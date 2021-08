HUMAN festigt Führungsposition bei Bot Mitigation und Betrugsbekämpfung

Wachsende Kundenbasis, Neueinstellungen von Führungskräften, wichtige Branchenpartnerschaften und Auszeichnungen unterstreichen die starke Dynamik des Unternehmens im ersten Halbjahr 2021

NEW YORK, 18. August 2021 – HUMAN Security, Inc. (ehemals White Ops), ein Cybersecurity-Anbieter, der Unternehmen vor Bot-Angriffen schützt, damit digitale Begegnungen zwischen Menschen sicher bleiben, erzielte im ersten Halbjahr 2021 Rekordwerte bei Wachstum und Dynamik, wie das Unternehmen heute bekannt gab. Nach Übernahme durch die Goldman Sachs Merchant Banking Division (in Zusammenarbeit mit ClearSky Security und NightDragon) im Dezember 2020 startete HUMAN in das neue Jahr 2021 mit einer Reihe hochkarätiger Geschäftsabschlüsse in wichtigen Branchen – Finanzdienstleistung, Unterhaltung und Streaming flankiert von Neueinstellungen, Partnerinitiativen, Produktinnovationen und branchenführender Forschung. Die Umfirmierung von White Ops in HUMAN war ebenfalls von zentraler Bedeutung für das Wachstum in der ersten Jahreshälfte 2021. Damit einher geht zudem das Versprechen, das erklärte Unternehmensziel zu erfüllen und die Integrität des Internets zu schützen, indem der Cyberkriminalität die Geschäftsgrundlage entzogen wird.

Das Unternehmen weitet diese Mission auf sein Partnernetzwerk aus und kündigte außerdem die Gründung von The Human Collective an, ein Programm zum Schutz des digitalen Werbeumfelds vor Betrugsfolgen. Zu den bekanntesten Mitgliedern zählen Amica Mutual Insurance, Magnite, Omnicom Media Group und The Trade Desk. Seit der Gründung folgten Beachfront, Butler/Till, GumGum, Index Exchange, InMobi, Kargo, MediaMath, Media.net, Monetize, RISE, Smart AdServer, Sonobi, Sovrn, Triple Lift, Xandr Sharethrough, Yieldmo und You & Mr Jones. Über die stetige Erweiterung des Partnernetzwerks verifiziert HUMAN mit seiner Human Verification Engine nun die Echtheit von mehr als 10 Billionen digitalen Interaktionen pro Woche.

HUMAN bleibt weiterhin Vorreiter im Kampf gegen Betrug und kündigt neue Produktinnovationen an, darunter Updates seiner BotGuard-Technologie und Forschungsinitiativen. HUMAN arbeitete zusammen mit Google und Roku – den Branchenführern bei Connected TV (CTV) – an der Entdeckung und Zerschlagung des CTV-Botnets PARETO – einem komplexen Botnet, das täglich durchschnittlich 650 Millionen Werbeabrufe erzeugte. Im Mai konnte darüber hinaus der Prozess gegen Methbot abgeschlossen werden – das größte Botnet zur betrügerischen Schädigung der Werbeindustrie. HUMAN führte bereits vor fünf Jahren dessen orchestrierte Zerschlagung an. Auch das unterstreicht den Erfolg des kollektiven Schutzansatzes von HUMAN zur Gewährleistung sicherer Begegnungen zwischen Menschen im Internet.

Zahlreiche Branchenauszeichnungen festigten in den vergangenen sechs Monaten die Stellung von HUMAN als wichtiger Akteur in der Betrugsbekämpfung, darunter TAG Cyber Distinguished Vendor in Q1 2021 Security Quarterly, Application Security Most Promising bei den 2021 Global InfoSec Awards, Best in Fraud Prevention Platforms bei den Adweek Readers” Choice Awards und Product of the Year for Advertising Integrity, Company of the Year. Das Unternehmen erhielt außerdem als erstes die Akkreditierung des Media Rating Council (MRC) für die End-to-End-Abdeckung gegen Sophisticated Invalid Traffic (SIVT) für Desktop, Mobile Web, Mobile In-App und Connected TV und ist entschlossen, diese Dynamik in der zweiten Jahreshälfte 2021, im Jahr 2022 und darüber hinaus weiter auszubauen.

“Das Jahr 2021 ist ein spannendes Jahr für HUMAN. Es steht für die nächste Entwicklungs- und Wachstumsphase unseres Unternehmens in verschiedenen Märkten, Anwendungsszenarien und Regionen”, sagte Tamer Hassan, CEO und Mitbegründer von HUMAN. “Wir verstärken unser Team und unser Kunden- und Partnerportfolio mit Menschen, die sich dafür einsetzen, der Cyberkriminalität die Geschäftsgrundlage zu entziehen. Es ist faszinierend zu sehen, wie sich unsere Vision, das Internet kollektiv zu schützen, in der gesamten Branche durchsetzt.”

HUMAN stellte im ersten Halbjahr 2021 mehr als 60 Mitarbeiter ein und beschäftigt jetzt weltweit mehr als 200 Personen. Das Führungsteam durch verschiedene Positionen erweitert. Zum CFO des Unternehmens wurde Isaac Itenberg berufen. Michael McNally übernahm kürzlich als Chief Scientist die Position des CTO und leitet die Teams für Detection und Threat Intelligence sowie Forschung und Entwicklung von HUMAN. Alexa Raad als Chief People, Purpose and Policy Officer leitet die Teams in People Ops, IT und Infosec in den Bereichen Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion sowie Weiterbildungs- und Mentoring-Initiativen. Darüber hinaus erweiterte das Unternehmen sein Board of Directors mit der Ernennung von Ann Johnson und Dan Burns. Beide werden zusammen mit Dave DeWalt und Jay Leek das Unternehmen weiter auf die nächste Wachstumsphase und eine globale Expansion vorbereiten. Die Neueinstellungen trugen zum anhaltenden Erfolg des Unternehmens mit führenden Marken und zur Gewinnung mehrerer neuer Kunden bei, darunter Meitu, Octane Marketing, Sonobi und Xandr Monetize.

Mehr über die Lösungen von HUMAN oder The Human Collective erfahren Sie unter www.humansecurity.com

HUMAN ist ein führender Anbieter im Bereich Cybersicherheit zum Schutz vor ausgeklügelten Bot-Angriffen, um digitale Erlebnisse menschlich zu erhalten. Die Human Verification Engine schützt Anwendungen, APIs und digitale Medien vor Bot-Angriffen, verhindert Verluste und verbessert das digitale Erlebnis für echte Menschen. HUMAN überprüft mehr als zehn Billionen digitale Interaktionen pro Woche und unterstützt damit Unternehmen und Internetplattformen weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter www.humansecurity.com

