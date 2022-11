Hüttenzauber bei erwinmueller.de

Rustikaler Einrichtungsstil mit heimeliger Atmosphäre

Draußen Winter mit Kälte und Schnee, drinnen wohlig warm mit Heimtextilien und Wohnaccessoires im rustikalen Stil – so stellt man sich gemütliche Winterabende vor. Karos, Herzen und Hirschmotive zaubern Hüttenatmosphäre in das Zuhause. Für authentisches Ambiente sorgt erwinmueller.de mit der neuen Kollektion im alpinen Wohnstil, zu sehen in der Themenwelt „Hüttenzauber“.

Wohnaccessoires im trendigen rustikalen Stil

Heimtextilien in warmen Braun- Beige- und Rottönen mit Hirschmotiven sowie Dekoartikel in Hirsch- und Herzform zaubern Hüttenstimmung in das Zuhause. Wohndecken, Lammfelle und weiche Kissen laden zum Kuscheln ein. Die Kollektion mit dem modernen Hirschmotiv ist besonders dekorativ und ziert Heimtextilien, Geschirrtücher, Nachtwäsche, Bettwäsche, Tischwäsche und auch Porzellan.

Zum gemütlichen Hüttenzauber gehören auf jeden Fall Karos und Herzen. Karierte Textilien, Holz und Lammfelle verwandeln auch einen modernen Raum in ein rustikales Landhaus. Karierte Tischwäsche, Tischläufer und auch Servietten verleihen dem Esszimmer rustikales Ambiente. Besonders schön wirken sie auf einem Holztisch. Dazu passen Holzbretter für die Brotzeit, braunes Keramikgeschirr und warmes Kerzenlicht.

Schaffell-Imitate sind nicht nur weich, sondern auch schön warm und vielseitig einsetzbar. Dieses dekorative Wohnaccessoire ist von echtem Fell kaum zu unterschieden. Seine seidig weiche, hochflorige Oberseite wird von der samtigen Velours-Unterseite im Wildleder-Look stimmig ergänzt.

Kuscheln mit Herz und Karo

Herzen und Karos passen perfekt in den rustikalen Landhaus- und Hüttenstil. Nachtwäsche für sie und ihn gibt es mit dem trendigen Hirschmotiv und Karo-Hosen genauso wie im romantischen Herzchen-Stil. Filzpantoffel halten die Füße warm. Und dann schnell in die wärmende Flanellbettwäsche im Karodesign kuscheln.

In der Themenwelt „Hüttenzauber“ stellt erwinmueller.de seine neue Kollektion im alpinen Wohnstil vor. Heimtextilien und Wohnaccessoires mit Karos, Herzen und Hirschmotiven strahlen rustikale Gemütlichkeit aus.

Firmenprofil Erwin Müller

Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 400 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region.

Qualitätsmarke Erwin Müller – seit 25 Jahren

Im Jahr 1996 wurden die ersten Bettwäschen und Betttücher der Marke Erwin Müller verkauft. Schon damals war es das oberste Ziel, dem Kunden erstklassige Qualität und eine breite Auswahl zu bieten. Seitdem wird das Sortiment der Qualitäts-Marke kontinuierlich erweitert und weiterentwickelt.

2021 feiert Erwin Müller das 70-jährige Bestehen. Ein langer Weg hin zu einem führenden Versandhaus für Heim- und Haustextilien, gegangen mit Innovationsbereitschaft und Weitsicht.

Pionier im Onlinehandel

Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2013, 2017 und 2019 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards in der Kategorie Wohnen & Einrichten gewinnen.

Neuer Onlineshop seit 2019

Gemäß der Firmenphilosophie „Das Versandhaus für die ganze Familie“ wurde der Onlineshop 2019 thematisch neu ausgerichtet und bietet in den Rubriken „Schlafen“, „Wäsche & Homewear“, „Bad“, „Wohnen & Deko“, „Tisch“ und „Küche“ Artikel für die ganze Familie.

Unter dem Stichwort „Themen“ finden sich die Erwin Müller Welten für besondere Anlässe, individuelle Lieblingsthemen aller Familienmitglieder, sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergikerprodukte. Der erfolgreichen „manutextur“ mit personalisierten Produkten wird mehr Raum gewidmet.

Die großzügige grafische Gestaltung und die intuitive Menüführung verleihen dem Onlineshop ein modernes, frisches Outfit.

Firmenkontakt

Erwin Müller Versandhaus GmbH

Franziska Fries

Buttstr. 2

86647 Buttenwiesen

08274-52910

franziska.fries@erwinmueller.de

http://www.erwinmueller.de

Pressekontakt

Hummel Public Relations

Sigrid Hummel

Oskar-Messter-Str. 33

85737 Ismaning

089-37416566

info@hummel-public-relations.de

http://www.hummel-public-relations.de

Bildquelle: erwinmueller.de