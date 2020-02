Herrenschuhe Größe 50 in großer Auswahl bei schuhplus in Kaltenkirchen

Übergrößenhändler führt im Ohland-Park moderne Schuhe ausschließlich in großen Größen

Große Männer haben es nicht leicht, passende Schuhe für sich zu finden. Zumindest, wenn sie eine Schuhgröße jenseits der 45 haben. Wer Herrenschuhe in Größe 50 sucht, der findet im Ladengeschäft von schuhplus – Schuhe in Übergrößen in Kaltenkirchen im Ohland-Park ein wirklich großes Angebot. Das Sortiment reicht von schicken Lederschuhen, die sich gut zu einem Business-Outfit kombinieren lassen können, über Desert Boots für den Herbst und Winter bis hin zu legeren Sportschuhen und Sneakern. Sandalen, Hausschuhe, Clogs oder Gummistiefel sind ebenso in der Größe 50 zu bekommen. Hier muss der anspruchsvolle Herr keine Kompromisse mehr eingehen. Farben und Muster lassen keine Wünsche offen: angesagte Trendfarben sind im Portfolio ebenso vorhanden wie die klassischen Schwarz- und Brauntöne. Die Herrenschuhe Größe 50 im Kaltenkirchener schuhplus – Shop sind hochwertig verarbeitet und können mit einer hohen Langlebigkeit punkten.

Vor Ort einkaufen bei schuhplus im Ohland-Park

Im schönen Kaltenkirchen, in der Nähe zur Hansestadt Hamburg, befindet sich seit September 2019 der Store von schuhplus. Wer seine Herrenschuhe Größe 50 nicht so gerne im Internet kaufen, sondern diese lieber vor dem Kauf bei professioneller Beratung anprobieren möchte, sollte das Ladengeschäft im Ohland-Park besuchen. Auf einer Verkaufsfläche von rund 600 Quadratmetern lassen sich Herrenschuhe in Übergroßen finden, die jeden Geschmack bedienen. Das schuhplus – Team freut sich auf einen Besuch.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

