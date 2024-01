Hochzeitsmessen, Brautmodenstudios & vieles mehr für Deinen großen Tag

Save The Date

Du planst deine Hochzeit und suchst nach Inspirationen für deinen großen Tag? Bundesweit gibt es zahlreiche Hochzeitsmessen, die dir wertvollen Input und spannende Anbieter für deine ganz individuelle Hochzeitsfeier bieten. Die Redakteure der PlusPerfekt Hochzeitsedition haben die zahlreichen Veranstaltungstipps der Leserinnen gesammelt, interessante Hochzeitsmessen recherchiert und chronologisch aufbereitet.

Außerdem bietet die Online-Plattform PlusPerfekt.de in der Kategorie Wedding jede Menge Tipps und Checklisten rund ums Heiraten und die Planung des großen Tages sowie Brautmodenstudios für Curvys und Plus Size Frauen, Tipps für den perfekten Brautschleier, die richtige Brautfrisur, entspannte Hochzeiten am Meeresstrand, den Junggesellinnenabschied und vieles, vieles mehr.

Leseprobe der PlusPerfekt Edition Curvy Bride 2023/24

PlusPerfekt ist ein OnlineMagazin für Plus Size Fashion, Trends & LifeStyle. Einmal jährlich erscheinen die PlusPerfekt Editionen Business & Wellbeing sowie Curvy Bride.

