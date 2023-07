HCLTech und Microsoft intensivieren Zusammenarbeit

Neue High-Performance-Computing-Lösungen für Unternehmen

NOIDA, INDIEN, 26. Juli 2023 — HCLTech, ein führendes globales Technologieunternehmen, erweitert seine Zusammenarbeit mit Microsoft. Ziel ist es, Kunden aus verschiedenen Branchen High-Performance-Computing-Lösungen (HPC) anzubieten. Kunden profitieren von der Expertise von HCLTech bei zukunftsweisenden technischen Services und den Azure-Cloud-HPC-Technologien von Microsoft. Die Zusammenarbeit konzentriert sich darauf, Kunden Zugang zu HPC-Ressourcen zu verschaffen. Zu diesen Ressourcen zählen die Kerninfrastruktur, fortschrittliche Analytik sowie maschinelles Lernen und Simulationen, um fundiertere Entscheidungen zu treffen, Abläufe zu optimieren und Innovationen voranzutreiben.

Die Zusammenarbeit von HCLTech und Microsoft fördert Forschungs- und Entwicklungsinitiativen in einem frühen Stadium, um HPC-Lösungen für Kunden aus verschiedenen Branchen zu entwickeln. HCLTech plant, innerhalb von drei Jahren 3.000 Fachleute auszubilden und gemeinsam mit Microsoft ein spezielles Labor und Exzellenzzentrum (Lab-cum-Center of Excellence – CoE) einzurichten. Gemeinsam entwickeln beide neue Lösungen, die Kunden helfen, ihre bestehende Infrastrukturinvestitionen optimal zu nutzen. Gleichzeitig profitieren sie von der Flexibilität Cloud-basierter Dienste, die Skalierbarkeit, Sicherheit und Agilität ermöglichen.

„Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Microsoft, um unseren Kunden HPC-Lösungen anzubieten“, sagt Ajit Moodliar, Senior Vice President und Global Head, Microsoft Ecosystem Business Unit, HCLTech. „Die Kombination von Microsofts Expertise mit der CloudSMART von HCLTech vereint zukunftsweisende technische Dienstleistungen mit Cloud-Technologien, die unsere Kunden bei der Verwaltung komplexer hybrider Infrastrukturen unterstützen.“

„High-Performance-Computing ist in vielen Branchen weit verbreitet und gewinnt zunehmend an Bedeutung. Mit Hochleistungsdiensten versuchen Unternehmen, Erkenntnisse aus großen Datenmengen zu gewinnen und Innovationen voranzutreiben, um effizienter zu werden. Die Akzeptanz von HPC auf Microsoft Azure wächst aufgrund der Flexibilität, Skalierbarkeit und der Vielzahl an Optionen, die wir bieten“, erklärt Nidhi Chappell, GM, Azure HPC AI, Microsoft. „Wir freuen uns, mit HCLTech zusammenzuarbeiten, um Kunden dabei zu helfen, die Leistung von Azure HPC zu nutzen und so ihre digitale Transformation voranzutreiben.“

Über HCLTech

HCLTech ist ein globales Technologieunternehmen mit mehr als 223.000 Mitarbeitern in 60 Ländern. Es bietet branchenführende Leistungen in den Bereichen Digital, Engineering, Cloud und KI an und setzt dabei auf ein breites Portfolio an Technologiedienstleistungen und Produkten. Das Unternehmen arbeitet mit Kunden aus allen relevanten Branchen zusammen, darunter Finanzdienstleistungen, Fertigung, Technologie und Dienstleistungen, Telekommunikation und Medien, Einzelhandel und Konsumgüter, Biowissenschaften sowie Gesundheitswesen und öffentlicher Dienst. Der konsolidierte Umsatz belief sich in den letzten 12 Monaten bis zum Juni 2023 auf 12,8 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen gibt es auf hcltech.com.

Medienkontakt:

Fink & Fuchs AG

Kirsten Gnadl

Tel: 089-589787-34

E-Mail: HCL@finkfuchs.de