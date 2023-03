Homeoffice mal anders: Arbeiten vom Paradies? Das Kandima Maldives bietet attraktive Arrangements für Digital Nomads

März 2023 – Die Umstellung der Arbeitsgewohnheiten, insbesondere nach der Pandemie, und der perfekte Zugang zu Technologie und Konnektivität haben dazu geführt, dass der Lebensstil der digitalen Nomaden zunimmt. Gleichzeitig wird der Entdeckungsdrang der Arbeitnehmer immer stärker. Ob es nun um Freiheit, Unabhängigkeit oder einfach nur darum geht, neue Leute zu treffen, während man die Welt bereist – ein digitaler Nomade zu werden, ist ein immer beliebterer Weg, um eine gesunde Work-Life-Balance zu erreichen.

Entgegen der weitverbreiteten Meinung, dass Fernarbeit bedeutet, mit einem Drink in der Hand am Strand zu faulenzen, haben jüngste Untersuchungen ergeben, dass Fernarbeitskräfte in der Regel 13 % produktiver sind als ihre Kollegen, die im Büro arbeiten.

In der 5-Sterne Lifestyle (Desti-)Nation Kandima Maldives verfügt jede Villa bzw. jedes Studio über einen Arbeitsplatz, WLAN, Klimaanlage und Flachbildfernseher. Des Weiteren steht den Gästen ein Business Center und kostenloses High-Speed-Internet auf der gesamten Insel zur Verfügung. Kulinarische Vielfalt von internationaler Küche bis hin zu lokalen maledivischen Spezialitäten bieten acht Restaurants und drei Bars.

Das Kandima Maldives bietet die perfekte Balance zwischen Arbeit und Freizeit. Warum also nicht der Enge des Heimbüros entfliehen und sich ins Paradies begeben?

Digitale Nomaden und andere Solo-Reisende

Die Nachfrage von Solo-Reisenden, egal ob als Fernarbeiter oder für eine relaxte Auszeit im Jahr, steigt stetig, daher bietet das Kandima in diesem Sommer großzügige Rabatte auf seine Übernachtungspreise für Alleinreisende. Die Malediven, die normalerweise als Reiseziel für Paare gelten, haben für Solo-Reisende so viel zu bieten. Es ist die perfekte Chance, die Tiefen des Indischen Ozeans mit Tauchen, Nachtschnorcheln, Sea-Bob-Erlebnissen und sogar einer Korallenadoption für Naturliebhaber zu erforschen.

Diesen Sommer können Alleinreisende bei einem Aufenthalt im Kandima Maldives beim Zimmerpreis sparen. Das Angebot mit 178 Euro pro Nacht für einen Alleinreisenden ist vom 11. Mai bis zum 30. September 2023 gültig und gilt für die Sky Studio Kategorie des Resorts.

Gäste, die länger als sechs Nächte bleiben, erhalten vom 1.April 2023 bis zum 23. Dezember 2023 bei direkter Buchung Übernachtung mit Vollpension. Zu einem Sonderpreis unter den Promo-Code „SOLO“ auf der Buchungsseite oder das Hotel unter mykindofplace@kandima.com kontaktieren. Zum Angebot: Solo Travellers (kandima.com)

