditkarte, die alle von der führenden Technologie der neuen mobilen App unterstützt werden.

Das neu gestaltete Programm verbindet IHG One Rewards-Mitglieder mit dem wachsenden Portfolio von IHG Hotels & Resorts, das 17 Marken umfasst, darunter eine der größten Luxus- und Lifestyle-Kollektionen der Welt.

Die Einführung von IHG One Rewards folgt auf die Ankündigung der neuen Struktur des Programms im Januar 2022, die den Mitgliedern helfen soll, schneller mehr Punkte zu sammeln und mehr Möglichkeiten zu haben, diese zu nutzen.

IHG One Rewards wird den Mitgliedern einen branchenführenden Wert und relevante Vorteile bieten, um ihre Aufenthalte zu verbessern. Zu den Highlights des Programms gehören:

– Schnelleres Sammeln: Eine neue Struktur zum Sammeln von Stufen- und Bonuspunkten ermöglicht es den Mitgliedern, schneller mehr Punkte zu sammeln und früher Prämien zu erhalten. Sie beginnt am 13. April 2022 und wird bis zum 17. April 2022 auf allen Mitgliederkonten sichtbar sein.

– Umfangreichere Vorteile: Zu den weiteren Verbesserungen und Vorteilen für Mitglieder gehören:

O Kostenloses Frühstück für Diamond Elite-Mitglieder als Willkommensgruß

O Exklusiver Zugang zu Reward Night Discount Promotions für Platinum Elite und Diamond Elite Mitglieder

O Mehr Möglichkeiten für Elite-Mitglieder, früher einzuchecken, später auszuchecken (falls verfügbar) und Zimmer-Upgrades zu erhalten (auf Suiten, falls verfügbar, oder eine andere Premium-Zimmerkategorie für Platinum Elite- und Diamond Elite-Mitglieder)

– Außergewöhnliche Wahlmöglichkeiten: IHG One Rewards hat erkannt, dass nicht alle Mitglieder ihre Punkte auf die gleiche Art und Weise einlösen möchten und führt daher Milestone Rewards ein – eine neue, technologiegestützte Plattform, die es den Mitgliedern ermöglicht, die Prämien auszuwählen, die ihnen am wichtigsten sind. Bereits ab 20 Übernachtungen können die Mitglieder alle 10 bis 100 Übernachtungen aus einer Reihe von Prämien wählen. Zu diesen Milestone Rewards gehören Punkte, $20 F&B Rewards, bestätigte Suiten-Upgrades und eine jährliche Lounge-Mitgliedschaft.

Zusätzlich zu diesen spannenden Änderungen bei IHG One Rewards kündigten Chase und IHG Hotels & Resorts am 24. März 2022 die Einführung der IHG® Rewards Premier Business Mastercard® an, die Kleinunternehmern dabei helfen soll, alltägliche Ausgaben in sinnvolle Reiseprämien zu verwandeln, und aktivierten neue und verbesserte Vorteile für die Produkte IHG® Rewards Traveler und Premier Consumer Mastercard®. Alle drei Karten bieten Vorteile, mit denen Kartenmitglieder schneller als je zuvor Punkte sammeln können, vereinfachte Wege zu den neuen Elite-Stufen von IHG One Reward und optimierte Möglichkeiten zur Nutzung von Punkten. Dazu gehört die neue, branchenweit führende Möglichkeit für Premier- und Premier Business-Kartenmitglieder, unbegrenzt Punkte zu Anniversary-Free-Night-Zertifikaten hinzuzufügen, was die Flexibilität erhöht, wo die Anniversary-Free-Night-Zertifikate im wachsenden globalen Markenportfolio von IHG Hotels & Resorts eingesetzt werden können.

In den kommenden Wochen wird IHG Hotels & Resorts auch die neue IHG One Rewards Mobile App einführen, die IHG One Rewards unterstützt und das Treueerlebnis in die Hände der Gäste legt. Die App ist ein Schlüsselelement von IHG One Rewards und bildet die Grundlage für zukünftiges Wachstum. Das neue, moderne Erlebnis ist personalisierter, bietet eine vereinfachte Buchung und ermöglicht es den Mitgliedern, informiert zu bleiben, schneller einzuchecken, mit dem Hotel verbunden zu bleiben und flexibel zu reisen. IHG One Rewards-Mitglieder werden aufgefordert, ihre App auf ihrem Gerät entweder über den Apple App Store oder den Google Play Store zu aktualisieren.

