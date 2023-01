Ideen für leckere Marmelade

„Gut geschmiert in den Tag – Brittas und Edes Marmeladengenuss“ lädt Sie mit leckeren Marmeladenrezepten ein, selbst einmal Marmelade zu kochen. Von klassisch bis ausgefallen ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Experimentierfreudigkeit

Früchte und auch Gemüse weiß jedermann,

man gut zusammen verarbeiten kann.

Auch als Marmelade ist das ein Hit,

wir wünschen Guten Appetit.

Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden,

wer sich aber nicht traut zu experimentieren,

wird nie etwas Einzigartiges zusammenschmieden.

© Kummer/Niemeier

Rezepttipp:

Banane-Ananas-Curry (© Kummer/Niemeier, Gut geschmiert in den Tag – Brittas und Edes Marmeladengenuss)

Zutaten:

1 kg Bananen

1 kg Ananas (Dose)

1 kg Gelierzucker 2:1

1 EL Ahornsirup

1 TL Currypulver

Ananas in einem Sieb abtropfen lassen, dabei den Saft auffangen. Bananen schälen und zusammen mit der Ananas in einer Küchenmaschine pürieren.

Die Fruchtmasse in einen hohen Topf geben und den Gelierzucker, Ananassaft, Ahornsirup sowie Currypulver zufügen. Zum Kochen bringen und ab dem Siedepunkt unter ständigem Rühren 4 – 5 Minuten sprudelnd kochen lassen.

Topf von der Kochstelle nehmen. Heiße Marmelade in saubere Gläser füllen, verschließen und diese dann direkt auf den Kopf stellen. Bis zum Verzehr die Gläser auf dem Kopf stehen lassen.

Buchbeschreibung:

Marmelade selbst zuzubereiten ist gar nicht schwer, wie die Rezepte aus „Gut geschmiert in den Tag – Brittas und Edes Marmeladengenuss“ zeigen.

Dieses fruchtige Vergnügen zaubert bereits am frühen Morgen ein Lächeln ins Gesicht und bringt zu jeder Jahreszeit den Sommer auf den Frühstückstisch.

Besser kann der Tag nicht beginnen.

Die Rezepte sind verständlich beschrieben und laden zum Nachkochen ein.

Abgerundet werden diese süßen Verführungen durch unterhaltsame Texte.

Also an die Töpfe und los!

Über die Autoren:

Britta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren. Heute lebt sie im schönen Ennepetal und ist gelernte Versicherungskauffrau.

Die Freude am Schreiben hat sie im Jahre 2007 entdeckt und seit dieser Zeit bestimmt es ihr Leben.

Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher. Zusätzlich gibt es auch zwei Bücher zum Thema MS. Diese sind aber keine Fachbücher über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin.

Ede (Eduard) Niemeier wurde 1939 im schönen Sauerland, im 200 Seelen-Dorf Udorf, Kreis Brilon geboren.

Schon als 6-Jähriger hat er tatkräftig auf Bauernhöfen, in Bäckereien und Metzgerbetrieben mitgearbeitet und geholfen.

Im Jahr 1952 absolvierte er eine Maurerlehre, die mit der Gesellenprüfung abgeschlossen wurde. Ebenso wurde die Prüfung zum Polier abgelegt.

1969 folgte der Meisterbrief im Maurerhandwerk.

1993 entdeckte Ede Niemeier die Freude am Marmeladekochen, die er bis heute mit großer Begeisterung ausübt und immer weiter verbessert hat.

1993 zog es ihn dann ins schöne Ennepetal.

Dort lernte er 2016 Britta Kummer kennen. Von nun an wurde gemeinsam Marmelade gekocht, neue Rezepte kreiert und sich auch gerne mal auf das eine oder andere Experiment eingelassen.

Mittlerweile werden pro Jahr 400 – 450 Gläser mit leckerer Marmelade befüllt und ein Ende ist noch lange nicht in Sicht.