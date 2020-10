Heidelberger Laborhändler spendet an regionale Sportvereine

neoLab Migge unterstützt den regionalen Breitensport

Steigende Corona-Fallzahlen und strenge Hygieneauflagen stellen Sportvereine vor große Herausforderungen. Das Familienunternehmen für Laborbedarf neoLab Migge GmbH unterstützt gemeinsam mit dem Heidelberger Sportkreis regionale Vereine mit Sachspenden.

Mehr als 400 Sportvereine halten in Heidelberg und der Region auch während der COVID-19-Pandemie den regionalen Breitensport aufrecht – unter strengen Hygieneauflagen und verbunden mit gestiegenen Kosten. “Auf der einen Seite fallen Vereins- und Kerwefeste aus, deren Einnahmen sonst fest im Budget eingeplant waren. Auf der anderen Seite sind zusätzliche Kosten hinzugekommen, um die vorgeschriebenen Hygieneauflagen zu erfüllen”, erklärt Ralph Fülop, Geschäftsführer des Sportkreis Heidelberg e.V.. Der Dachverband der Heidelberger Sportvereine koordiniert die Spendenaktion und unterstützt neoLab bei der fairen und bedarfsgerechten Verteilung der dringend benötigten Schutzartikel.

Mit Masken und Desinfektionsmittel den aktuellen Herausforderungen begegnen

Das Ziel: Handdesinfektionsmittel und OP-Masken bedarfsgerecht an Sportvereine im Kreis Heidelberg zu verteilen. “Sportvereine sind unserer Meinung nach wichtige Säulen des gesellschaftlichen Lebens. Gerade in diesen Zeiten sind sie für viele Menschen ein sozialer Lebensmittelpunkt. Wir freuen uns, die Sportvereine bei der Umsetzung der strengen Hygienevorschriften unterstützen zu können”, sagt Thorsten Migge, Geschäftsführer der neoLab Migge GmbH.

Die aktuelle Pandemie bringe neue Herausforderungen für die regionalen Sportvereine mit sich, unterstreicht auch Fülop: “Sportgeräte und gemeinsam genutzte Flächen in den Sportstätten müssen desinfiziert werden, Mitarbeiter*innen und Trainer*innen der Geschäftsstellen müssen täglich saubere Masken nutzen”. Das ist ein enormer Aufwand und – vor allem – mit hohen Kosten verbunden. “Umso erfreulicher, dass neoLab Migge Desinfektionsmittel und Masken den Sportvereinen im Sportkreis Heidelberg spendet”, so Fülop weiter.

Bereits zu Beginn der Pandemie engagierte sich neoLab und rief die branchenübergreifende Initiative #healthfirstnotprofit ins Leben. Zudem spendete das Unternehmen Desinfektionsmittel und Schutzhandschuhe an die Heidelberger Ärzteschaft, die Polizei und weitere systemrelevante Institutionen.

Sportvereine melden ihren Bedarf an

Interessierte Sportvereine aus dem Einzugsgebiet des Heidelberger Sportkreis e.V. können bis 31. Oktober 2020 ihren Bedarf an Masken und Desinfektionsmittel per Online-Formular auf der Internetseite des Sportkreises übermitteln.

Ansprechpartner Sportkreis Heidelberg:

Ralph Fülop

Harbigweg 5

69124 Heidelberg

Telefon: +49 (0)6221- 43205-20

Mobil: +49 (0)173 381 3 381

E-Mail: fuelop@sportkreis-heidelberg.de

Internet: www.sportkreis-heidelberg.de

Über neoLab Migge GmbH, Heidelberg

Das mittelständische Familienunternehmen handelt seit 70 Jahren mit Laborprodukten, Chemikalien und Spezialprodukten. Der Laborspezialist mit eigenem Sortiment (neoLab-Line) beliefert die renommiertesten Hersteller. Seine Verlässlichkeit und der gute Service sorgten für Wachstum. Heute ist das Unternehmen europaweit tätig.

Kontakt

Donner & Doria Public Relations GmbH

Uwe Schick

Bergheimerstr. 104

69115 Heidelberg

+49 (0)173 882 97 91

uwe.schick@donner-doria.de

https://www.neolab.de/de

Bildquelle: neoLab Migge GmbH