Heizen mit Kaminofen – pflegeleicht wie eine Zentralheizung

11,3 Mio. Kaminofenbetreiber können aufatmen!

Heizen mit Holz liegt im Trend

11,3 Millionen Menschen in Deutschland heizen üblicherweise in der kalten Jahreszeit mit Holz. Nicht nur wegen der lodernden Flammen, denn die knisternd brennenden Holzscheite und die wohlige Wärme eines Kaminofens verbreiten eine unbeschreibliche Gemütlichkeit.

Zeit, dass sich was dreht!

Allerdings war das Heizen mit Holz bisher mit schmutziger Nacharbeit verbunden. Nicht nur, dass die Scheiben am Kamin immer wieder verrußen, auch die Asche musste mit Ascheschaufel und Ascheeimer mühsam entfernt werden. Dieser lästige und zeitraubende Aufwand wurde von Anwendern zunehmend mehr mit einer Abneigung gegen Schmutz in Verbindung gebracht und abgelehnt. Einer Umfrage zufolge nutzen ehemals begeisterte Besitzer der Holzfeuerung, aus diesen Gründen, immer seltener die Möglichkeit des nachhaltigen Heizens mit Holz.

Das muss besser gehen …

dachte sich Anna und gründete ein Startup. Als Fan von Feuer & Flamme hat sie sich der Sauberkeit rund um Ofen und Kamin verschrieben. Mit Liebe und viel Hingabe wurde getüftelt und immer wieder neu ausprobiert. Das Ergebnis überzeugt und hat das Potenzial, Heizen mit Holz im Wohnumfeld noch attraktiver zu machen. Entwickelt wurden geniale Werkzeuge, mit denen das Betreiben eines Ofens oder einer Kaminanlage schmutz- und staubfrei möglich wird.

Eine Säuberung von Ofenscheiben wird damit einfach und geht so schnell, dass diese lästige Arbeit in wenigen Sekunden erledigt ist. Und Asche wird völlig staubfrei entleert, bis in die Mülltonne. Kein Staub und kein Dreck mehr. Etwa ein Jahr hat es gedauert und die Produkte waren marktreif.

Geniale Tools für Sauberkeit rund um die Feuerstelle

Auf die Frage an Anna, die Entwicklerin, was notwendig wäre, um Kaminöfen in Wohnräumen absolut sauber zu betreiben, empfiehlt sie, für jede Feuerstelle folgende drei Tools zu verwenden: 1. Haushalts-Box für eine sekundenschnelle Kaminscheibenreinigung, 2. Asche-SAUBER-Sauger für die staubfreie Beseitigung der Asche, 3. Akku-Handstaubsauger für Schmutzpartikel rund um die Feuerstelle.

Mit einer solchen Komplettausstattung wird der gelegentliche Aufwand zur Säuberung auf wenige Minuten reduziert. Das gibt Kaminliebhabern mehr Zeit, um gemütliche Wärme und die knisternden Flammen eines wärmenden Kaminofens zu genießen.

Webseite https://www.FEUERGLASKLAR.de

Wofür steht FEUERGLASKLAR?

FEUERGLASKLAR entwickelt intelligente Tools für die Sauberhaltung von Feuerstellen in modernen Wohnräumen und fördert die Initiative PFLEGELEICHTE FEUERUNG in Wohnräumen.

Wir von FEUERGLASKLAR entwickeln Lösungen für Sauberkeit rund um Kamin und Ofen. Mit speziell entwickelten Werkzeugen und Geräten sorgen wir für saubere Feuerstellen im Hause. Wir lieben den glasklaren Blick auf’s Feuer – aber nicht das schmutzige Kaminreinigen. Die neuen Werkzeuge von FEUERGLASKLAR ermöglichen den Genuss von Feuer und Flamme ohne die bisher lästige und zeitraubende Nacharbeit. So sauber, dass sogar eine Kaminscheibenreinigung im weißen Outfit möglich ist.

