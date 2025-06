Highbay-Leuchte Glamox i65: Leistungsstark in großer Höhe

Glamox stellt neue Industrieleuchte für hohe Deckenhöhen und raue Umgebungen vor

Hildesheim, 24. Juni 2025 – Mit der Glamox i65 definiert der norwegische Leuchtenhersteller industrielle Beleuchtung neu. Die Highbay-Industrieleuchte wurde speziell für anspruchsvolle Gebäudebereiche mit großer Montagehöhe entwickelt. Ob in Hochregallagern, Logistikzentren oder Produktionsstätten – die i65 sorgt aus bis zu 20 Metern Höhe für eine gleichmäßige und leistungsstarke Beleuchtung. Mit bis zu 180 Lumen pro Watt und über 70.000 Lumen Lichtleistung erfüllt sie höchste Anforderungen an Effizienz und Helligkeit. Das modulare Design der i65 ermöglicht eine flexible Anpassung an unterschiedliche Anforderungen. Ein leistungsfähiger Kühlkörper sorgt für zuverlässige Wärmeableitung, was die Lebensdauer der Leuchte verlängert – auch im Dauerbetrieb. Wartung und Aufrüstung lassen sich durch den einfachen Zugang zu den Komponenten zeitsparend durchführen. Die neue Industrieleuchte ist für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen von -20°C bis +50°C konzipiert. Mit Schutzart IP65 und Stoßfestigkeit IK10 ist sie dazu bestens gegen Staub, Wasser und mechanische Einwirkungen geschützt.

Glamox bietet mit der robusten Industrieleuchte i65 hohe Flexibilität für unterschiedlichste Anwendungen. Je nach baulichen Vorgaben lässt sich die i65 an Tragschienen, direkt an der Decke oder als Pendelleuchte montieren. Verschiedene Optikvarianten ermöglichen eine bedarfsgerechte Lichtverteilung – ideal für Produktionsbereiche mit dichtem Maschinenbestand, weitläufige Lagerhallen oder dynamisch genutzte Versandzonen. So entstehen jederzeit optimale Sichtverhältnisse, angepasst an die jeweilige Umgebung.

Intelligente Lichtsteuerung

Die robuste Industrieleuchte i65 ist optional mit integrierten Sensoren erhältlich, die sich nahtlos in ein Glamox Lichtmanagementsystem einbinden lassen – kabelgebunden oder drahtlos. Diese ermöglichen eine bedarfsgerechte Beleuchtung je nach Präsenz oder Tageslichtverhältnissen, was Energie spart und die CO₂-Bilanz verbessert. Zusätzlich können über cloudbasierte Systeme Verbrauchsdaten und Raumbelegung erfasst und ausgewertet werden, was weitere gezielte Optimierungen erlaubt.

Sicherheit durch integriertes Notlicht

Für sicherheitsrelevante Bereiche lässt sich die neue Glamox i65 mit einer Notlichtfunktion ausstatten. Diese umfasst DALI-kompatible Systeme zum zentralen Monitoring und eine automatisierte Berichterstattung. Das reduziert den Wartungsaufwand und sorgt für ein kontinuierliches Monitoring der Betriebsbereitschaft – insbesondere wichtig in großen Gebäuden mit hohen Anforderungen an die Rettungswegekennzeichnung.

Nachhaltigkeit im Fokus

Das robuste Gehäuse der i65 besteht zu 45 Prozent aus recyceltem Aluminium. Das durchdachte Design erlaubt eine einfache Demontage und erhöht dadurch den Recyclinganteil am Ende der Produktlebensdauer. Damit entspricht die Leuchte modernen Prinzipien der Kreislaufwirtschaft und unterstreicht das Engagement von Glamox für nachhaltige Industriebeleuchtung.

Verfügbarkeit und weitere Informationen

Die neue Highbay-Industrieleuchte i65 ist ab sofort bei Glamox in unterschiedlichen Varianten erhältlich. Weitere technische Daten sind unter folgendem Link ersichtlich:

https://www.glamox.com/de/pbs/stories/i65—neudefinition-von-brillanz-in-luftiger-hohe/

Glamox GmbH

Die Glamox GmbH ist ein führender Anbieter von Lichtlösungen für den professionellen, landbasierten Beleuchtungsmarkt in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wir bieten ein komplettes Produktsortiment an für Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen, gewerbliche und industrielle Bauten, Einzelhandel, Hotels sowie Restaurants.

Die Glamox GmbH ist Teil der Glamox Gruppe, einem norwegischen Industriekonzern, der professionelle Beleuchtungslösungen für den globalen Markt entwickelt, produziert und vertreibt. Die Glamox Gruppe beschäftigt rund 2.100 Mitarbeiter mit Vertriebs- und Produktionsstandorten in Europa, Asien und Amerika. Der Jahresumsatz 2024 betrug 394 MEUR. Unsere Lösungen werden über eine Reihe von Qualitätsmarken für Beleuchtung angeboten, darunter Glamox, Aqua Signal, Luxo, Norselight, LINKSrechts, Küttel, Luxonic, ES-SYSTEM, LiteIP, Luminell und Wasco. Das Ziel der Glamox Gruppe ist es, nachhaltige Beleuchtungslösungen anzubieten, die die Leistungsfähigkeit und das Wohlbefinden der Menschen verbessern. www.glamox.de

Pressekontakte

