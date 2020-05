Hygieneprodukte für den Re-Start von LexXxir

Hände- und Flächendesinfektionsmittel mit dem passenden Zubehör findet man nun auch beim Gourmetperlen Hersteller LexXxir aus Haigerloch

LexXxir GmbH, die schwäbische Erfinderschmiede aus Haigerloch, hat 2012 die Gourmetperlen erfunden, zur Serienreife entwickelt und den Begriff Gourmetperlen als Oberbegriff für Saft-, Likör-, Schnaps-, Gewürz-, und Essigperlen eingeführt. Man kennt sie als Hersteller von Gourmetperlen, die weltweit für neue Impulse in der Küche und in den Bars sorgen.

Aufgrund der Coronakrise und den daraus resultierenden Bedürfnissen stellt das Unternehmen nun Teile seiner Produktion um und erweitert sein Sortiment um Hygieneprodukte wie Hände- und Flächendesinfektionsmittel mit dem passenden Zubehör, welche heute und insbesondere nach dem Lockdown gefragt sein werden.

Derzeit wird das Sortiment täglich ausgebaut und wir sind ständig auf der Suche nach neuen Ideen und Artikeln, so Hermann Müller von LexXxir. Das Sortiment rund um das Thema Desinfektionsmittel ( https://www. debavilex.de ) ist im Aufbau und die Lagerbestände wurden entsprechend aufgestockt. Von der abschließbaren Edelstahlwandhalterung, den Desinfektionsmittel-Spendern für Hände- und Flächendesinfektionsmittel findet man bei LexXxir alles an Zubehör was man in den öffentlichen Bereichen wie Hotels, Restaurants, Autohäuser, Bäckereien, Metzgereien, dem Einzelhandel im allgemeinen oder den Sportvereinen, Kirchen usw. heute und zukünftig benötigt. Das Desinfektionsmittel – mit Sicherheitsdatenblatt – gibt es in 0,5 Liter Gebinden, in 0,5 und 1 Liter Euroflaschen und als 5 und 10 Liter Kanister.

Das Debavilex Händedesinfektionsmittel entspricht den aktuellen Marktanforderungen. Die Produktformulierung, ein besonders hautfreundliches, farbstoff- und parfümfreies Händedesinfektionsmittel sorgt für eine gute Handhygiene, denn Debavilex ist durch Feuchthaltemittel und Rückfetter besonders schonend zur Haut. Die schnelle Abtrocknung und das geschmeidig-glatte Hautgefühl erlauben ein einfaches Anziehen von Schutzhandschuhen.

Die wichtigsten Eckdaten von Debavilex Händedesinfektionsmittel:

83% Ethanol mit optimiertem Rückfettersystem

Hygienische Händedesinfektion: 30 Sekunden

Chirurgische Händedesinfektion: 1,5 Minuten

Viruzid (EN 14476): 30 Sekunden

Das Debavilex Flächendesinfektionsmittel ist alkoholfrei.

LexXxir baut sich mit der Herstellung der Hygieneprodukten ein weiteres Standbein auf und so können die Kunden auch weiterhin mit LexXxirprodukten beliefert werden.

Der Verkaufspreis für alle Hygieneprodukte befindet sich im normalen Preissegment und wird nicht zu Wucherpreisen abgegeben.

LexXxir GmbH, die schwäbische Erfinderschmiede aus Haigerloch, hat 2012 die Gourmetperlen erfunden und zur Serienreife entwickelt. Als erste Weltneuheit wurden 2013 Gourmetperlen, gefüllt mit Alkohol, hergestellt. Seit 2013 wurde in langen Entwicklungsprozessen die Qualität der Perlen stetig verbessert und Perlen mit den Geschmacksrichtungen Balsamico, Himbeeressig, Echalot-Essig, Mango-, Erdbeer-Lemon-, Yuzu-Saft, Brauner Rum, Absinth, Blue Curacao, Papaya-, Erdbeer-, Weinbergpfirsich-, Mandel-Pistazien-Likör als white Label Produkte für Italien, Frankreich und Spanien produziert. Für Winzer, Likör- und Spirituosenhersteller, Essig- und Öllieferanten, Saft- und Honigproduzenten, Delikatessenhändler und Im- und Exporteure werden die Gourmetperlen mit ihren Produkten als white Label Produkte hergestellt.

LexXxir hat mit seinen Kunden zusammen mit den Gourmetperlen für neue Impulse in der Küche und in den Bars gesorgt. Die Gourmet-Perlen haben eine hauchdünne Hülle. Der flüssige Kern erfreut den Gaumen mit edlen Spirituosen, fruchtigen Säften, herzhaften Saucen, edlen Essigen, raffinierten Gewürzen und Honigen. Sie sind das modische Accessoire Ihrer verschiedenen Speise-Getränke-Kreationen und Ihre Gäste verbringen außergewöhnliche Momente mit geschmacklichem Vergnügen in Verbindung mit multisensoriellem Glanz. Verwöhnen Sie Ihre Gäste mit Speisekreationen in neuen Gewändern und Geschmack.

Zu unseren Kunden zählen u.a. erfolgreiche Gastronomen und Caterer, inhabergeführte Hotels und Hotelgruppen, Fluglinien, Werbeagenturen, Schifffahrtsgesellschaften, Bäckereien & Konditoreien und Industriebetriebe aus verschiedensten Branchen.

Kontakt

LexXxir GmbH

Hermann Müller

Salinenstr. 35

72401 Haigerloch

07474/9589818

hm@lexxxir.de

http://www.lexXxir.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.