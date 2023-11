HCLTech und Cisco verbessern Collaboration-Funktionen für hybride Arbeitsplätze

NOIDA, INDIEN, 9. November 2023 — HCLTech, ein führendes globales Technologieunternehmen, führt gemeinsam mit Cisco Meeting-Rooms-as-a-Service (MRaaS) ein. Diese im Abonnement erhältliche Lösung modernisiert ältere Meetingräume und ermöglicht es Nutzern, mit Webex-Geräten an jedem Meeting teilzunehmen, unabhängig vom Anbieter. Die MRaaS-Lösung vereinfacht das Design, die Implementierung und Wartung von integrierten Meetingräumen und ermöglicht so eine nahtlose Zusammenarbeit für hybride Arbeitskräfte.

„MRaaS kombiniert unsere Beratungs- und Managed-Services-Expertise mit Ciscos bewährten Webex-Geräten. So können wir die Art und Weise verändern, wie sich Mitarbeiter in der kollaborativen Umgebung eines modernen hybriden Arbeitsmodells organisieren und interagieren“, erklärt Rakshit Ghura, Senior Vice President und Global Head of Digital Workplace Services bei HCLTech. „Die gemeinsame Vision unserer Partnerschaft ist es, die Zusammenarbeit am Arbeitsplatz zu verbessern und die Produktivität durch moderne Meetingräume zu erhöhen.“

„Unsere Partnerschaft mit HCLTech hilft unseren Kunden, ihre Büros durch kosteneffiziente Managed Services umzugestalten, welche die fortlaufende Entwicklung von Arbeitsumgebungen unterstützen“, sagt Alexandra Zagury, Vice President of Partner Managed and as-a-Service Sales bei Cisco. „Indem wir das moderne Büro neu gestalten, vereinfachen wir es für Unternehmen, die Zusammenarbeit und Produktivität von Mitarbeitern zu unterstützen, egal ob sie sich im Büro oder anderswo befinden.“

Die Webex Collaboration-Geräte von Cisco nutzen die Leistungsfähigkeit künstlicher Intelligenz, um eine intuitive, nahtlose Zusammenarbeit zu bieten. Sie ermöglichen Meetingräume mit intelligenten Funktionen wie Besprechungszonen, automatische Bildeinteilung der Teilnehmer, optimierte Tonübertragung und Geräuschunterdrückung.

Über HCLTech

HCLTech ist ein globales Technologieunternehmen mit mehr als 223.000 Mitarbeitern in 60 Ländern. Es bietet branchenführende Leistungen in den Bereichen Digital, Engineering, Cloud und KI an und setzt dabei auf ein breites Portfolio an Technologiedienstleistungen und Produkten. Das Unternehmen arbeitet mit Kunden aus allen relevanten Branchen zusammen, darunter Finanzdienstleistungen, Fertigung, Technologie und Dienstleistungen, Telekommunikation und Medien, Einzelhandel und Konsumgüter, Biowissenschaften sowie Gesundheitswesen und öffentlicher Dienst. Der konsolidierte Umsatz belief sich in den letzten 12 Monaten bis zum September 2023 auf 12,9 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen gibt es auf hcltech.com.

Medienkontakt:

Fink & Fuchs AG

Kirsten Gnadl

Tel: 089-589787-34

E-Mail: HCL@finkfuchs.de