HCLTech setzt auf SAP-Lösung zur strategischen Transformation des Personalwesens

NEW YORK und NOIDA, INDIEN, 16. Mai 2023 — HCLTech, ein weltweit führendes Technologieunternehmen, hat seine langjährige Partnerschaft mit SAP erweitert, um die digitale Transformation voranzutreiben. Dies gilt sowohl für das eigene Unternehmen als auch seine Kunden. In Rahmen dieser breiteren Zusammenarbeit ist HCLTech Kunde und globaler strategischer Servicepartner für die SAP SuccessFactors Human Experience Management Suite (SAP SuccessFactors HXM Suite) geworden.

HCLTech wird die SAP SuccessFactors HXM Suite einsetzen, um die Erfahrungen seiner mehr als 225.000 Mitarbeiter weltweit zu verbessern und seine Rekrutierungs- und Onboarding-Prozesse flexibler zu gestalten. Darüber hinaus wird HCLTech die SAP-Lösungen Workzone und Qualtrics nutzen, um die Mitarbeiter-Experience zu verbessern.

Zudem wird es HCLTech als vielseitiger SAP-Partner Unternehmen weltweit ermöglichen, die SAP SuccessFactors HXM Suite zusammen mit seiner Reihe von branchenführenden Cloud-Angeboten unter CloudSMART zu nutzen.

„Unsere Mitarbeiter sind das Herzstück unserer Wachstumsstrategie. Wir sind deshalb bestrebt, ihren Fortschritt zu fördern. Wir freuen uns über die Erweiterung unserer Partnerschaft mit SAP, um die Experience unserer Mitarbeiter durch die beste Technologie zu optimieren“, sagt C Vijayakumar, CEO und Managing Director von HCLTech. „Durch diese Zusammenarbeit unterstützen wir auch unsere Kunden dabei, ihre Mitarbeitererfahrung durch SAP HXM als Teil ihrer digitalen Transformationsagenda zu verbessern.“

„Als Early Adopter und Partner von RISE with SAP weiß HCLTech, dass die erfolgreiche Transformation eines Unternehmens immer bei den Mitarbeitern beginnt“, sagt Christian Klein, CEO und Mitglied des Vorstands der SAP SE. „Wir sind zuversichtlich, dass die Entscheidung von HCLTech für die SuccessFactors HXM Suite von SAP, einschließlich einer starken Servicekomponente, unsere Partnerschaft weiter vertieft und die Wertschöpfung für Kunden weltweit steigert.“

Über HCLTech

HCLTech ist ein globales Technologieunternehmen mit mehr als 225.900 Mitarbeitern in 60 Ländern. Es bietet branchenführende Leistungen in den Bereichen Digital, Engineering und Cloud an und setzt dabei auf ein breites Portfolio an Technologiedienstleistungen und Produkten. Das Unternehmen arbeitet mit Kunden aus allen relevanten Branchen zusammen, darunter Finanzdienstleistungen, Fertigung, Technologie und Dienstleistungen, Telekommunikation und Medien, Einzelhandel und Konsumgüter, Biowissenschaften sowie Gesundheitswesen und öffentlicher Dienst. Der konsolidierte Umsatz belief sich in den letzten 12 Monaten bis zum März 2023 auf 12,6 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen gibt es auf hcltech.com.

