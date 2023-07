HORNBACH digitalisiert Baumarktplanung mit Perspectix

Die HORNBACH Baumarkt AG hat die Planung ihrer 171 Bau- und Gartenmärkte in neun europäischen Ländern mit der P´X Retail Solution von Perspectix in nur 14 Monaten durchgehend digitalisiert. Dazu wurden rund 1200 Typen von Warenträgern und 10.000 Planogramme aus einem Altsystem übernommen und in realistische 3D-Darstellungen überführt. Bereits 3.800 Anwender in Zentralen, Marktleitungen und Abteilungen arbeiten nun gemeinsam an individuellen Marktplanungen, um das Einkaufserlebnis der Kunden und die Produktivität auf rund zwei Millionen Quadratmetern Verkaufsfläche zu verbessern.

Zwischen der CAD-Planung und einem mit SAP verknüpften Auswertungsprogramm hatte das familiengeführte Handelsunternehmen über 16 Jahre ein eigenes Modulplanungssystem für Warenträger und Planogramme auf Basis von Lotus Notes betrieben, dessen Lizenz zum Oktober 2022 ausgelaufen ist. Im August 2020 begann die Suche nach einer Lösung für die eine durchgehende Digitalisierung der Prozesse zwischen Marktentwicklung, regionalen Zentralen, Filialen und Abteilungen. Von sieben angefragten Anbietern beteiligten sich drei an vorbereitenden Präsentationen und Workshops. Nach Beurteilungen des vielköpfigen Projektteams, dem Proof of Concept und Vertragsverhandlungen erhielt Perspectix im Juni 2021 den Auftrag zur Anpassung und Einführung der P´X Retail Solution und des Store Communicators. „Die hohe Benutzerfreundlichkeit der Software, der detaillierte Weg zur Erfüllung unserer Anforderungen und die webbasierte Möglichkeit zur unternehmensweiten Zusammenarbeit haben den Ausschlag für die P´X Retail Solution gegeben“, sagt Andre Hoffmann, Projektleiter Store Development. „Perspectix hat darüber hinaus den fixen Termin für den Projektabschluss bestätigt.“

Im Rahmen des Projekts wurden:

– Die CAD-Pläne aller 171 Märkte aus ArchiCAD übernommen.

– Rund 1.200 Warenträger in 3D aufgebaut und inklusive Verbindungslogik in der Retail Solution hinterlegt.

– Durch ein Skript in mehreren Stufen mehr als 10.000 Planogramme ohne Daten- oder Informationsverlust übernommen und in 3D überführt.

– Schnittstellen zu ArchiCAD, einem Auswertungsprogramm und die Anbindung zu SAP realisiert.

– Der Store Communicator für den Dialog zwischen Marktbüros und Zentralen an die Anforderungen und Prozesse angepasst.

– Die P´X Retail Solution an rund 1.200 relevanten Arbeitsplätzen, an welchen mehr als 3000 User in Europa arbeiten, ausgerollt.

Der Go-live erfolgte pünktlich zum November 2022. „Perspectix hat den engen Termin, alle Zusagen und auch das Budget eingehalten“, sagt Andre Hoffmann. „Die Qualität der Software ist sehr gut und die Zusammenarbeit mit dem Anbieter verlief reibungslos.“ Obwohl die Mitarbeiter sich noch in der Lernphase befinden, wird die neue Umgebung sehr gut angenommen und zeigt erste Verbesserungen in Arbeitseffizienz und Zusammenarbeit. So besteht die Möglichkeit, dass Planogrammänderungen nicht mehr physisch vor Ort ausprobiert, fotografiert und dokumentiert werden. Sie lassen sich nun virtuell umsetzen und mit dem Store Communicator webbasiert, detailliert und interaktiv in 3D kommunizieren. Die Rückmeldungen der einzelnen Märkte über den Store Communicator führen zu Lerneffekten in der Planung. „Die neuen digitalen Prozesse führen zu Kosteneinsparungen und Zeitvorteilen bei der Realisierung von Konzepten, was letztlich unseren Kunden zugutekommt“, sagt Andre Hoffmann. „Wir haben noch lange nicht alle Möglichkeiten der Retail Solution ausgeschöpft und werden noch in diesem Jahr weitere Projekte mit Perspectix beginnen.

Über Perspectix

Die Perspectix AG in Zürich realisiert durchdachte Software-Lösungen für den technischen Vertrieb und die Ladenplanung. Seit der Gründung 1996 hat sich das Unternehmen kontinuierlich zum technologisch führenden Lösungsanbieter für den Vertrieb und die Projektierung variantenreicher Produkte entwickelt. Nutzer der P’X Sales Solution profitieren von Erfahrungen aus komplementären Anwenderbranchen: Maschinenbau, Anlagenbau, Elektrotechnik, Einrichtungs-, Ladenbau-, Lager- und Logistiksysteme. Mit der P´X Store Solution erhalten Anwender eine maßgeschneiderte Lösung für Ladenplanung, Sortimentsgestaltung und Filialauswertung. Wegen der Verbindung von Vertriebsoptimierung, grafischer Projektierung und Product Lifecycle Management in einer zukunftsweisenden Technologie ist Perspectix heute strategischer Lieferant namhafter Hersteller und Handelsketten sowie Partner führender IT-Häuser.

