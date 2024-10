Historischer Roman: „Der Vernichter – Costermano, das Leben des Christian Wirth“

Neuerscheinung zur Frankfurter Buchmesse aus dem Verlag Sparkys Edition / Halle 3.1.-Stand H61

Der Vogel des Todes breitete seine Schwingen aus und verschlang das Leben. Diese Zeile stellt John Wyttmark seinem Buch „Der Vernichter – Costermano, das Leben des Christian Wirth“ voran.

Wie wird aus einem „redlichen Polizisten“ der sich an Recht und Ordnung hält, einer der größten tätigen Massenmörder. Christian Wirth steht wie keine andere Person der Zeitgeschichte für den Vernichtungswahn des nationalsozialistischen Deutschlands. Er steht für eine nie dagewesene Vernichtungsorgie an unschuldigen Männern, Frauen und Kindern, nur weil diese nicht einer bestimmten Norm angehörten. Sie waren behindert oder gehörten einer vermeintlichen jüdischen Rasse an. Als das Morden freigegeben war, ging es nur noch um effektive und effiziente Methoden zur Ermordung von fast 2 Millionen Menschen.

Der Focus des Schriftstellers liegt nicht darin, Christian Wirth ein Denkmal zu setzen, sondern orientiert sich konsequent an den Opfern in den Gaskammern der Euthanasieanstalten und der Vernichtungslager Belzec, Treblinka und Sobibor. „Man kann nicht allein die Summe von 2 Millionen Opfern der Aktion Reinhardt/Aktion Erntefest darstellen, ohne das einzelne Opfer herauszustellen. Die kleine jüdische Familie aus Warschau, aus Izbica oder aus Wlodawa. Hannah Arendt spricht im Eichmann-Prozess von Funktionslust. Genau wie Eichmann war Wirth ein ‚kleiner‘ unbedeutender Polizist aus Stuttgart“, so Autor John Wyttmark. Er zeichnet in seiner ihm klaren und nüchternen, aber auch packenden Art das Leben dieses Massenvernichters nach. Erzählerisch, dokumentarisch, konfrontativ.

Der Autor John Wyttmark

John Wyttmark versteht sich als dokumentarischer Romanschriftsteller, der recherchierte wahrhaftige Daten in den Kontext eines vermeintlich normalen Lebens handelnder Menschen stellt. Über 3 Jahre Recherchen in unterschiedlichsten Archiven im In- und Ausland, das Studium einer Vielzahl von Prozessunterlagen zur Euthanasie bis hin zur Endlösung der Judenfrage in Polen und in Italien sowie der Besuch aller Handlungsorte bestimmen das Buch. Der Schreibstil ist roh, hart und unerbittlich. Im Kontext des Buches ist dieser Schreibstil bewusst so gewählt. Der Autor wagt den Versuch zu erklären, wie es zu diesem riesigen staatlich industrialisierten Verwaltungsmassenmord kommen konnte. Er versucht, den Weg von Adolf Hitler, dem Führer des Deutsche Reiches, bis hinunter zu Christian Wirth zu zeichnen.

Bibliographie:

-„Die Reise der Marta Gundlach“

-„Lokführer des Todes“ (Dieser Roman ist in die Bibliothek der Internationalen Holocaust – Gedenkstätte Yad Vashem, Jerusalem, aufgenommen worden.)

Titel: Der Vernichter – Costermano, das Leben des Christian Wirth

ISBN: 978-3-949768-24-8

Umfang: ca. 360 Seiten

Preis: 16,90 EUR

Erscheinungstermin: 15. Oktober 2024

Über Sparkys Edition

Der Independent-Verlag Sparkys Edition wurde 2020 gegründet und hat seinen Sitz in Kirchheim/Teck bei Stuttgart. Derzeit sind 9 AutorInnen im Verlag unter Vertrag.

„Wir sind Ihr Spezialist für besondere zeitgenössische und gesellschaftlich relevante Literatur“ heißt es auf der Verlagswebsite.

Sparkys Edition konzentriert sich auf Texte von Menschen, die „in der Blüte ihres geistigen Lebens stehen. Grundsätzlich möchten wir diese AutorInnen mit viel Lebenserfahrung entdecken, die in die Bücher einfließen sollen. Also Bücher mit Charakter und voller Leben“, so der Gründer und Inhaber von Sparkys Edition, Hubert Romer.

Mehr zum Verlagssortiment und den Autoren unter http://sparkys-edition.de/

