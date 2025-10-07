Heißer Fight des HC Erlangen

Die Franken starteten gut in die Partie und konnten durch Antonio Metzner schnell den ersten Treffer erzielen. Mit der lautstarken Unterstützung der Zuschauer erkämpfte sich der HCE immer wieder das Unentschieden und begegnete den Gästen von Anfang an auf absoluter Augenhöhe. Vor allem durch die individuelle Klasse von Welthandballer Mathias Gidsel, gelang es den Füchsen dennoch nach zwölf Minuten, mit drei Toren in Führung zu gehen (4:7).

Die Erlanger gaben nicht auf

Trotz des Rückstandes gab sich die Mannschaft von Johannes Sellin nicht auf. Nach der Anfangsviertelstunde gelang dem ins Team zurückgekehrten Christopher Bissel durch einen Steal der Anschlusstreffer für die Erlanger zum 7:8. Als kurz darauf Florian Scheerer das Unentschieden markierte und Khalifa Ghedbane den nächsten Wurf der Hauptstädter parierte, bebte die PSD Bank Nürnberg ARENA.