IBB e.V. bietet Studienfahrt: Bildungsurlaub thematisiert Bilderzyklus Birkenau

Gerhard Richter ist der bedeutendste deutsche Maler der Gegenwart. Doch sein vierteiliger, abstrakter Bilderzyklus Birkenau hat die Kunstwelt gespalten: Kann man und darf man den Holocaust zum Gegenstand der Kunst machen? Das Internationale Bildungs- und Begegnungswerk e.V. in Dortmund bietet vom 11. bis 16. September 2022 die Studienfahrt „‘Birkenau‘ von Gerhard Richter – Ein Ortstermin“ an. Ausgehend vom Ausstellungsort des Werks im Deutschen Reichstag führt die Studienfahrt zur heutigen Gedenkstätte Auschwitz und nach Kraków in Polen. In Nordrhein-Westfalen und Hessen ist diese Studienfahrt als Bildungsurlaub anerkannt.

Das 2014 entstandene Werk des Malers, der in diesem Jahr seinen 90. Geburtstag gefeiert hat, basiert auf vier Fotografien, die Häftlinge des Konzentrationslagers Auschwitz im August 1944 aus dem Lager geschmuggelt hatten. Doch die Motive der Fotografien bilden lediglich die erste Schicht. In vielen weiteren Malvorgängen wurden sie immer wieder übermalt. Entstanden ist ein großflächiges, abstraktes Werk, das dem künstlerischen Schaffen in Auschwitz ein Denkmal setzt – und den Blick auf die Gräuel dabei doch verwehrt.

Die Studienfahrt beginnt im Berliner Reichstag, wo der Bilderzyklus als Leihgabe ausgestellt wird. In der heutigen Gedenkstätte Auschwitz geht es dann um die Frage, welche Rolle die Kunst für die Häftlinge gespielt hat. Zum einen boten Auftragsmalereien eine geringe Aussicht, zu überleben. Zum anderen dienten heimlich gefertigte Zeichnungen zur Dokumentation und manchmal auch zu einer Art Flucht aus der Realität des Lageralltags. In Kraków ist ein Zeitzeugengespräch geplant. Bei einer Stadtführung betrachtet die Reisegruppe besonders das jüdische Kraków aus künstlerischer Perspektive anhand der Aufnahmen des Fotokünstlers Stanisław Mucha.

Das Internationale Bildungs- und Begegnungswerk e.V. in Dortmund (IBB e.V.) bietet diese Fahrt in Kooperation mit Porta Polonica, der Dokumentationsstelle zur Kultur und Geschichte der Polen in Deutschland. Die Teilnahme kostet 880 Euro bei Unterbringung im Doppelzimmer. Anmeldeschluss ist am 24. Juli 2022.

Anmeldungen und nähere Informationen unter der Rufnummer 0231-952096-0 oder unter www.ibb-d.de.