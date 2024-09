Hongkong bei Nacht

Ein Herbst voller unvergesslicher nächtlicher Erlebnisse in der Millionenmetropole

Hongkong / Frankfurt, 09. September 2024. Reisende aus aller Welt sind eingeladen, die lebhaften nächtlichen Feierlichkeiten zu erleben, die diesen Herbst in Hongkong stattfinden. Vom Mid-Autumn Festival und dem jährlichen Hong Kong Wine & Dine Festival bis hin zu Taste Around Town und den stadtweiten Halloween-Festen bietet Hongkong ein beeindruckendes Angebot an Veranstaltungen in der kommenden Jahreszeit an.

Eine leuchtende Tradition

Der ikonische Tai Hang Fire Dragon Dance, der als nationales Kulturerbe anerkannt ist, findet in diesem Jahr vom 16. bis 18. September statt. Über 300 Darsteller werden gemeinsam den riesigen, 67 Meter langen, mit Feuer beleuchteten Drachen durch die gitterartigen Straßen des Tai Hang Viertels tragen und manövrieren. Der Drache, der aus Perlenstrohhalmen besteht und mit etwa 12.000 Räucherstäbchen bedeckt ist, erfordert starke Teamarbeit, um ihn in Bewegung zu halten.

Am Abend des Mid-Autumn Festivals (17. September) wird es eine thematische Drohnenshow über dem Victoria Harbour geben, die unvergessliche Erinnerungen für Einheimische und Besucher schaffen wird, indem sie Hongkongs lebhafte Mentalität und die einzigartige Mischung aus Tradition und Innovation präsentiert. Weitere Highlights sind Laternenkarnevale und stimmungsvolle Feierlichkeiten, die in verschiedenen Vierteln stattfinden, darunter im Victoria Park (12.-18. September) und auf der Lee Tung Avenue (31. August-15. Oktober).

Weitere Informationen zu beiden Events gibt es auf der offiziellen Webseite des Hong Kong Tourism Boards unter Mid-Autumn Festival und Tai Hang Fire Dragon Dance.

Das Hong Kong Wine & Dine Festival kehrt diesen Oktober zurück

Das jährliche Hong Kong Wine & Dine Festival kehrt vom 23. bis 27. Oktober an die Central Harbourfront zurück. In diesem Jahr wird das Festival um einen Tag verlängert und verwandelt sich in eine fünftägige, kulinarische Open-Air-Party. Foodies sind eingeladen, einige der besten Geschmäcker dieser kulinarischen Hauptstadt, gepaart mit atemberaubenden Ausblicken auf den Victoria Harbour, zu genießen. Das diesjährige Line-Up bietet auch eine vielfältige Auswahl an Weinen und Spirituosen aus verschiedenen Ländern und Regionen an.

Weitere Höhepunkte sind Dutzende von Essensständen, die kulinarische Köstlichkeiten servieren. Dazu zählen etwa zehn preisgekrönte Restaurants, die ihr Können in einem speziellen Gourmet-Bereich präsentieren, eine exklusive Cocktail-Lounge direkt vor dem Victoria Harbour und damit den perfekten Rahmen bietet, um Signature-Drinks von renommierten Mixologen zu genießen, sowie ein aufregendes Programm mit spektakulären Musikaufführungen während des fünftägigen Festivals.

Das Festival setzt ebenfalls den Startschuss für Taste Around Town, eine stadtweite kulinarische Feier in ganz Hongkong, die im gesamten November stattfindet. Taste Around Town begeistert mit speziellen Menüs und genussvollen Angeboten, die den Gaumen nach mehr Köstlichkeiten verlangen lassen.

Mehr Informationen zum Hong Kong Wine & Dine Festival sowie zu Taste Around Town gibt es auf der offiziellen Webseite des Hong Kong Tourism Boards.

Halloween in Hongkong: Spukhafte Zeit für Gäste

Als Spiegelbild der Ost-West-Kultur der Stadt ist Halloween einer der bedeutendsten Tage im Veranstaltungskalender Hongkongs, an dem beispielsweise Restaurants, Einkaufszentren und Hauptattraktionen an Feierlichkeiten teilnehmen. Neben kreativen Halloween- Dekorationen und -Displays in der ganzen Stadt wird Lan Kwai Fong, eines der beliebtesten Ausgehviertel der Stadt, das Zentrum des Geschehens sein. Über 100 Bars und Restaurants in dieser Gegend werden Feiernde in allen möglichen Kostümen bis in die frühen Morgenstunden willkommen heißen.

Vom 7. September bis 3. November lädt Hong Kong Ocean Park Fans von Nervenkitzel jeden Alters ein, in die gruseligsten Horrorfilme und urbanen Legenden der 1980er Jahre einzutauchen. Das neue Ocean Park Halloween Fest bietet sechs schaurige Attraktionen, die Gäste durch düstere Zonen führen – von alten Festungsmauern über verfluchte Apartments bis hin zu spukhaften Hotels.

Disney Halloween Time (13. September – 31. Oktober) kehrt in dieser Saison in das Hong Kong Disneyland Resort zurück. Dort erwarten Besucher schaurige Überraschungen, eine Reihe bezaubernder Disney-Halloween-Erlebnisse, fantasievoll gestaltete Merchandise-Artikel sowie kulinarische Köstlichkeiten.

Die Nacht geht weiter

Wer bei den kulturellen Events auf den Geschmack gekommen ist, den lädt die Millionenmetropole ein, den Abend zu verlängern und in das pulsierende Nachtleben von Hongkong einzutauchen. Bis spät in die Nacht können Besucher köstliche lokale Delikatessen genießen oder sich auf eine Bar-Hopping-Tour begeben, um die vielfältige kulinarische Szene und die lebhafte Atmosphäre der Stadt zu erleben.

Hongkong, Asia´s World City an der chinesischen Südküste lebt von ihren Kontrasten. Hier treffen östliche Tradition auf westlichen Lebensstil, glitzernde Wolkenkratzer auf ursprüngliche Naturlandschaften und Gourmetküche auf Street Food. Die Stadt ist einer der weltgrößten Finanzplätze und rund sieben Millionen Einwohner nennen die Stadt ihr Zuhause, die die höchste Bevölkerungsdichte der Welt aufweist. Rund 200 Inseln, davon viele unbewohnt, bilden die ruhige grüne Seele der Stadt und eröffnen Outdoor-Fans Abenteuer nur wenige Fährminuten entfernt, unvergessliche Erlebnisse in der Natur. Weitere Informationen und aktuelle Updates auf der deutschsprachigen Website http://www.discoverhongkong.com/de

Firmenkontakt

Hong Kong Tourism Board – noble kommunikation

Bernadette Krefeld-Vehma

Luisenstraße 7

63263 Neu-Isenburg

06102-36660



http://www.discoverhongkong.com/de

Pressekontakt

Hong Kong Tourism Board – noble kommunikation

Bernadette Krefeld-Vehma

Luisenstraße 7

63263 Neu-Isenburg

06102-36660



http://www.discoverhongkong.com/de

Bildquelle: Hong Kong Tourism Board