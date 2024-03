HET Filter GmbH zählt zu den TOP 100

Unternehmen bekommt Auszeichnung für seine Innovationskraft / Ranga Yogeshwar gratuliert bei Preisverleihung im Juni

Altenstadt – Frisch gekürter Innovations-Champion: Die HET Filter GmbH aus Altenstadt hat das TOP 100-Siegel 2024 erhalten. Damit werden nur besonders innovative mittelständische Unternehmen ausgezeichnet. Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar wird HET Filter GmbH bei der Preisverleihung am 28. Juni in Weimar persönlich zu diesem Erfolg gratulieren. Yogeshwar begleitet den Innovationswettbewerb TOP 100 seit zwölf Jahren als Mentor.

Im Auftrag von compamedia, dem Ausrichter des Wettbewerbs, überprüften der Innovationsforscher Prof. Dr. Nikolaus Franke von der Wirtschaftsuniversität Wien und sein Team die Innovationskraft aller Teilnehmer anhand von mehr als 100 Kriterien aus fünf Kategorien: Innovationsförderndes Top-Management, Innovationsklima, Innovative Prozesse und Organisation, Außenorientierung/Open Innovation sowie Innovationserfolg. „Sind die Unternehmen in der Lage, neue Produkte, neue Dienstleistungen, neue Prozesse und neue Geschäftsmodelle zu schaffen? Und sind diese Leistungen nur Zufälle oder aber das Ergebnis eines strukturierten und zielgerichteten Vorgehens? Diese Fragen untersuchen wir bei TOP 100“, erläutert Nikolaus Franke sein Vorgehen bei der Überprüfung. Wichtig sei zudem, wie und ob sich Neuheiten und Produktverbesserungen am Markt durchsetzen konnten

Die HET Filter GmbH setzte sich in dem wissenschaftlichen Auswahlverfahren durch und gehört zu den Top-Innovatoren. Inmitten der pharmazeutischen und chemischen Industrie hat sich die HET Filter GmbH als führender Hersteller hocheffizienter Filteranlagen etabliert. Seit 35 Jahren ist das mittelständische Unternehmen aus der Wetterau ein maßgeblicher Akteur in der Bereitstellung von hochspezialisierten Filterlösungen, die schädliche Partikel und Verunreinigungen aus der Luft entfernen. Dadurch schafft HET Filter GmbH nicht nur eine sichere und gesunde Arbeitsumgebung für Mitarbeiter in diesen Industrien, sondern trägt auch zur Sicherheit von Medikamenten und zum Umweltschutz bei.

„Unsere Innovationskraft ist kein Zufall, sondern das Ergebnis einer Unternehmenskultur, die Kreativität, Lernbereitschaft und Engagement fördert. Wir glauben fest daran, dass Innovation der Schlüssel zum Erfolg ist. Daher geben wir unseren Mitarbeitern die Freiheit, neue Ideen einzubringen und umzusetzen“, erklärt Uwe Hahmann, CEO der HET Filter GmbH.

Die Vision von HET Filter GmbH geht über die bloße Bereitstellung von Filteranlagen hinaus. Das Unternehmen strebt kontinuierlich nach Innovation, um die Effizienz seiner Produkte zu verbessern und gleichzeitig die Umweltauswirkungen zu minimieren. Durch Forschung und Entwicklung investiert HET Filter GmbH in die Zukunft der Luftfiltrationstechnologie, um den wachsenden Bedürfnissen einer sich ständig weiterentwickelnden Industrie gerecht zu werden.

Damit Chancengleichheit herrscht, wird das TOP 100-Siegel in drei Größenklassen vergeben: bis 50, 51 bis 200 und mehr als 200 Mitarbeiter. In der nunmehr 31. Auf-lage des Innovationswettbewerbs bewarben sich 388 Mittelständler um die Auszeichnung. 287 waren erfolgreich und tragen seit dem 1. Februar das TOP 100-Siegel 2024. Maximal können 100 Unternehmen pro Größenklasse ausgezeichnet werden.

Am 28. Juni versammeln sich dann im „congress centrum weimarhalle“ alle Top-Innovatoren des Jahrgangs 2024 zur Preisverleihung im Rahmen des Deutschen Mittelstands-Summit. Dort wird Ranga Yogeshwar ihnen zum Erfolg bei TOP 100 persönlich gratulieren. Weitere Informationen finden Sie unter https://het-filter.de/mediathek/news/

In der modernen pharmazeutischen und chemischen Industrie ist der Einsatz von zuverlässigen und hocheffizienten Filtersystemen unerlässlich.

Wir von HET Filter haben es uns zur Aufgabe gemacht, unseren Kunden die innovativsten und nachhaltigsten Filtersysteme für eine wirtschaftliche und sichere Entstaubung zu bieten.

Kontakt

HET Filter GmbH

Susi Powilleit

Dieselstraße 1

63674 Altenstadt

+49 6047 9644 20



http://het-filter.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.