ICC: ALVARA | Digital Solutions ermöglicht Firmenkunden der Taunus Sparkasse automatisiertes Bargeldmanagement

Leipzig, 05.10.2022. ALVARA | Digital Solutions bietet mit der ALVARA Interactive Cash Control-Plattform (ICC) eine starke Lösung für Finanzdienstleister, Wertdienstleister und den Handel. Auch die Taunus Sparkasse hat bereits gute Erfahrungen mit der nachhaltigen Bargeldsteuerung gesammelt. Dank ihr werden aufwendige manuelle Abläufe von digitalen Prozessen abgelöst. Die Folge: mehr Sicherheit, Transparenz und Effizienz für alle Bankfilialen. Um nun ihren Firmenkunden den Weg hin zum digitalen Bargeldmanagement zu ebenen, setzt die Taunus Sparkasse in der Zusammenarbeit mit ihnen auf ICC.„Bisher bedeutete die Bargeldlogistik für alle Seiten viel Zeitaufwand. Unsere Firmenkunden gaben uns per Fax oder E-Mail ihren Bedarf bekannt und wir erfassten die Aufträge einzeln händisch. Im nächsten Schritt haben wir den Wertdienstleister einbezogen – natürlich wieder manuell. Obendrein war der gesamte Prozess recht intransparent. Was gerade mit dem Geld passierte oder wann es sich wo befand, war für unsere Firmenkunden nicht sofort ersichtlich“, resümiert Daniel Feist, Spezialist Cash Management bei der Taunus Sparkasse die bisherige Zusammenarbeit. „Eine Lösung hat sich in unseren Filialen bewährt: ALVARA Interactive Cash Control. Es war also nur logisch, dass auch unsere Firmenkunden von der Lösung profitieren sollten.“

Die Vorteile für die Firmenkunden der Taunus Sparkasse sind vielfältig: Bestellungen können sie bequem von überall ausführen – ganz einfach über die Webseite oder neuerdings per ICC App. Lieferung und Abholung erfolgen an der Geschäftsadresse. Zudem kann in ICC die gesamte Geldabgabe erfasst werden. Der Kunde will wissen, wo sich sein Geld befindet? Mit der Track-and-Trace-Funktion ist auch das kein Problem mehr.

Auch für die Taunus Sparkasse ist der Mehrwert erheblich. An erster Stelle steht die Entlastung für die Filialen. Die automatisierten Prozesse sind schneller und weniger fehleranfällig – gerade durch den Wegfall von unnötigen Medienbrüchen. Über alle Kundenbestellungen herrscht Klarheit. Dazu trägt eine zentrale Sicht auf die Kundenbestellungen bei. Vor allem die Auswertung der abgegeben Kunden-Safebags optimieren ICC Plattform und App. Auch für die Zusammenarbeit mit dem Wertdienstleister ergibt sich ein klarer Nutzen. Denn mit der ICC App ist die digitale Fahrerlegitimation ein Leichtes.

Für viele Geschäftskunden ist die Bargeldentsorgung mit Wegen und Zeitaufwand verbunden. Eine direkte Anfahrt entlastet hier den Kunden. Auch die Umstellung auf ein Papier- und PC-freies Backoffice schreitet im Handel immer weiter voran. Hier setzt die Lösung ALVARA ICC an: Ob Geldbestellung, Geldabgabe oder Reporting, sie unterstützt dabei, dass alle Akteure die Bargeldprozesse weiterhin effizient gestalten können“, sagt Daniel Feist.

Weitere Informationen:

https://www.digital.alvara.eu/de/

Über ALVARA | Digital Solutions (eine Marke der ALVARA Holding GmbH):

ALVARA | Digital Solutions ist eine Marke der ALVARA Holding GmbH. Der Unternehmensverbund versteht sich als führender europäischer Anbieter für Track & Trace-Softwarelösungen rund um den Bargeldkreislauf und die -logistik – von der Bargeldbearbeitung über das Monitoring und die Prozessautomatisierung bis hin zum Clearing. Mit ihren maßgeschneiderten Lösungen zur Erfassung und Nachverfolgung von Zahlungsströmen ermöglicht die Unternehmensgruppe Retailern, Wertdienstleistern und Finanzinstituten ihre Bargeldmanagementabläufe zu optimieren und ihre Prozesskosten zu senken. Zu den Kunden von ALVARA | Digital Solutions zählen Unternehmen aus dem Retail‑, Wertdienstleister- und Bankensektor weltweit. www.digital.alvara.eu

Pressekontakt:

ALVARA | Digital Solutions (eine Marke der ALVARA Holding GmbH):

Jana Scholz

Querstraße 18

D-04103 Leipzig

Tel.: +49 341 989902-00

Fax: +49 341 989902-89

E-Mail: info@alvara.eu

Internet: www.digital.alvara.eu

Ansprechpartner für Pressefragen:

FUCHSKONZEPT GmbH

Birgit Intrau

Kastanienallee 10

12587 Berlin

Tel.: +49 30 65261148

Fax: +49 30 65261149

E-Mail: kontakt@fuchskonzept.com

Internet: www.fuchskonzept.com