HCLTech bringt Metafinity auf den Markt

Unternehmen entwickeln erste Anwendungsfälle im Metaverse für Echtzeit-Erlebnisse

NOIDA, INDIEN, 23. März 2023 — HCLTech, ein führendes globales Technologieunternehmen, hat HCLTech Metafinity herausgebracht. Mit Hilfe der Lösung können Unternehmen ansprechende Anwendungsfälle im Metaverse entwickeln, um Kunden mit immersiven Echtzeit-Erlebnissen zu begeistern.

HCLTech Metafinity konzentriert sich auf industrialisierte Anwendungsfälle in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Einzelhandel und Konsumgüter, Hightech, Telekommunikation, Fertigung sowie Biowissenschaften und Gesundheitswesen. HCLTech bietet domänenspezifische Funktionen auf Metaverse-Plattformen und anderen bewährten Plattformen wie SAP und Salesforce.

Die neue Metaverse-Lösung nutzt die Blockchain-Plattform COTRUST™ von HCLTech und das Blockchain Tokenization Framework (OBOL) als Basis. Damit stellt sie eine End-to-End-Metaverse-Funktion für die Anforderungen von Unternehmen bereit. Dies ermöglicht Backend-Integrationen in den Bereichen Blockchain, Cloud, Daten und künstlicher Intelligenz. HCLTech Metafinity wird dazu beitragen, eine völlig neue virtuelle Welt zu schaffen, und integriert verschiedene digitale Technologien wie Schnittstellen für Nutzer, Blockchain-NFTs oder 3D-Inhaltserstellung unter einem Dach.

HCLTech Metafinity basiert auf der HCLTech XRStudio-Plattform, welche die Marketing- und Webanalyseprodukte von Adobe nutzt. Durch Details wie ähnlich aussehende Avatare wird die Kluft zwischen der physischen und der virtuellen Welt geschickt überbrückt. HCLTech Metafinity nutzt Adobe Target, Adobe Experience Manager und Adobe Commerce, um Marketern die Möglichkeit zu geben, ihre bekannten Technologien weiter zu verwenden. Darüber hinaus können sie so Markenbotschaften, personalisierte Erlebnisse und Kampagnen auf neuen digitalen Kanälen wie dem Metaverse bereitstellen. Dies eröffnet neue Möglichkeiten, um mit Kunden auf eine personalisierte, immersive Weise zu interagieren.

„HCLTech investiert kontinuierlich in die Entwicklung von Augmented Reality und Virtual Reality durch digitale Plattformen, Daten, Cloud- und Internet of Things (IoT)-Dienste. HCLTech Metafinity stellt Unternehmen Fachwissen und beschleunigte Entwicklungskapazitäten zur Verfügung. Und zwar zu einer Zeit, in der Unternehmen das Metaverse sehr gut aufnehmen und ständig neue Anwendungsfälle erforschen“, erklärt Anand Birje, President, Digital Business Services, HCLTech.

Weitere Informationen sind hier zu finden: https://www.hcltech.com/events/adobe-summit

Über HCLTech

HCLTech ist ein globales Technologieunternehmen mit mehr als 222.000 Mitarbeitern in 60 Ländern. Es bietet branchenführende Leistungen in den Bereichen Digital, Engineering und Cloud an und setzt dabei auf ein breites Portfolio an Technologiedienstleistungen und Produkten. Das Unternehmen arbeitet mit Kunden aus allen relevanten Branchen zusammen, darunter Finanzdienstleistungen, Fertigung, Technologie und Dienstleistungen, Telekommunikation und Medien, Einzelhandel und Konsumgüter, Biowissenschaften sowie Gesundheitswesen und öffentlicher Dienst. Der konsolidierte Umsatz belief sich in den letzten 12 Monaten bis zum Dezember 2022 auf 12,3 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen gibt es auf hcltech.com .