Im Kern geht es bei IHG One Rewards um den Menschen, um den sich Menschen kümmern, Individualität fördern und Gäste auf eine Weise belohnen, die für sie funktioniert. Zu der neuen Marke gehört ein neu gestaltetes Logo mit einem einzigartigen „One“-Symbol. Das „One“ in IHG One Rewards ist eine Anspielung auf die langfristigen Werte unseres neuen Programms – „One You“ – ein Fest der Individualität und „One Future“ – unsere Verpflichtung, einen positiven Einfluss auf unsere Mitarbeiter, unsere Gemeinden und unseren Planeten auszuüben.

Claire Bennett, Global Chief Customer Officer, IHG Hotels & Resorts, sagte: „Dies ist eine der größten und umfassendsten Investitionen, die IHG Hotels & Resorts in den letzten Jahren getätigt hat. Es ist auch die größte Entwicklung, die wir im Bereich Loyalität seit der Einführung des ersten Loyalitätsprogramms der Branche gemacht haben. Wir verändern das Gästeerlebnis, indem wir unseren Mitgliedern mehr von dem geben, was sie wollen, mehr Wert und aufregende Vorteile, die individuell über neue Technologien mit unserer neuen mobilen App bereitgestellt werden.

IHG One Rewards wurde auf der Grundlage des Feedbacks der Gäste, Hotelteams und Eigentümer entwickelt und präsentiert sich in einem neuen Look and Feel. Die App erkennt an, dass kein Mitglied dem anderen gleicht, und würdigt dies, indem sie es den Gästen ermöglicht, auf ihre eigene Weise zu reisen und Meilensteine zu erreichen. Jeden Tag begrüßen wir mehr Gäste in unseren Hotels, und obwohl die Liebe zum Reisen universell ist, sind die Gründe und die Art und Weise, wie Menschen reisen, unterschiedlich. Mit IHG One Rewards können unsere Mitglieder die Prämien zusammenstellen, die für sie richtig sind.“

Bestehende Mitgliedsaufenthalte ab dem 1. Januar 2022 werden auf den neuen und verbesserten Status angerechnet. Die neue Struktur zum Sammeln von Stufen- und Bonuspunkten beginnt am 13. April 2022 und wird bis zum 17. April 2022 in allen Mitgliederkonten sichtbar sein. Alle Mitgliedervorteile – einschließlich der Einführung von Milestone Rewards – werden Anfang Juni 2022 für die Mitglieder verfügbar sein.

Um mehr darüber zu erfahren, besuchen Sie bitte diesen Link.

Hinweise für die Redakteure

*Bei der Entwicklung des neuen Treueprogramms hat IHG Tausende von Reisenden, Influencern, Medien, Eigentümern und Betreibern befragt und unzählige globale Verbraucherstudien zu Rate gezogen. Die Untersuchung ergab, dass die begehrtesten Vergünstigungen seit 2018 Zimmer-Upgrades und kostenloses Frühstück sind, gefolgt von Mitgliederrabatten, Flex- und Bonuspunkten, Gutschriften für Essen und Frühstück sowie Lounge-Zugang.

Über IHG Hotels & Resorts

IHG Hotels & Resorts ist ein globales Hotelunternehmen mit dem Ziel, wahre Gastfreundschaft für alle (True Hospitality for Good) zu bieten.

Mit einer Familie von 17 Hotelmarken und IHG Rewards, einem der weltweit größten Hoteltreueprogramme, verfügt IHG über fast 6.000 Hotels in mehr als 100 Ländern und weitere 1.800 in der Konzeptionsphase.

-Luxury & Lifestyle: Six Senses Hotels Resorts Spas, Regent Hotels & Resorts, InterContinental Hotels & Resorts, Kimpton Hotels & Restaurants, Vignette Collection, Hotel Indigo

-Premium: voco Hotels, HUALUXE Hotels & Resorts, Crowne Plaza Hotels & Resorts, EVEN Hotels

-Essentials: Holiday Inn Hotels & Resorts, Holiday Inn Express, avid hotels

-Suites: Atwell Suites, Staybridge Suites, Holiday Inn Club Vacations, Candlewood Suites

Die InterContinental Hotels Group PLC ist die Holdinggesellschaft der Gruppe und ist in England und Wales eingetragen und registriert. Weltweit arbeiten ca. 350.000 Mitarbeiter in den IHG Hotels und Unternehmensniederlassungen.

Besuchen Sie unsere Website, um sich über die Hotels zu informieren und Reservierungen vorzunehmen oder mehr über IHG Rewards zu erfahren. Unsere neusten Nachrichten finden Sie in unserem Newsroom oder folgen Sie uns auf LinkedIn, Facebook und Twitter.

