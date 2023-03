HOREJO Investments GmbH: Schweizer Hotel Investments AG und REBA IMMOBILIEN AG steigen als Gesellschafter bei neuer Objektgesellschaft ein

Die Schweizer Hotel Investments AG und die REBA IMMOBILIEN AG haben sich als Gesellschafter an der neuen Objektgesellschaft HOREJO Investments GmbH beteiligt. Ziel der Partnerschaft ist der Ankauf, die Revitalisierung und Verwaltung von Immobilien in

Holger Ballwanz, Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG und CEO der Hotel Investments AG, erklärt: „Wir planen mit der neuen Objektgesellschaft HOREJO Investments GmbH weitere Immobilienankäufe in Hessen und Thüringen. Im Fokus 2023 stehen Immobilien, die durch unser eigenes Bausanierungsteam revitalisiert werden.“

Die beiden Unternehmen sind erfahren in der Immobilienwirtschaft und haben sich auf Renditeerwirtschaftung und Wertsteigerung von Immobilien spezialisiert. Die Beteiligung an der Objektgesellschaft ist ein strategischer Schritt, um das Portfolio der beiden Unternehmen zu erweitern und in weitere attraktive Immobilien zu investieren. Die Regionen Hessen und Thüringen bieten dabei vielversprechende Möglichkeiten für den Ankauf und die Revitalisierung von Immobilien.

Die beiden Unternehmen werden ihre Expertise und Erfahrung im Bereich der Immobilienentwicklung einbringen, um das gemeinsame Ziel zu erreichen. Die neue Objektgesellschaft wird in erster Linie in den Bereichen Gewerbe- und Wohnimmobilien tätig sein. Dabei sollen sowohl ökonomische als auch ökologische Aspekte berücksichtigt werden.

HOREJO Investments GmbH

Die HOREJO Investments GmbH ist eine Objektgesellschaft der REBA IMMOBILIEN AG und Hotel Investments AG. Das Unternehmen ist auf den Ankauf, die Revitalisierung und Verwaltung von Immobilien in der Region Kassel in Hessen sowie Thüringen spezialisiert. Besonderer Wert wird auf die nachhaltige Bewirtschaftung und eine langfristige Wertsteigerung des Immobilienportfolios gelegt.

Kontakt

HOREJO Investments GmbH

Holger Ballwanz

Hilgershäuser Str. 9

37242 Bad Sooden-Allendorf

+49 30 44 677 188

+49 30 44 677 399



http://www.horejo.de

