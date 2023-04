HEIWASCH – Die Bettdusche mit System für bettlägerige, pflegebedürftige Menschen

HEIWASCH -Die Bettdusche mit System

Die ideale Lösung für dauerhaft bettlägerige, pflegebedürftige Menschen, die nicht mehr Duschen können.

HEIWASCH – Die Bettdusche mit System von Bernd Rothert e.K. in 21502 Geesthacht

Unkompliziert, hygienisch und überall einsetzbar.

Die Ganzkörperwäsche dauerhaft bettlägerige sowie pflegebedürftige Menschen* gehört zur Grundpflege und erfüllt das Grundbedürfnis eines Menschen nach Reinlichkeit und Frische. Wenn eine Mobilisierung zum Duschen oder Baden aus medizinischen oder baulichen Aspekten nicht mehr möglich ist, kann eine wohltemperierte Dusche wahre Wunder bewirken, denn nichts geht über das Gefühl, frisch geduscht zu sein. Nur eine frische Dusche sorgt für ein Sauberkeitsgefühl, das durch die konventionelle Reinigungsweise mit einem feuchten Waschlappen nicht annähernd zu erreichen ist. Erst recht im Krankheitsfall.

HEIWASCH – Die Bettdusche mit System eignet sich für jeden Menschen, der nicht mehr in eine Dusche oder Badewanne mobilisiert werden kann, egal aus welchen Gründen; es ist die ideale Lösung für immobile, pflegebedürftige Menschen, die nicht mehr selbst Duschen können.

Die fahrbare, moderne HEIWASCH – Die Bettdusche mit System für den mobilen Einsatz im Pflegebett ist im Pflegehilfsmittelverzeichnis unter der Reg.-Nr. 51.45.01.1001 und die HEIWASCH-Haarwaschwanne unter der Reg.-Nr. 51.45.01.1002 registriert, dadurch erfolgt die Kostenübernahme bei Indikation durch die Pflegekasse.

Beschreibung der HEIWASCH – Die Bettdusche mit System

HEIWASCH – Die Bettdusche mit Systemist ein mobiles Duschsystem, welches die wohltemperierte Pflegedusche für dauerhaft bettlägerige Menschen ist und somit ein komfortables Duschen pflegebedürftiger Menschen im Bett ermöglicht. HEIWASCH – Die Bettdusche mit System ist die Dusche, die ihr Wasser selbst mitbringt. Sie müssen keinerlei Schläuche im Zimmer verlegen, die wiederum ein Unfallpotential darstellen würden.

Die agile HEIWASCH – Die Bettdusche mit System besteht aus drei gut aufeinander abgestimmten Komponenten, dem fahrbaren Duschgerät mit einem integrierten Wassertank für die Frischwasseraufnahme mittels eines Fassungsvermögens von ca. 20 Litern, der zudem mit einer eigenen, eingebauten Heizung, für gleichbleibend angenehme Wassertemperatur ausgestattet und aus hochwertigem Edelstahl gefertigt ist, der flexiblen Bettwanne, die aus einem angenehmen, atmungsaktiven und wasserdichten Stoff gefertigt ist und dem Abwasserwagen auf Rollen mit Edelstahlgriff. Optional ist noch eine anatomisch geformte HEIWASCH-Haarwaschwanne als separates Zubehör erhältlich.

*Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich, divers (m/w/d) verzichtet. Die ausschließliche Form der männlichen Form ist explizit als geschlechtsunabhängig zu verstehen.

Wie duscht man bettlägerige Menschen mit HEIWASCH – Die Bettdusche mit System?

Die Pflege findet auf Augenhöhe statt. Der Patient bleibt so von allen Seiten zugänglich. Waschen und Abtrocknen gestalten sich ebenfalls sehr einfach.

Es empfiehlt sich, vorab ein Badetuch bereit zu legen, denn es erleichtert nach dem Duschen den sofortigen Abtrocknungsvorgang des bettlägerigen Menschen, um ein Auskühlen zu vermeiden.

Man befüllt zunächst den zu beheizenden Edelstahl-Duschwagen mit Frischwasser und steckt den Stecker in die Steckdose. Während sich das Frischwasser, aufgrund des integrierten Heizsystems selbstständig erwärmt, bringt man die aus atmungsaktivem und wasserdichtem Stoff gefertigte, anpassungsfähige Bettwanne, z.B. im Standardmaß 90 x 200 cm, ganz einfach pflegefreundlich und rückenschonend, wie bei einem gewöhnlichen Bettlakenwechsel, unter den zu duschenden Menschen und befestigt sie mittels, bereits an die Bettwanne angenähter Klettbänder, jeweils am Kopf- und Fußende des Bettrahmens. Somit entsteht aufgrund der Klettspanngurte eine Art Duschwanne, denn die Bettwanne stellt sich durch die Seitenelemente etwas hoch und bildet so die Wannenform. Der Ablaufstutzen ist werkseitig am Bettfußende entsprechend in die flexible Bettwanne angebracht.

Der Abwasserschlauch, der ebenfalls bereits unterhalb des Ablaufstutzens von der Bettwanne angeschlossen ist, ermöglicht es, dass das Wasser immer beim Duschen kontinuierlich ablaufen kann. Dieser Schlauch wird außerdem in den mobilen Abwasserwagen hineingehängt. Eine mögliche Bettschrägstellung unterstützt später das Ablaufen des Wassers. Nun kann das Duschen im Bett bei stabiler, gleichbleibend warmer, stimulierender Wassertemperatur, bei angenehmen 38 Grad, und jeder anderen gewünschten, einstellbaren Temperatur beginnen. Nach dem Duschen wird der Abwasserwagen entfernt und auch entleert.

