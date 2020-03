Hey Du – die aktuelle Albumsingle von Otto Wiesler

Seit November 2018 ist das Album “Hey Du” auf dem Markt. Nun wurde der gleichnamige Albumtitel als Single veröffentlicht.

Das Album hat 12 Titel und ist direkt bei den Auftritten von Otto Wiesler oder über sein Management erhältlich.

1986 begann seine Laufbahn als Profimusiker und Bandleader in der Schweiz

mit der Band “Original Austria Trio”.

Die Band hatte bis 1996 Auftritte in der Schweiz, Deutschland, Österreich, Norwegen

und Finnland (Nordkapp), Schweden und in Spanien (Ballermann, Bierkönig).

Im Jahr 1991 fanden mit dieser Band gemeinsame Auftritte mit bekannten Künstlern, wie Andy Borg, Kliby Caroline und Maja Brunner statt.

1997 startete Otto wieder als Solokünstler durch, er hatte erfolgreiche Auftritte in der Schweiz und Österreich.

2019 veröffentlichte er dann das Album “Hey Du”. Otto Wiesler will nun weiter nach oben mit seiner Musik. Deshalb gibt es dieses Jahr ein neues Album.

Im Sommer wird mit “Redn ist Silber” sein nächstes Album auf den deutsch sprachigen Markt rauskommen, wo Susanne Stäfe die Texte verfassen wird. ´

Otto Wiesler wird selbst die Melodien komponieren. Der Anfang wurde schon gemacht.

Otto Wiesler – Hey Du (Single und Album)

Text, Musik und Produktion: Otto Wiesler

Inhaber Produzent Otto Wiesler 0.2049.167

Inhaber seit 26.11.2018

Label: Otto

Labelcode: LC-54640

ISRC-Nummer: CHE50002

Produktion, Aufnahme & Marketing: Tonstudio Tirol, 25444 Bettlach/SO

Veröffentlichungs-Datum des Albums: 26.November 2018

VÖ-Datum der Single: 2. März 2020

SuisaNr:962574

Werknummer5948.740.96

Youtube-Link: https://www.youtube.com/watch?v=eRooEDCuYzY

Mehr Infos zu Otto Wiesler gibt es im Internet unter www.ottowiesler.com und bei ihm auf Facebook

Info- und Bildquelle: Büro Otto Wiesler/ Susanne Stäfe

HPS Entertainment und Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, sowie auf Facebook und anderen sozialen Medien und Business-Plattformen. Wir machen eine Mailbemusterung bei ca. 700 Webradios und lokale UKW-Radios, sowie 145 DJs. Außerdem bemustern wir Ihr neues Lied, Album oder CD bei allen großen Radiostationen in Deutschland. Genauso ist es möglich CD-Bemusterungen in Österreich, Schweiz, Südtirol und Belgien vorzunehmen. Angebote senden wir Ihnen gerne zu. Wir sind auch bei Xing, Linkedin, Facebook, Google Drive, Pinterest, Instapaper, Dtoday, Diiego, Marketingbörse, Marktplatz Mittelstand, Kompetenznetzwerk Mittelstand, Stadtleben und Twitter.

Firmenkontakt

HPS-Entertainment & Sperbysmusikplantage

Hans Peter Sperber

Weisestr 55

12049 Berlin

030/65911004

kontakt@sperbys-musikplantage.de

http://www.sperbys-musikplantage.de

Pressekontakt

HPS-Entertainment & Sperbysmusikplantage

Hans Peter Sperber

Weisestr 55

12049 Berlin

030/65911004

hps-win@gmx.net

http://sperbysmusikplantage.over-blog.com

Bildquelle: Büro Otto Wiesler