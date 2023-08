IBC 2023: Sonnet stellt neue Thunderbolt-Lösungen für Film- und Fernsehprofis vor

Am Stand 7.D21 finden Messebesucher u.a. Erweiterungssysteme für PCIe-Karten, Dockingstationen und 25-Gigabit-Ethernet-Netzwerkprodukte

Irvine, Kalifornien, im August 2023 – Auf dem Branchentreff in Amsterdam zeigt das kalifornische Unternehmen Sonnet Technologies eine Vielzahl an Lösungen, mit denen kreative Profis ihre Workflows optimieren können. Dazu gehören die neuen PCIe-Kartensysteme Echo II DV Module und xMac mini Server DV, die Rackmount-Systeme RackMac Studio und xMac Studio für Apple Mac Studio sowie die drei neuen Docking-Stationen Echo 20 Thunderbolt 4 SuperDock, Echo 11 Thunderbolt 4 HDMI-Dock und Echo 13 Triple 4K Display Dock. Außerdem präsentiert Sonnet zwei neue 25 Gigabit Ethernet-Netzwerklösungen: Den Twin25G Dual-Port 25GbE Thunderbolt-Adapter sowie die Twin25G Dual-Port 25GbE PCIe-Karte.

Neue PCIe-Karten-Erweiterungssysteme für Thunderbolt mit ultrahoher Bandbreite und Multi-Thunderbolt-Bus

Die neuen PCIe-Kartenmodelle mit zwei Steckplätzen – Echo II DV Module und xMac mini Server DV – hat Sonnet speziell für die hohen Bandbreitenanforderungen moderner Video-I/O-Karten entwickelt, die mit einem Apple Mac Studio bzw. Mac mini der M-Serie genutzt werden. Jeder PCIe-Kartensteckplatz in den neuen Sonnet-Systemen ist mit jeweils einem Thunderbolt-Anschluss am Computer verbunden. Dadurch werden Karten zur professionellen Videoerfassung und Transkodierung mit so viel Bandbreite unterstützt, wie Thunderbolt bieten kann.

PCIe-Karten-Erweiterungssysteme für Mac Studio Computer

Auf der IBC2023 zeigt Sonnet auch seine professionellen Rackmount-Systeme RackMac Studio und xMac Studio für Apple Mac Studio Computer. Beide Produkte haben eine Höhe von 3 HE, passen in standardmäßige 19-Zoll-Racks und bieten freien Zugang zu den SD-Kartensteckplätzen sowie den Anschlüssen auf der Vorder- und Rückseite der Computer. Anwender erhalten somit eine platzsparende Workstation für ihre professionellen Video- und Audio-Workflows.

RackMac Studio ist ein kompaktes Rackmount-Gehäuse zur Installation und Sicherung von einem oder zwei Mac Studio Computern. Mit einer Einbautiefe von 9,5 Zoll und festen Gummipuffern, welche die Computer während des Transports z.B. in flachen Rack-Gehäusen sichern, ist RackMac Studio ein solider Reisebegleiter. Außerdem bietet RackMac Studio Platz für kompakte, tragbare Thunderbolt- oder USB-SSDs (separat erhältlich), die mit den mitgelieferten selbstklebenden Magneten gesichert werden können.

xMac Studio besteht aus einem 16,5 Zoll tiefen Rackmount-Gehäuse für einen Mac Studio sowie ein PCIe-Kartenerweiterungsmodul mit einem, zwei oder drei Steckplätzen. xMac Studio ermöglicht Anwendern Audio-I/O- und DSP-Karten, Videoerfassungs- und Transcoding-Karten sowie andere leistungsstarke PCIe-Karten an ihren Mac Studio anzuschließen. Der xMac Studio verfügt über verstellbare Verlängerungsschienen für den Einbau in Racks mit einer Tiefe von 16 bis 24 Zoll. Wie beim RackMac Studio können SSDs (separat erhältlich) angebracht und magnetisch gesichert werden.

Die passende Docking-Station für jeden

Dank der Docks von Sonnet können Anwender mehrere Peripheriegeräte an ihre Laptops, Mini- und All-in-One-Computer mit einem Kabel anschließen. Auf der IBC zeigt Sonnet drei neue Modelle aus dem umfangreichen Portfolio. Das Echo 20 Thunderbolt 4 SuperDock bietet neben einer Fülle an Anschlussmöglichkeiten für Peripheriegeräte auch einen internen Steckplatz für den Einbau einer M.2 NVMe SSD. Echo 11 Thunderbolt 4 HDMI-Dock ist eine Erweiterung des klassischen Sonnet-Docks Echo 11 um HDMI 2.1 Display- und 2,5 Gigabit Ethernet-Ports. Das dritte neue Dock – Echo 13 Triple 4K Display Dock – ermöglicht Anwendern, drei 4K @ 60 Hz HDMI- und/oder DisplayPort-Monitore anzuschließen – auch an Computern der Apple M1- und M2-Serie. Mit den Sonnet-Docks können Anwender mehrere Peripheriegeräte an ihre Laptops, Mini- und All-in-One-Computer über ein einziges Kabel anschließen.

25-Gigabit-Ethernet (25GbE) – Netzwerkprodukte mit macOS-Kompatibilität

Auf der IBC2023 wird Sonnet neue 25 Gigabit Ethernet (25GbE) Netzwerklösungen vorstellen: den Twin25G Dual-Port 25GbE Thunderbolt Adapter für Computer mit Thunderbolt 4 oder Thunderbolt 3 Ports sowie die Twin25G Dual-Port 25GbE PCI Express 3.0 Adapterkarte. Die kostengünstigen 25GbE-Lösungen von Sonnet ermöglichen es Anwendern, ihre Computer einfach per optischem Kabel mit Hochgeschwindigkeits-Netzwerkinfrastrukturen und Speichersystemen zu verbinden, die den 25GbE-Standard nutzen. Beide Produkte enthalten SFP28-Transceiver und sind mit Mac, Windows und Linux kompatibel.

Über Sonnet Technologies, Inc

Sonnet Technologies Inc. ist ein führender Anbieter von Thunderbolt™ Technologieprodukten sowie Netzwerk-, Speicher- und anderen Schnittstellenkarten für professionelle Anwender in der Audio-, Video- und Broadcast-Branche. Die Palette der Thunderbolt-Produkte umfasst Docks und Hubs, professionelle Medienlesegeräte, Netzwerk- und Display-Adapter. Außerdem gehören PCIe®-Kartenerweiterungssysteme zum Portfolio. Sie ermöglichend den Einsatz von professionellen Audio-I/O- und DSP-Karten, Video- und Transcoding-Karten, GPU-Karten und anderen leistungsstarken PCIe-Karten an Computern mit Thunderbolt-Anschlüssen. In mehr als 35 Jahren hat Sonnet zahlreiche innovative und preisgekrönte Produkte entwickelt, welche die Leistung und Konnektivität von Mac®-, Windows®- und Linux®-Computern verbessern. Distributionspartner für Deutschland sind ComLine und Data World (DataWorld auch Österreich) sowie Cropmark in der Schweiz. Weitere Informationen sind verfügbar unter http://www.sonnettech.com/.

Alle hier genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

