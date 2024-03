Höchste Kundenzufriedenheit bei Schaltern: Kopp erhält PLUS X AWARD 2024

(Kahl am Main, März 2024) „Wie verlässlich ist ein Markenversprechen und wie zufrieden sind die Deutschen mit ihrer Marke nach dem Kauf?“ Dieser Frage geht die unabhängige Jury des PLUS X AWARD jedes Jahr nach und hat Kopp für seine Schalter erneut mit einem der begehrten Preise ausgezeichnet. Stephan Dörrschuck, Geschäftsführer von Kopp: „Schalterprogramme gehören seit jeher zum Kernsortiment von Kopp. Dass der in unserer DNA fest verwurzelte Anspruch, unseren Kunden immer passende Lösungen mit bestmöglicher Qualität anzubieten, in diesem Segment auch 2024 wieder mit einem PLUS X AWARD gewürdigt wird, freut uns sehr.“

Bereits im Vorjahr hatte Kopp, der renommierte Experte für elektrotechnische Produkte und Lösungen mit Sitz in Kahl am Main, den begehrten Award in den Kategorien „Höchste Kundenzufriedenheit“ sowie „Fachhandelsmarke des Jahres“ erhalten.

Schalterprogramme in Topqualität

Dass Kopp insbesondere bei den Schaltern erneut punktet, ist kein Zufall: Mit Schaltern startete die Firma Heinrich Kopp vor knapp 100 Jahren in den Markt. Seitdem werden die Produkte für die verschiedensten Anforderungen und Bereiche stetig weiter- oder neu entwickelt. Kopp bietet Schalterlösungen sowohl für den Fach- als auch für den Einzelhandel an. Neben klassischen Tasten-, Wipp- und Dimmschaltern, einschließlich einer Vielzahl von Rahmen, zählen auch Multifunktionsschalter sowie Schalter für das Smart-Home-System zum Portfolio des Traditionsherstellers.

Qualitätsversprechen

„Im Segment Schalterprogramme setzt Kopp auf eine besonders intensive Qualitätssicherung sowie auf kontinuierliche Verbesserungsprozesse, die es uns erlauben, den Kunden regulär 20 Jahre Garantie auf die Schalterprogramme zu geben. Das ist bei den Herstellern von Elektrotechnik heutzutage eine Besonderheit“, so Stephan Dörrschuck. Die erneute Auszeichnung mit dem PLUS X AWARD 2024 für höchste Kundenzufriedenheit bestätigt die Qualitätsoffensive von Kopp auch offiziell. Der Award gilt als der größte Innovationspreis für Technologie, Sport und Lifestyle und zeichnet Produkte für ihren Qualitäts- und Innovationsvorsprung aus.

Weitere Informationen zum Produktsortiment von Kopp sowie zum Unternehmen finden Sie unter www.kopp.eu.

Über die Heinrich Kopp GmbH:

Mit über 7.000 Artikeln gehört die Heinrich Kopp GmbH (Kahl am Main, Bayern) zu den führenden deutschen Herstellern elektrotechnischer Produkte und Komponenten für den Fachhandel und für den Einzelhandel. Das Sortiment, das die Segmente Professional und Do it yourself umfasst, reicht von klassischen Stecker- und Schalterprogrammen über mobile Personenschutzschalter, Dimmer, Bewegungs- und Präsenzmelder bis hin zu innovativen Home-Automation- und Gebäudemanagementsystemen sowie ganzheitlichen Photovoltaiklösungen. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte sowohl in zahlreichen europäischen Ländern als auch weltweit und unterhält neben der Zentrale drei weitere Standorte. Insgesamt beschäftigt Kopp 550 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter 320 am Stammsitz in Kahl. Qualität hat bei Kopp höchste Priorität, deshalb lässt sich das Unternehmen bereits seit 1993 freiwillig nach DIN ISO 9001:2015 prüfen und zertifizieren, ist seit nahezu 50 Jahren Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Qualität e. V. und gewährt eine 20-jährige Garantie auf Schalterprogramme. Auch Nachhaltigkeit ist von jeher wichtiger Bestandteil der Unternehmensphilosophie. So wurde Kopp bereits mehrfach für seine Maßnahmen zur Reduktion des Kohlenstoffdioxidausstoßes und im Bereich Ressourceneinsparung (Recycling) ausgezeichnet und zertifiziert. Geschäftsführer sind Stephan Dörrschuck und Walid Ghanameh.

