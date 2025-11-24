Hôtel des Horlogers: Avantgarde im Tal der Uhrmacherkunst

Im Herzen des west-schweizerischen Vallée de Joux empfiehlt sich das Hôtel des Horlogers mit avantgardistischer Architektur und konsequenter Nachhaltigkeit. Der Name steht für Tradition. Horologers heißt Uhrmacher und hier, im Schweizer Jura, ist das Handwerk der veredelten Zeitmessung zu Hause.

Als erstes Schweizer Hotel mit Minergie-ECO®-Zertifizierung ist das Hôtel des Horlogers ein einzigartiges Ziel, sowohl für Reisende, die Entspannung suchen, als auch für Unternehmen, die inspirierende Geschäftsveranstaltungen, Tagungen oder Seminare planen. Das Vallée de Joux ist ein friedlicher Ort, der jedem Gast das Gefühl vermittelt, weit weg zu sein, und der dennoch in bequemer Reichweite liegt – ideal für eine authentische Schweizer Erfahrung.

Auch ab Deutschland leicht erreichbar

Das Vallée de Joux, ein abgeschlossenes Hochtal auf rund 1000 Meter über Meereshöhe, ist nur eine Stunde und 15 Minuten vom internationalen Flughafen Genf, zwei Stunden und 50 Minuten vom Flughafen Basel und drei Stunden vom Flughafen Zürich entfernt. Durch die Anbindung an Frankfurt, Stuttgart und München über das ICE/TGV-Netz und die wichtigsten Schweizer Autobahnen ist es überraschend nah und dennoch in seiner ursprünglichen Umgebung erhalten geblieben. Transfers vom Bahnhof Vallorbe oder vom Flughafen Genf bietet das Hotel seinen Gästen gerne an.

Nachhaltige und harmonische Architektur

Das vom Architekturbüro Bjarke Ingels Group (BIG) entworfene Hôtel des Horlogers fügt sich dank flacher Baukörper in charakteristischen Zickzackarchitektur harmonisch in die Landschaft ein. Das innvative Design reduziert den Energieverbrauch um rund 30 Prozent im Vergleich zu einem herkömmlichen Hotel und setzt zugleich lokale Materialien in Szene. Das mehrfach ausgezeichnete Hôtel des Horlogers gilt heute als Referenz für nachhaltigen Tourismus in der Schweiz, ohne dabei Kompromisse bei Komfort und Ästhetik einzugehen.

Lokale und saisonale Produkte

Der Respekt vor der Umwelt kommt auch auf dem Teller zum Ausdruck, denn die Küche bevorzugt lokale Zutaten und ProduzentInnen. Unter der Leitung des dreifach ausgezeichneten Sternekoch Emmanuel Renaut und Chefkochs Alessandro Cannata zelebrieren die Brasserie du Gogant und die Table des Horlogers (17/20 Punkte im Gault & Millau) die Aromen der Region: Gemüse aus dem Garten, Käse aus der Molkerei von Brassus, regionales Fleisch von Herrn Rochat, lokale Biere und regionale Weine. Durch die Nutzung der Ressourcen des Vallée de Joux unterstützt das Hotel kurze Transportwege und verringert seinen CO2-Fußabdruck.

Maßgeschneiderte B2B-Veranstaltungen und Aktivitäten

Das Hôtel des Horlogers bietet modulare Räume mit Tageslicht, die sich zum majestätischen Wald von Risoud hin öffnen und zehn bis 120 Teilnehmende willkommen heißen können. Jede Veranstaltung erhält so eine individuelle Note, die von der Gastfreundschaft, dem Design, der Naturnähe und der Authentizität des Ortes geprägt ist. Die faszinierende Region im Schweizer Jura rundet das Erlebnis ab, indem sie dazu einlädt, sich bewusst mit dem Konzept der Zeit auseinander zu setzen. So lässt sich hier Bekanntschaft mit weltberühmten Uhrmarken machen – oder Freizeit mit sportlichen, kulturellen oder gastronomischen Aktivitäten intensiv und genussvoll nutzen.

Die Kombination aus flexiblen Räumlichkeiten, authentisch-schweizerischen Erlebnissen und einem ernstgemeinten Engagement für Nachhaltigkeit macht das Hôtel des Horlogers zu viel mehr als nur einem Tagungsort: Es ist ein Reiseziel, an dem Effizienz, Inspiration und Harmonie mit der Natur auf elegante Weise miteinander verschmelzen. Es ist die ideale Destination für Teambuilding. „Unsere Mission ist es, Unternehmen dabei zu helfen, einzigartige Veranstaltungen zu organisieren“, sagt André Cheminade, Generaldirektor des Hôtel des Horlogers. „Die beste Belohnung für uns ist es, wenn Teams bei ihrer Abreise enger zusammengewachsen sind.“

Über das Hotel des Horlogers: Das Hotel des Horlogers liegt im Vallée de Joux, an der Route de France 8 in Le Brassus. Seit der Eröffnung im Jahr 1857 befindet sich dort das Hotel. Es wurde von der weltweit tätigen Architekturfirma BIG (Bjarke Ingels Group) entworfen, von der auch das Musée Atelier Audemars Piguet stammt. Das avantgardistische Gebäude schmiegt sich an das Gelände des Vallée de Joux an. Flache Baukörper ziehen sich zickzackförmig zu den Wiesen im Tal hinunter. Das Hotel des Horlogers wurde nach einem ganzheitlichen und nachhaltigen Ansatz realisiert, um die Umweltauswirkungen zu verringern – von der Planungsphase bis hin zur täglichen Nutzung. Es führt die Tradition des Hotels de France fort und soll Treffpunkt für einheimische und internationale Fans von Uhrmacherkunst, Architektur und Natur sein. Die Innenraumgestaltung wurde vom Büro AUM entworfen. Besucher tauchen in die natürliche Umgebung des Vallée de Joux ein – eine Einladung, das Leben zu genießen. Das erstklassige 4-Sterne-Boutique-Hotel hat 50 Zimmer, darunter 12 Suiten, außerdem zwei Restaurants und eine Bar unter der Leitung von Emmanuel Renaut. Zudem gibt es ein Wellness-Center und zwei Seminarräume. Obwohl das Projekt von Audemars Piguet initiiert und geleitet wurde, wird das Hotel unabhängig von der Marke betrieben und heißt alle Besucher gleichermaßen willkommen. — www.hoteldeshorlogers.com