Hummerfang, Wodka aus Brotfrüchten und Schlummern im schwimmenden Haus eines Zigarrenmachers

Florida Keys & Key West präsentieren Neuheiten für erlebnisreiche Urlaubstage im, am und auf dem Wasser

Bei einem Urlaub auf den Florida Keys ist das Meer naturgemäß allgegenwärtig und lädt zum Schnorcheln, Tauchen oder Bootsfahren ein. Doch auch an Land gibt es viel zu erleben, zumal die tropische Inselkette für dieses Frühjahr zahlreiche Neuheiten präsentiert. So auch bei den Übernachtungsmöglichkeiten. Ganz stimmungsvoll auf dem Wasser kann man ab sofort in Key West auf einem Katamaran-Cottage übernachten. Mellow Ventures Backcountry Outfitters erweitert dazu das Angebot um den neuen „Outpost“: ein vollständig restauriertes ehemaliges Zigarrenmacher-Häuschen auf einem Katamaran-Rumpf. Bis zu sechs Personen können hier übernachten und sich vom sanften Schaukeln der Wellen in den Schlaf wiegen lassen.

In Islamorada eröffnet im Mai das Sun Outdoors Islamorada. Die Anlage verfügt über 82 Wohnmobilplätze mit Strom-, Frisch- und Abwasseranschlüssen sowie Annehmlichkeiten wie Außenküchen, Terrassenmöbel, Pergolen und kostenloses WLAN. Außerdem gibt es drei Yachthäfen, einen Pool, Kajak- und andere Wassersportangebote.

Farbenfrohe Magie der Unterwasserwelt

Vor genau 70 Jahren, im Jahr 1953, nahm die „Fireball“, das erste kommerzielle Glasbodenboot von Key West, ihren Betrieb auf. Heute führt Fury Water Adventures mit der „Pride of Key West“ diese Tradition fort. Bei kommentierten Öko-Ausflügen auf dem modernen, klimatisierten Glasboden-Katamaran können die Passagiere das einzige Korallenriff der Vereinigten Staaten sowie bunte, tropische Fische, Rochen und Meeresschildkröten beobachten.

Gäste des Hawks Cay Resort auf Duck Key haben nun die Gelegenheit, mit dem neuen Tauchpartner Better Than Most Scuba aus Marathon abzutauchen. Angeboten werden Schnorcheln, SDI- und PADI-Tauchzertifikate, Hummerfang- und Speerfischerkurse. Auf seinem von der Küstenwache zertifizierten Schiff „Diane Marie“, ausgestattet mit Wasser, frischem Obst und korallenfreundlicher Sonnencreme, nimmt das Tauchunternehmen maximal 15 Taucher pro Ausflug an Bord.

Nostalgische Zugfahrt nach Pigeon Key

Die winzige Insel Pigeon Key, die unter der historischen Old Seven Mile Bridge liegt, war in den frühen 1900er-Jahren der Wohnort für die Arbeiter, die die Brücke bauten. Die Insel ist nur von Marathon aus erreichbar, wo ab sofort das Pigeon Key Visitor Center und das Zugdepot auf dem Gelände der Historic Seven Mile Marina zu finden sind. Der Pigeon Key Express lädt jetzt täglich um 10, 12 und 14 Uhr zu Ausflugsfahrten ein (Check-in mindestens zehn Minuten vor Abfahrt). Alternativ können Besucher an Führungen über das kleine Eiland teilnehmen.

Gehaltvoll und ein perfektes Mitbringsel: Wodka aus Brotfrüchten der Keys

Grimal Grove in den Lower Keys ist der erste Brotfruchthain, der noch zum amerikanischen Festland zählt. Jetzt gibt es einen Wodka, der in Zusammenarbeit mit Mutiny Island Resort Vodka aus St. Croix aus den Brotfrüchten von dort hergestellt wird. Wer zum Sundowner einen kräftigen Schluck „Mutiny Island Vodka – Grimal Grove Reserve“ genießen möchte – er ist immerhin die einzige Spirituose, die aus den in Grimal Grove angebauten Früchten gebrannt wird – oder nach einem gehaltvollen Souvenir der Florida Keys sucht, kann den Wodka in Geschäften in Key Largo, Islamorada, Summerland Key und Key West kaufen.

Grimal Grove bietet auch 90-minütige geführte „Fruchtexkursionen“ an, bei denen verschiedene subtropische Früchte, Bäume und Pflanzen vorgestellt werden. Besucher kosten dabei Brotfrüchte und anderes Obst, erfahren aber auch etwas über den Einsiedler Adolf Grimal, der in den 1950er-Jahren das Old Grimal Estate auf Big Pine Key entworfen hat. Es ist samstags von 9 bis 12 Uhr geöffnet.

Die Florida Keys & Key West bestehen aus mehreren hundert Koralleninseln, die sich einer Perlenkette gleich vom südlichsten Ende Floridas aus über 250 Kilometer ins offene Meer erstrecken. Die wichtigsten Inseln sind über Brücken miteinander verbunden und bilden so die „schönste Sackgasse der Welt“. Das tropische Klima garantiert in den fünf Regionen Key Largo, Islamorada, Marathon, Big Pine Key und Key West ganzjährig angenehm warme (Bade-)Temperaturen. Auch gelten die Keys mit ihren feinen Sandstränden und dem drittgrößten Korallenriff der Welt als ein Paradies für Wassersportler, Naturbegeisterte und Lebenskünstler.

