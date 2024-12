Buchveröffentlichung der Autoren vom Mirals Tiernahrung Team

Trebur, 11.12.2024

Kurz vor Weihnachten erfüllen sich die Autoren Lisette Jupke, Alona & Tim Knobloch einen Weihnachtswunsch. Ihr Buch „HUNDE-Wie kleine Menschen und doch ganz anders“, ist noch rechtzeitig im BoD Verlag erschienen und dort ab sofort im Buchshop, bei Amazon und im gesamten Buchhandel in Deutschland lieferbar.

Alleine durch das bunte Buchcover hebt sich das Buch von den meisten Hundebüchern auf dem Markt ab. Der Titel „HUNDE – Wie kleine Menschen und doch ganz anders“ und der Klappentext machen den Leser neugierig auf den Inhalt.

Ist das Schwanzwedeln bei meinem Hund gleichzusetzen mit Freude? Was ist mit Krankheitserregern? Impfen, was muss, was kann, was kostet das? Wie gehe ich mit einem Welpen richtig um? Die Autoren haben in diesem Buch einen kleinen Leitfaden zusammengestellt, um Hundebesitzern das entsprechende Wissen kurz und kompakt zu vermitteln. Sie geben Tipps aus dem Alltag ihrer eigenen Hundeschule „Luftleine“ und der dazugehörigen Futterlinie „Mirals“ an die Leser weiter. Wie das Leben eben so schreibt … Denn: „Den eigenen Liebling zu verstehen, heißt zum Wohle des Tieres zu handeln.“

Drei Autoren, drei Schreibstile und drei Themen sind in einem kleinen Ratgeber vereint.

Themen wie: Der Hund; Welche Rasse soll es sein? Auf den Hund gekommen und Pizza oder Pasta – Die Ernährung des Hundes wird kurzweilig von Tim Knobloch beschrieben.

Dem Thema Hundetraining hat sich die erfahrene Hundetrainerin Alona Knobloch gewidmet und gibt hier zahlreiche Einblicke aus dem Alltag in einer guten Hundeschule. Die Themen Hundeerkrankungen im Überblick; Mögliche Gefahren für den Hund; Wissenswertes über den Hund; und So kommt ihr gut durch die Jahreszeiten; runden die Kapitel geschrieben von Lisette Jupke ab.

Auf 168 Seiten erfährt der Leser alles über den Hund, die Ernährung, das Hundetraining, Hundekrankheiten und sinnvolle Beschäftigungen mit dem Hund in den verschiedenen Jahreszeiten. Das Buchcover und die Fotos fallen vielleicht aus dem üblichen Rahmen, passen aber hervorragend zum Schreibstil und lassen keine Langeweile aufkommen.

Buchdetails:

HUNDE – Wie kleine Menschen und doch ganz anders

168 Seiten Paperback

BoD Verlag

ISBN: 978-3-7693-0411-4

Ladenpreis: 19,90 EUR (D)

In allen gängigen Buch-Shops erhältlich (z. B. Amazon, Thalia, Hugendubel, Weltbild, BoD Büchershop und weiteren)

Zur Buchwebseite: www.mirals-buecher.de

Medienhinweis:

Kostenloses Rezensionsexemplar unter Presse@bod.de anfordern (Presseausweis erforderlich)

Buchhandlungen können sich ebenfalls ein kostenloses Muster unter buchhandel@bod.de anfordern.

Mirals steht für eine artgerechte, natürliche und gesunde Ernährung von Tieren. Die Ernährung soll das Tier mit allen Nährstoffen versorgen, die es braucht, um gesund und glücklich zu sein. Seit 2012 hält Tim Knobloch Ernährungsseminare, um die Menschen zu informieren und aufzuklären. Die Natur liefert bereits all das, was ein Tier für eine ausgewogene Ernährung braucht. Die Vollwertmenüs, welche Tim Knobloch entwickelte, sind so exzellent ausgewogen, dass er sich auf Anraten seines Umfeldes und den Mitgliedern seiner Hundeschule dazu entschloss, Ende 2016 diese Premium-Ernährung für alle Tierbesitzer zugänglich zu machen. Die entstandene „Mirals“ – Produktpalette ist absolut ehrlich, transparent, rein und natürlich. Frei von jeglichen Zusätzen. Rein darf nur, was frisch und gesund ist. Mit den höchsten Qualitätsstandards: frisch, nahrhaft und vollwertig – so wie es die Natur vorgesehen hat.

Aus Verbundenheit mit der Natur. Aus Respekt vor allen Tieren.