Der HEIWASCH-Duschwagen hat einen Frischwasservorrat von ca. 20 Litern. Er erreicht für gute 6 Minuten durchgängiges Duschen, kann so jederzeit und überall sowie täglich bei der häuslichen Pflege, im Pflegeheim oder in der Klinik eingesetzt werden. Die Lenkrollen des Duschwagens sind komfortabel mit einer Feststellbremse ausgestattet.

Durch diese fahrbare und tragbare Krankenwascheinrichtung, für die richtige Körperpflege von dauerhaft bettlägerigen Patienten, sind auch unterschiedliche Therapieformen, wie die therapeutische Hydrotherapie, Kneippanwendungen, Erfrischungsduschen bei starker Hitze, möglich.

Die flexible HEIWASCH-Bettwanne ist beständig gegen Blut, Urin, Öle und Fette, wischdesinfizierbar mit allen gängigen Desinfektionsmitteln und kann bei bis zu 95 Grad in der Waschmaschine gewaschen werden. Sie ist somit auch optimal in Pflegeeinrichtungen oder Kliniken und Krankenhäusern individuell einsetzbar.

Das ortsunabhängige Patientenduschsystem für Pflegebedürftige, lässt das Duschen, ohne das Bett zu verlassen, zu.

Die erste Original-HEIWASCH-Die Bettdusche mit System wurde von Dipl.-Ing. Dieter Heier 1996 in Bad Nauheim entwickelt. Bernd Rothert hat im Jahre 2011 HEIWASCH-Die Bettdusche mit System von Herrn Heier abgekauft.

Diese Vorteile sprechen für sich:

– Flexible Duschwanne aus atmungsaktivem und wasserdichtem Stoff mit integriertem Abflussstutzen

– Material: Elastische PES-Strickware (100 % Polyester), Nässesperrschicht aus 100 % Polyurethan, atmungsaktiv, kochfest (bis 95 Grad), trocknerfähig, aber schonend bei niedriger Temperatur trocknen, beständig gegen Blut, Urin, Öle und Fette, wisch desinfizierbar mit allen gängigen Desinfektionsmitteln, nicht bügeln, mangeln und pressen.

– Die HEIWASCH-Duschwanne findet als Matratzenauflage Verwendung, weil sie wie ein herkömmliches Bettlaken benutzt werden kann.Rückseite der Duschwanne aus hautfreundlicher, elastischer PES-Strickware

– Unkompliziert, hygienisch und überall einsetzbar

– Es sind keine Frisch- und Abwasserstellen im Krankenzimmer erforderlich

– Ständig frisches, fließendes und wohltemperiertes Wasser sorgt für optimale Hygiene.

– Das mühsame Umbetten des Patienten entfällt.

– Die flexible Duschwanne kann bei Bedarf für jede Bettgröße individuell hergestellt werden.

Kostenübernahme bei Indikation durch die Pflegekasse (Registrierung im Pflegehilfsmittelverzeichnis, Nr. 51.45.01.1001).

Die Dusche, die ihr Wasser mit bringt und auch wieder mitnimmt.

Mobiler Edelstahl-Duschwagen mit elektrisch beheiztem Frischwasserbehälter

Integriertes Bedienfeld/Handbrause

Abwasserwagen aus PVC

Duschwanne mit Abwasserschlauch und Abfluss

Ihr Ansprechpartner bei HEIWASCH-Die Bettdusche mit System:

Bernd Rothert

HEIWASCH-Die Bettdusche mit System Bernd Rothert e.K.

Steglitzer Str. 1521502 Geesthacht

Tel. +49 4152 837 7140

Fax +49 4152 837 7143

Verfasser:

Reinhold Bayer

RENOARDE Digital. Marketing und Design

Osterhofener Str. 12

93055 Regensburg

Telefon 0941 56813619

reinhold.bayer@renoarde.de

www.renoarde.de

HVR Bernd Rothert e. K. Ihr Gesundheitszentrum in Geesthacht

Kompetenz für Ihre Gesundheit seit 2002

Wir versorgen unsere Kunden nicht nur im Norden von Deutschland mit Produkten aus dem Bereich Gesundheit. Tag für Tag leben wir seit der Firmengründung im Jahre 2002 das Wort „Dienstleistung“. Die Wünsche und Sorgen unserer Kunden zu verstehen und oft auch zu lösen, bereitet uns große Freude. Dazu gehört bei uns auch immer das persönliche Wort und vor allem Zuverlässigkeit. Ganz nebenbei begrüßt Sie bei einem Anruf auch niemals ein Computer, sondern wir gehen innerhalb unserer Öffnungszeiten immer selbst an das Telefon.

Firmenkontakt

HEIWASCH – Die Bettdusche mit System Bernd Rothert e. K.

Bernhard Rothert

Steglitzer Str. 15

21502 Geesthacht

04152 / 8377140

041525 8377143



https://www.heiwasch-bettdusche.de/

Pressekontakt

RENOARDE Marketing und Design Regensburg und Wien

Reinhold Bayer

Osterhofener Straße 12

93055 Regensburg

0941 56813619



http://www.renoarde.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.