HORST RIEDER in den Austrian Schlager Charts

„NIRGENDWO“ in den Austrian Schlager Charts

Horst Rieder hat sich mit dem Song „NIRGENDWO“ einen Platz in den Austrian Schlagercharts gesichert (aktuell mit 19.03.2024 auf PLATZ 5! Quelle: https://austrianschlagercharts.at und hat bereits tausende Zuschauer mit seinem mitreißenden Musikvideo auf einer der bekanntesten Videoplattformen, das am 15. Februar 2024 eingestellt wurde. Doch das ist erst der Anfang seiner aufregenden Reise durch die Musikwelt.

Nicht nur hat Horst Rieder bereits seine ersten LIVE-Auftritte bestätigt bekommen, sondern er plant auch schon weiter voraus. Für die Monate Mai und Juni kündigt er die Veröffentlichung von zwei weiteren Songs an, die sich wieder in den beliebten Genres Schlager und Diskofox bewegen werden. Die Spannung steigt, wie lange er sich wohl in den Charts halten wird – eine offene Frage, die nur die Zeit beantworten kann.

Doch das ist noch nicht alles! Angesichts der Ereignisse der letzten Wochen plant Horst nicht nur ein neues Musikvideo, sondern gleich zwei!

Alle weiteren Informationen dazu findest du auf seiner Website www.art48.at Wenn du vorab einen Eindruck davon bekommen willst, in welche Richtung die neuen Musikvideos gehen könnten, dann schau dir unbedingt das Musikvideo zu „NIRGENDWO“ an!

Kontaktdaten:

Horst Rieder

www.art48.at

Mail: kontakt@horstrieder.at

Tel: 0676/5570045

HORST RIEDER- Ein Künstler mit vielen Facetten

Kontakt

Horst Rieder

Horst Rieder

Wieningerstraße 9/3/11

4020 Linz

06765570045



https://www.art48.at

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.