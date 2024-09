IFA: Thomson LUCID OLED – Der durchsichtige Bildschirm

Der transparente OLED-Fernseher jetzt Wirklichkeit

Berlin, 9. September 2024. Letztes Jahr noch ein Prototyp wird der transparente OLED-Fernseher jetzt Wirklichkeit. Thomson enthüllt auf der IFA im September in Berlin die endgültige Version dieser technologischen Meisterleistung. Der LUCID OLED verfügt über einen randlosen, transparenten Bildschirm, durch den man hindurchsehen kann, wenn er ausgeschaltet ist. Wie von Zauberhand verwandelt er sich mit einem Knopfdruck in einen Fernseher. Mit dem LUCID OLED muss sich der Fernseher nicht mehr verstecken und wird sogar zu einem zentralen, hippen Element der Inneneinrichtung.

Nach der Vorstellung eines ersten Prototyps im vergangenen Jahr wird der transparente OLED-Fernseher auf der IFA in seiner endgültigen Version gezeigt, während die Markteinführung direkt im Anschluss erfolgt. Das Prinzip ist einfach, die Umsetzung etwas anspruchsvoller… Im Wesentlichen handelt es sich um einen randlosen, transparenten Bildschirm, durch den man hindurchsehen kann, wenn er ausgeschaltet ist. Und damit die Magie auch wirklich funktioniert, befindet sich die Elektronik im minimalistischen und kaum sichtbaren Fuß. Wenn der Fernseher eingeschaltet ist, zeigt er ein helles und kontrastreiches Bild, das durch die OLED-Technologie ermöglicht wird.

Die Zukunft in den eigenen vier Wänden

Dieser transparente 55-Zoll-Fernseher ist so konzipiert, dass er zum zentralen Element einer modernen Inneneinrichtung wird. Durch seine Präsenz ist er in der Lage, die Tiefe der Wohnräume entscheidend zu modulieren. Er kann beispielsweise als Trennwand zwischen einem Wohnbereich und einer offenen Küche fungieren. Er gibt den Blick frei im Nichtbetrieb. Und zum Leben erwacht wird er zu einer Quelle der Unterhaltung. Der Effekt wird zweifellos ins Auge stechen und Neugierde wecken, dabei aber diskret und elegant bleiben. In einer Zeit, in der Fernsehgeräte mit schwarzer Umrandung immer größer werden, ist der LUCID OLED eher ein subtiles Möbel für die Dekoration! Dieser transparente OLED-Bildschirm ist ein Bestandteil des Einrichtungsstils – mit dem Fernseher als Bonus.

Das ist ein Fernseher!

Im Übrigen handelt es sich beim LUCID OLED von Thomson um einen Ultra-HD-Fernseher mit integriertem Google TV. Da er über Wi-Fi mit dem Internet verbunden ist, benötigt er keine zusätzlichen Geräte, um Inhalte zu streamen. Google TV bietet Zugang zu Live- und Replay-Fernsehkanälen. LUCID OLED überträgt auch die Inhalte von VOD-Diensten wie Netflix, Magenta, Amazon Prime oder Disney+ in bestmöglicher Qualität. Der LUCID OLED-Fernseher in 55 Zoll ist zu einem Preis von weniger als 10.000 Euro erhältlich. Thomson bietet außerdem eine ganze Reihe herkömmlicher OLED-Fernseher in 55, 65 und 75 Zoll an, die ebenfalls am Thomson-Stand auf der IFA ausgestellt werden.

Über THOMSON

Seit 130 Jahren ist THOMSON maßgeblich an bahnbrechenden technologischen Revolutionen beteiligt und stets darauf bedacht, diese Innovationen für jedermann nützlich und zugänglich zu machen. Heute ist die Marke THOMSON im häuslichen Alltag zu einem festen Begriff geworden dank einer umfangreichen Palette praktischer, innovativer, zuverlässiger und eleganter Produkte und Lösungen: Fernsehen, Audio/Video, Telefonie, Computer, vernetzte Produkte, Haushalt- und Küchengeräte, Gesundheit und Wellness THOMSON ist eine Marke von Talisman Brands, Inc. Für mehr Informationen: www.mythomson.com

