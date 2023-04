Hutchinson erweitert seine Roadmap zur Digitalisierung der Beschaffung mit Ivalua

Ivalua, ein weltweit führender Anbieter von Cloud-basierten Spend-Management-Lösungen, und sein Partner Axys Consultants gaben bekannt, dass Hutchinson sich für die eProcurement-Software von Ivalua entschieden hat, um den Umfang seiner derzeit implementierten Lösung zu erweitern und seine sich ändernden Beschaffungsanforderungen zu erfüllen.

Hutchinson ist ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von intelligenten Mobilitätslösungen für eine Vielzahl von Märkten, einschließlich Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Bahn und Industrie. Hutchinson hat seinen Hauptsitz in Paris, Frankreich, und beschäftigt rund 40 000 Mitarbeiter an 100 Standorten in 25 Ländern. 2022 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 4,4 Mrd. Euro.

Hutchinson fing 2014 an, seine Beschaffung mit den Modulen Supplier-Relationship-Management und Ausgabenanalyse von Ivalua zu digitalisieren. Jetzt erweiterte das Unternehmen sein aktuelles System um die eProcurement-Lösung von Ivalua, um seine indirekte Beschaffung zu digitalisieren. Mit dieser Projekterweiterung wird sich die Zahl der eProcurement-Nutzer von 4.000 in Europa auf 8.000 weltweit verdoppeln.

Dank einer intuitiven E-Commerce-Erfahrung wird Ivaluas eProcurement-Plattform Hutchinson dabei helfen, Bestellanforderungen zu globalisieren und zu rationalisieren, große Mengen an Bestellungen zu digitalisieren und zu automatisieren, den Wareneingangsprozess zu vereinfachen und die Budgetverfolgung zu verbessern.

„Die eProcurement-Lösung von Ivalua wird uns mehr Transparenz und eine bessere Kontrolle über unsere indirekten Ausgaben ermöglichen“, sagte Erwan Le Belleguy, Corporate Purchasing Quality and Digital Manager bei Hutchinson. „Dank leistungsfähiger, digitalisierter Arbeitsabläufe und des ganzheitlichen Ansatzes von Ivalua freuen wir uns darauf, unsere indirekten Einkaufsprozesse entsprechend den unterschiedlichen Anforderungen in den Ländern und Branchen, in denen wir tätig sind, zu vereinfachen und zu optimieren.“

„Mit der von Ivalua gebotenen Transparenz werden die Beschaffungsteams bei Hutchinson in der Lage sein, ihren indirekten Einkauf zu rationalisieren und die Effizienz des Unternehmens weiter zu steigern“, sagte Dan Amzallag, Chief Operating Officer (COO) von Ivalua. „Dank unserer langjährigen Partnerschaft und der Flexibilität unserer einheitlichen Lösung ist Ivalua gut aufgestellt, um die laufende digitale Transformation und die längerfristigen Pläne von Hutchinson zu unterstützen.“

Über Ivalua

Ivalua ist ein führender Anbieter von Cloud-basierten Spend-Management-Lösungen. Die umfassende und durchgängige Plattform ermöglicht es Unternehmen, alle Ausgabenkategorien und alle Lieferanten effektiv zu verwalten, die Rentabilität zu steigern, die ESG-Performance zu verbessern, Risiken zu minimieren und die Produktivität der Mitarbeiter zu verbessern. Ivalua genießt das Vertrauen von Hunderten der weltweit angesehensten Marken und wird von Analysten als führendes Unternehmen anerkannt. Weitere Informationen unter https://de.ivalua.com. Folgen Sie uns unter https://twitter.com/ivalua.

