IDC MarketScape 2023 zeichnet Optimizely als Marktführer im Bereich digitale B2B-Commerce-Anwendungen aus

Die Analysten würdigen Optimizely als Anwendung, die sich besonders im komplexen Enterprise B2B-Unternehmensbereich bewährt.

Berlin / New York, 21. Dezember 2023 – Optimizely, der führende Anbieter von DXP-Plattformen, wurde im „IDC MarketScape: Worldwide Enterprise B2B Digital Commerce Applications 2023-2024 Vendor Assessment“ in der Kategorie „Leaders“ ausgezeichnet. (doc #US49742523, Dezember 2023). Diese Anerkennung folgt unmittelbar auf den Go-live von Optimizely One™, dem branchenweit ersten End-to-End-Betriebssystem für Marketer.

IDC MarketScape würdigt Optimizely für seine umfassende digitale Expertise, den B2B-Fokus und das integrierte PIM. IDC MarketScape stellt fest: „Die Lösung Optimizely Configured Commerce verfügt über einen mobilen App-Baukasten sowie SDKs, was sie zu einer erstklassigen Wahl für Unternehmen macht, die ihren Kunden ein individuelles, maßgeschneidertes Commerce-Erlebnis bieten wollen. Für Unternehmen, die bereits die Content-Management-Lösungen von Optimizely nutzen oder dies in Erwägung ziehen, kann die Synergie zwischen diesen beiden Angeboten ein großer Vorteil sein.“

„Für uns ist diese Anerkennung durch IDC MarketScape eine Bestätigung dessen, was wir schon immer wussten – dass Optimizely Configured Commerce von Experten entwickelt wurde, um alle komplexen Anforderungen zu erfüllen, die B2B-E-Commerce-Manager benötigen, um digitaler Erlebnisse zu ermöglichen“, sagte Rupali Jain, CPO von Optimizely. „Unsere umfassenden Digital-Commerce-Tools, die eine Schlüsselkomponente von Optimizely One sind, versetzen Teams in die Lage, Kauferlebnisse mühelos zu managen, sodass mehr Kunden konvertieren.“

Das IDC MarketScape-Leader-Prädikat markiert einen Meilenstein, der sich in eine Reihe weiterer Auszeichnungen einreiht, mit denen die Branche Optimizely in diesem Jahr ihre Anerkennung ausspricht. So wurde Optimizely bereits als Leader im Gartner® Magic Quadrant™ für Content-Marketing-Plattformen 2023 und im Gartner® Magic Quadrant™ für Digital Experience-Plattformen 2023 eingestuft. Und erst kürzlich erhielt Optimizely sein bisher höchstes Ranking in The Forrester Wave™: Digital Experience Platforms, Q4 2023.

Der IDC MarketScape Report 2023 kann hier heruntergeladen werden, wenn Sie mehr über Optimizelys Angebote erfahren möchten.

Über IDC MarketScape

Das IDC MarketScape-Bewertungsmodell wurde entwickelt, um einen Überblick über die Wettbewerbsfähigkeit von ICT-Anbietern (Informations- und Kommunikationstechnologie) in einem bestimmten Markt zu geben. Die Forschungsmethodik verwendet eine strenge Bewertungsmethode, die sowohl auf qualitativen als auch auf quantitativen Kriterien basiert und zu einer grafischen Darstellung der Position jedes Anbieters innerhalb eines bestimmten Marktes führt. IDC MarketScape bietet einen klaren Rahmen, in dem die Produkt- und Serviceangebote, Fähigkeiten und Strategien sowie die aktuellen und zukünftigen Erfolgsfaktoren von IT- und Telekommunikationsanbietern sinnvoll verglichen werden können. Das ermöglicht Technologieeinkäufern außerdem eine 360-Grad-Bewertung der geprüften Lösungen.

Gartner Haftungsausschluss

Gartner, Magic Quadrant für Content-Marketing-Plattformen, Nicole Greene, Jeffrey L. Cohen, Amber Boyes, Isoke Mitchell, 14. März 2023.

Gartner, Magic Quadrant für Digital Experience-Plattformen, Irina Guseva, John Field, Jim Murphy, Mike Lowndes, 13. März 2023.

GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc.

Magic Quadrant ist eine eingetragene Marke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international. Beide Marken werden hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Gartner befürwortet keinen der in seinen Forschungspublikationen dargestellten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Die Forschungspublikationen von Gartner geben die Meinung der Forschungsorganisation von Gartner wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Optimizely versetzt Unternehmen und Organisationen in die Lage, ihr volles digitales Potenzial zu erschließen. Dabei definiert Optimizely die Art und Weise, wie digitale Erlebnisse über alle Kanäle hinweg erstellt und optimiert werden, neu.

Die weltweit führende Digital Experience Platform (DXP) unterstützt mehr als 10.000 Kunden auf der ganzen Welt dabei, den gesamten Content-Lifecycle zu orchestrieren und den Customer Lifetime Value zu steigern, um schlussendlich Umsätze zu erhöhen und das Wachstum zu steigern. Von dieser Kompetenz profitieren unter anderem Marken wie H&M, PayPal, Zoom, Toyota oder Vodafone.

Optimizely greift auf ein Netzwerk aus mehr als 700 Partnern zurück. Das Unternehmen beschäftigt gut 1.500 Mitarbeiter, die sich weltweit auf 21 Niederlassungen verteilen.

Weitere Informationen unter: optimizely.com

Firmenkontakt

Optimizely

T. Ramerth

Aberlestraße 18

81371 München

+49 89 720 137 – 15



https://www.optimizely.com/de/

Pressekontakt

ELEMENT C GmbH

Tatjana Ramerth

Aberlestraße 18

81371 München

+49 89 720 137 – 15



http://www.elementc.de