i-Shelter – das neuartige Wechselrichter-Montagesystem für alle PV-Anlagen

Produktinnovation der Ademotec GmbH sorgt für Arbeitserleichterung und mehr Sicherheit

Großbeeren, im Oktober 2024 – Die Ademotec GmbH stellt den i-Shelter, eine neue Produktentwicklung für den Solarmarkt, vor: Der i-Shelter ist ein speziell für die sichere und geschützte Anbringung von Wechselrichtern auf dem Flachdach entwickeltes Montagesystem, das in Deutschland entwickelt und produziert wird. Der innovative i-Shelter ist in verschiedenen Größen und Varianten erhältlich, leicht aufzubauen, hoch belastbar, absolut witterungsbeständig, extrem stabil, sehr kostengünstig und mit Wechselrichtern unterschiedlicher Hersteller und Größen kompatibel. Für Installateure bedeutet der Einsatz des i-Shelters eine deutliche Zeit- und Kostenersparnis, da aufwendige Eigenkonstruktionen oder die zeit- und kostenintensivere Beschaffung von Einzellösungen entfallen.

Entwickelt wurde das Produkt von der Ademotec GmbH, einem Hersteller von Unterkonstruktionen und Montagesystemen für Solarmodule mit Sitz in Brandenburg. Ziel war es, eine robuste und optisch ansprechende Lösung für die geschützte Befestigung von Wechselrichtern im Außenbereich anzubieten, die es so bisher noch nicht gab. Dieses Vorhaben wurde mit dem i-Shelter erreicht: Dank seiner Wetterresistenz und Stabilität gewährleistet das System eine sehr hohe Schutzwirkung für die installierten Wechselrichter. Die hohe Stabilität wird zusätzlich durch die Ballastierungsvorgaben des Herstellers Ademotec gewährleistet. Gleichzeitig ist die Konstruktion aus robusten 4-mm-Aluminiumblech mit klar definierten Schraubpositionen und wenigen Montageteilen auf eine einfache und schnelle Montage vor Ort ausgelegt.

Einzigartiges Kühlungssystem

Die klare Formensprache und Ästhetik des i-Shelter sind kein Zufall, sondern das Ergebnis funktionaler Anforderungen. Das Montagesystem ist so konstruiert, dass die durch den Betrieb des Wechselrichters entstehende Wärme optimal abgeführt wird und bei Modellen mit mehreren Wechselrichtern (Back-to-Back-Lösung) zusätzlich für eine besondere Form der Kühlung sorgt. Somit wird der gewünschte Wirkungsgrad des Wechselrichters aufrechterhalten und eine automatische Abschaltung durch Überhitzung vermieden.

Vielseitiger Einsatz und kosteneffiziente Montage

Die Aufstellung des Wechselrichters mit dem i-Shelter auf dem Dach bietet viele Vorteile gegenüber der Installation im Gebäude. Ein wesentlicher Vorteil bei der Installation auf dem Dach ist die Vermeidung von aufwendigen und potenziell risikobehafteten DC-Hochspannungsinstallationen in das Gebäude. Der Wechselrichter benötigt somit keinen Platz innerhalb des Gebäudes und ist für Wartungsarbeiten jederzeit gut zugänglich. Dieser Aspekt ist besonders vorteilhaft, wenn die Dachfläche vom Hauseigentümer an den PV-Anlagenbetreiber vermietet wird.

Der i-Shelter ist direkt bei der Ademotec GmbH und über den Großhandel in verschiedenen Varianten für verschiedene Montageoptionen, wie z.B. Flachdach- oder Wandmontage erhältlich. Durch die flexible Produktion im Baukastensystem wird der i-Shelter entsprechend den Marktanforderungen und Kundenwünschen stetig weiterentwickelt. Auch Sonderzubehör und Sonderausführungen sind lieferbar, sogar individuelle Anforderungen (z.B. Berührungsschutz) können realisiert werden. Die Individualisierung des i-Shelters durch die Prägung des eigenen Firmenlogos (Branding) an einem der Ständer ist ebenfalls möglich.

Erfolgreiche Markteinführung und steigende Nachfrage

Der i-Shelter wird in Deutschland produziert und wurde erstmals auf der Intersolar 2024 in München, der führenden Fachmesse der Photovoltaikbranche, vorgestellt. Seitdem hat die Ademotec GmbH mehr als 300 Exemplare verkauft und verzeichnet eine stark steigende Nachfrage, auch aus dem europäischen Ausland. Der i-Shelter kommt bisher vor allem bei großen Flachdachanlagen zum Einsatz, ist aber für PV-Anlagen jeder Größe geeignet.

Weitere Informationen finden Sie hier: https://ademotec.com/i-shelter-photovoltaik-shelter/

Über Ademotec

Die Ademotec GmbH mit Sitz in Großbeeren (Brandenburg) ist seit 2018 am Markt und entwickelt sich zu einem der führenden Hersteller für Unterkonstruktionen und Montagesysteme in der Photovoltaikbranche. Das in Deutschland entwickelnde und produzierende Unternehmen vertreibt neben intelligenten Montagesystemen für Solarmodule auch Montagesysteme für die Sicherung und den Schutz von Wechselrichtern in ganz Europa. Im Fokus der Entwicklung stehen neben der einfachen Handhabung, dem funktionalen Aufbau und der hohen Qualität auch die Berücksichtigung kundenseitiger Anforderungen und individueller Wünsche. Weitere Infos unter https://ademotec.com/

