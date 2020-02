Hochsaugfähige Ölbindemittel – Zertifiziert und umweltfreundlich

Für die verschiedensten Anforderungen hat MAKRO IDENT hochsaugfähige und effiziente Ölbindemittel aus Polypropylen, Recyclingmaterialien sowie auch das organische Allzweck-Bindemittel SpillFix.

Bei MAKRO IDENT findet man Ölbindemittel in verschiedenen Ausführungen und Gewichten. So kann auf jede Anforderung reagiert werden. Betriebe müssen keine schweren und große Mengen abnehmen, wenn dies auch nicht benötigt wird.

Die hochsaugfähigen weißen Ölbindemittel aus Polypropylen wurden speziell für Verschüttungen von Öl und anderen Flüssigkeiten auf Mineralölbasis konzipiert, einschließlich Farben, Lacke und anderen nicht-wasserlöslichen Chemikalien. Diese Bindevliese aus Polypropylen-Spinnvliesfasern nehmen kein Wasser auf und sind unbegrenzt schwimmfähig. Daher sind sie nicht nur für Anwendungen an Land, sondern auch für den Einsatz in Bächen, Flüssen, Seen und anderen kleinen und großen Gewässern sehr gut geeignet. Sie sind unempfindlich gegen Fäulnis und Schimmel und somit Ideal einsetzbar im Innen- und Außenbereich.

Für die jeweiligen betrieblichen Anforderungen bietet MAKRO IDENT unterschiedliche Produkte an wie Tücher, Rollen, Wischtuchrollen, antistatische Materialien, Fassabdeckungen, Flocken für Filter- und Kläranlagen, Fenderkissen, Mini-Ölsperren, Kissen, Industriematten, schwere Ölperren und reaktive Ölsperren für die Seefahrt, Ölsperren für ruhige Gewässer, Eingrenzungssperren, Saugschleier, Ölschleppfänger, Ölabsorptionsgranulat für Land und Wasser.

Um zu vermeiden, das Böden verdreckt werden, hat MAKRO IDENT auch verschiedene saugfähige Sicherheits- und Bodenschutzmatten mit geschlossener Sperrschicht auf der Unterseite im Sortiment. Diese Matten gibt es entweder in grauer Farbe oder in auffälligem Gelb mit Warnsymbolen. Der hoch saugfähige Innenkern sorgt für das sofortige Aufnehmen von Flüssigkeiten. Die Sperrschicht sorgt dafür, dass Öl oder Lösungsmittel nicht durch das Bindevlies hindurch auf den Boden gelangen.

Diese Sicherheits- und Bodenschutzmatten können auf für stark frequentierte Bereiche in Hallen oder im Außenbereich eingesetzt werden. Die Materialien sind sehr strapazierfähig, verfügen über einen extrem saugfähigen Innenkern, sind rutschfest und weisen eine hohe Haltbarkeit auf.

Anstatt Granulate, die alle 3-4 Tage oder 1 mal wöchentlich ausgetauscht werden müssen, sind die Bodenschutzmatten eine hervorragende Alternative. Sie hinterlassen keinen Dreck, sind staubfrei und nicht gesundheitsschädlich und müssen erst alle 3-4 Wochen ausgetauscht werden. Die Matten sind in Form von Rollen erhältlich. Entsprechende Rollenhalter – zur Wandmontage oder frei stehend – hat MAKRO IDENT ebenfalls im Sortiment.

Die Ölbindemittel für den Einsatz in der Seefahrt wurden dafür entwickelt, auf dem Wasser zu schwimmen und eine große Bandbreite an Schiffskraftstoffen und -ölen einzugrenzen oder zu absorbieren. Zudem weisen sie eine hohe Saugfähigkeit auf, um bei einem schnellen Einsatz in schwierigen Notsituationen zu bestehen. Diese Bindevliese und Ölsperren helfen Anwendern von der Eingrenzung bis zur Abriegelung auf Seen, Flüssen, Bächen und an Küstenlinien, indem sie diese ausgelaufenen Kraftstoffe aufnehmen. Empfohlen werden die Ölbindemittel für den Einsatz in Yachthäfen, auf Booten und Schiffen, Ladedocks, Überlaufleitungen, Übergabestellen für Flüssigkeiten im Freien, Kraftstofflagertanks usw.

Die unterschiedlichen Ölbindemittel von MAKRO IDENT sind zertifiziert durch das MPA und das Deutsche Hygiene Institut. Sie unterstützen Unternehmen bei der Einhaltung der aktuellen OSHA und EPA Sicherheitsvorschriften.

Und wer weder Materialien aus Ppolypropylenfasern oder recycletem hochsaugfähigem Zeitungspapier wünscht, für den hat MAKRO IDENT ein ganz besonders saugfähiges und hervorragendes Naturprodukt aus biologisch abbaubaren Kokosnussfaseren: Es handelt sich hierbei um das bekannte Universalpulver SpillFix, dass aus vielen kleinen Mikroschwämmen besteht, dass alle Flüssigkeiten vollständig aufnehmen kann, ohne irgendwelche Rückstände von Öl, Klebstoffen, Lacken usw. auf dem Boden zu hinterlassen.

Weitere Informationen sind zu finden unter: https://www.makroident.de/bindemittel/sorptionsmittel.html

