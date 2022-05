Heidelberger Erfolgsgeschichte – Krebs Immobilien feiert 30-jähriges Jubiläum

Heidelberg, Mai 2022 Das Immobilien-Unternehmen Krebs Immobilien begeht in diesen Tagen sein 30-jähriges Jubiläum. Als Immobilienmakler hat sich Krebs Immobilien auf den Verkauf und die Vermietung von (hochwertigen) Wohnimmobilien in Heidelberg, Mannheim und der Rhein-Neckar-Region spezialisiert. Das Unternehmen ist das einzige in der gesamten Rhein-Neckar-Region, das seit 2013 kontinuierlich vom Focus-Verlag als empfehlenswerter Immobilienmakler ausgezeichnet wurde.

„Sicherheit durch Kompetenz“ war eine sehr frühe Devise, unter die Firmengründer Ralf Krebs, sein frisch gegründetes Unternehmen stellte. Kunden sollten sich darauf verlassen können, dass ihnen das Maklerunternehmen beim Verkauf oder Kauf eines Hauses oder einer Wohnung mit Marktkenntnis und Marketing-Expertise zur Seite steht.

Der erste Firmensitz in Heidelberg-Kirchheim war schon bald zu beengt und so bezog das Unternehmen 1992 seinen heutigen Stammsitz in dem Zentrum Heidelbergs. Die Firmenphilosophie zog in unveränderter Gültigkeit mit um. 2010 wurde Krebs Immobilien nach DIN EN 15733 zertifiziert. Das Zertifikat zeichnet die Qualität der Arbeitsabläufe und Prozesse bei Krebs Immobilien aus.

Krebs Immobilien erkannte schon früh die Notwendigkeit zur Digitalisierung des Unternehmens und seiner Datenverarbeitung. Krebs Immobilien investierte in den Ausbau von Netzwerken und optimierte so das Immobilien-Marketing für seine Kunden. Zum Beispiel können heute interessierte Kunden in virtuellen 360° 3D-Rundgängen Immobilien besichtigen, ohne das Objekt selbst aufsuchen zu müssen. Ein weiteres Marketing-Element sind spezielle Drohnenaufnahmen von Immobilien-Objekten.

Das Maklerunternehmen ist ein von der IHK offiziell zugelassener Ausbildungsbetrieb.

„Wir freuen uns, jungen Menschen dieses spannende Berufsfeld näherzubringen, mit dem Ziel, sie in ein langfristiges Arbeitsverhältnis zu übernehmen. Mit der internen Ausbildung unserer Kollegen halten wir auch in Zukunft unseren hohen Qualitätsstandard aufrecht“, so Niklas Gimpel, Leiter der Verkaufsabteilung und Ausbilder im Unternehmen.

Krebs Immobilien besteht heute aus einem engagierten Team von ausgebildeten Immobilienexperten, die alle in der Region verwurzelt sind. Ralf Krebs und sein Team sind gerade erneut vom Focus Verlag zu einem der besten Immobilienmakler in Deutschland ausgezeichnet worden. Ralf Krebs sagt: „Ich freue mich über unsere Leistung und unsere Entwicklung in den letzten 30 Jahren. Es ist Motivation und Ansporn zugleich, unserer Firmenphilosophie treu zu bleiben.“

Über Krebs Immobilien: Das 1993 gegründete, inhabergeführte Unternehmen versteht sich als Qualitätsmakler für Heidelberg, Mannheim und die Umgebung. Als einziges Maklerunternehmen in Heidelberg ist Krebs Immobilien vom FOCUS Verlag durchgehend bei der jährlichen Umfrage zu einem der Top-Immobilienmakler in Deutschland ausgezeichnet worden. Das Unternehmen ist nach DIN EN 15733 zertifiziert und arbeitet für seine Kunden mit Leistungsgarantie. Weitere Informationen zu den Leistungen erhalten Sie unter https://www.ihr-immobilienmakler-in-heidelberg.de/

