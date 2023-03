HCLTech erhält drei Auszeichnungen für ESG-Aktivitäten

Unter anderem ESG-Leader in der Software- und Dienstleistungsbranche

NOIDA, INDIEN, 10. März 2023 — HCLTech, ein führendes globales Technologieunternehmen, wurde von weltweit anerkannten Forschungs- und Ratingagenturen für seine Aktivitäten in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG: Environment, Social and Governance) ausgezeichnet. Dies unterstreicht die bedeutenden Fortschritte, die HCLTech bei der Umsetzung seiner Nachhaltigkeitsvision erreicht hat.

MSCI hat HCLTech als ESG-Leader in der Software- und Dienstleistungsbranche eingestuft. Im Rahmen der MSCI ESG-Ratings wurden 8.500 Unternehmen hinsichtlich ihrer Exposition gegenüber branchenrelevanten ESG-Risiken und ihrer Fähigkeit zum Umgang damit im Vergleich zu anderen Unternehmen bewertet. Die Einstufungen reichen von „führend“ (AAA, AA) über „durchschnittlich“ (A, BBB, BB) bis zu „rückständig“ (B, CCC). In diesem Jahr wurde HCLTech mit der Note AA als Leader anerkannt – eine klare Verbesserung gegenüber dem letztjährigen Rating A.

Das S&P Global Sustainability Yearbook 2023 hat HCLTech zum „Industry Mover“ ernannt. Das Jahrbuch listet führende Unternehmen auf, die nachhaltige Geschäftspraktiken nutzen. Die Bewertung basiert auf dem strengen Corporate Sustainability Assessment Framework von S&P. Für die Ausgabe 2023 wurden von S&P über 7.800 Unternehmen aus 61 Branchen analysiert.

HCLTech wurde auch in die Sustainalytics-Liste 2023 der am besten bewerteten ESG-Unternehmen im Segment Software und Dienstleistung sowie in der Region Asien-Pazifik aufgenommen. Sustainalytics hat HCLTech bei einer Bewertung von weltweit mehr als 15.000 Unternehmen auf Basis der ESG-Leistung in die Kategorie „geringes Risiko“ eingestuft.

„Nachhaltigkeit ist das Herzstück der Geschäftsstrategie von HCLTech“, sagt C Vijayakumar, CEO & Managing Director von HCLTech. „Wir wollen den Fortschritt für unsere Kunden, unsere Mitarbeiter, die Gemeinden und den Planeten vorantreiben. Diese Anerkennungen sind eine starke Bestätigung unserer Nachhaltigkeitsagenda und der Umsetzungsstrategie unserer Teams.“

Drei Prinzipien für Nachhaltigkeit

Die Nachhaltigkeitsstrategie von HCLTech basiert auf drei Leitprinzipien:

ACT: Auf möglichst verantwortungsvolle und nachhaltige Weise handeln und sicherstellen, dass jede Ressource effizient genutzt wird, um den Wert zu maximieren

Auf möglichst verantwortungsvolle und nachhaltige Weise handeln und sicherstellen, dass jede Ressource effizient genutzt wird, um den Wert zu maximieren PACT: Gemeinsam mit unseren Kunden, Partnern, Gemeinden und allen Interessengruppen für eine nachhaltige Zukunft arbeiten

Gemeinsam mit unseren Kunden, Partnern, Gemeinden und allen Interessengruppen für eine nachhaltige Zukunft arbeiten IMPACT: Durch alle Initiativen und Aktivitäten eine nachhaltige Wirkung erzielen

HCLTech will bis 2040 Netto-Null-Emissionen und bis 2030 eine Reduzierung der absoluten Scope-1- und -2-Emissionen um 50 Prozent erreichen. Das Unternehmen möchte außerdem bis 2030 80 Prozent seines Stroms aus erneuerbaren Energiequellen beziehen. Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen seine Nachhaltigkeitsschule gestartet, die seinen mehr als 222.000 Mitarbeitern eine Lernreihe zum Thema Klimawandel anbietet.

Das Unternehmen hat nachweisliche Fortschritte bei der Erfüllung seiner Nachhaltigkeitsziele erreicht und wird auch weiterhin technologiebasierte nachhaltige Lösungen für seine Kunden entwickeln und bereitstellen. Zudem unterstützt es Gemeinden, um die Menschen und den Planeten positiv zu beeinflussen.

Über HCLTech

HCLTech ist ein globales Technologieunternehmen mit mehr als 222.000 Mitarbeitern in 60 Ländern. Es bietet branchenführende Leistungen in den Bereichen Digital, Engineering und Cloud an und setzt dabei auf ein breites Portfolio an Technologiedienstleistungen und Produkten. Das Unternehmen arbeitet mit Kunden aus allen relevanten Branchen zusammen, darunter Finanzdienstleistungen, Fertigung, Technologie und Dienstleistungen, Telekommunikation und Medien, Einzelhandel und Konsumgüter, Biowissenschaften sowie Gesundheitswesen und öffentlicher Dienst. Der konsolidierte Umsatz belief sich in den letzten 12 Monaten bis zum Dezember 2022 auf 12,3 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen gibt es auf hcltech.com.

