HCL verstärkt das Team für #HCLCloudSmart

Siki Giunta neue Leiterin der Cloud-Beratung und -Angebotsstrategie

Noida, Indien — 15. Juni 2021: HCL Technologies (HCL), ein führendes globales Technologieunternehmen, hat Siki Giunta zur neuen Leiterin der Cloud-Beratung und -Angebotsstrategie ernannt. Sie wird das Branchen-Angebot #HCLCloudSmart weiter voranbringen.

Die #HCLCloudSmart Suite umfasst branchenorientierte Cloud-Angebote, -Lösungen, -Services und -Produkte. Die Lösung unterstützt Kunden bei der Business-Transformation entsprechend ihrer individuellen Branchenanforderungen und Marktbedingungen. Das Portfolio basiert auf den Kernsäulen Industry Cloud Solutions, Hybrid Data & AI, CloudNative Application & Infrastructure Capabilities und Integrated Intelligent Operations mit AIOPS sowie Business Observability. Damit ermöglicht es HCL gemeinsam mit seinen Cloud Ecosystem Partnern den Unternehmenskunden, schneller Mehrwerte aus ihrer Cloud herauszuholen.

Siki Giunta bringt bei HCL einen reichen Erfahrungsschatz in der Leitung der Entwicklung globaler Cloud-Strategien für multinationale Kunden sowie zur Strategie und Implementierung der Cloud mit speziellem Fokus auf den Aufbau vertikaler Anwendungen mit Cloud-Anbietern und Partnern ein. Sie hat erfolgreich hybride Cloud-, Rechenzentrums- und Hosting-Geschäfte auf Unternehmensebene skaliert und war als Business Leader für Softwareprodukte tätig.

Siki Giunta wechselt von Accenture zu HCL und hatte zuvor bereits mehrere Führungspositionen in der Branche inne. So war sie unter anderem CEO von Managed Objects und Fortisphere.

„Ich freue mich darauf, zu HCL zu kommen und die #HCLCloudSmart-Reise weiter voranzutreiben“, sagt Siki Giunta, Executive Vice President – #HCLCloudSmart, HCL Technologies. „Die Cloud ist zur strategischen Säule in jedem Unternehmen geworden, um ein reaktionsschnelles, skalierbares und widerstandsfähiges Geschäftsmodell aufzubauen. Unternehmen stehen heute vor der dringenden Notwendigkeit, die ‘Cloud neu zu denken’, um die digitale Transformation zu beschleunigen und den Geschäftswert im Einklang mit den Kundenbedürfnissen, Unternehmenszielen und einzigartigen Marktbedingungen zu maximieren. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Team von HCL, um die Cloud neu zu denken – auf eine intelligente Art.”

„Wir sind erfreut, Siki in unserem Team zu haben“, ergänzt Kalyan Kumar, Chief Technology Officer und Head Ecosystems, HCL Technologies. „Ihr Wissen in den Bereichen Cloud und agile Softwareentwicklung sowie ihre Erfahrung aus ihren Tätigkeiten bei führenden globalen Unternehmen wird für #HCLCloudSmart von großem Nutzen sein. Bei HCL wird Siki unserere Cloud Services, Frameworks und Produkte mit einer geschäftsorientierten Ausrichtung weiter stärken.”

Über HCL Technologies

HCL Technologies (HCL) ermöglicht es Unternehmen weltweit, die Technologien für das nächste Jahrzehnt schon heute zu nutzen. Die Mode 1-2-3-Strategie von HCL, die auf tiefgreifender Branchenexpertise, Kundenorientierung und der unternehmerischen Kultur des Ideapreneurship™ basiert, ermöglicht Unternehmen einen Wandel zu Firmen der nächsten Generation.

HCL bietet seine Dienstleistungen und Produkte in drei Geschäftsbereichen an: IT und Business Services (ITBS), Engineering und R&D Services (ERS) und Products & Platforms (P&P). ITBS ermöglicht es Unternehmen weltweit, ihre Geschäfte durch Angebote in den Bereichen Anwendungen, Infrastruktur, digitale Prozesse und Lösungen für die digitale Transformation der nächsten Generation zu verändern. ERS bietet Dienstleistungen und Lösungen in allen Bereichen der Produktentwicklung und Plattformgestaltung. P&P bietet modernisierte Softwareprodukte für technologische und branchenspezifische Anforderungen globaler Kunden. Durch die hochmodernen Co-Innovationslabore, die globalen Lieferkapazitäten und das breites globales Netzwerk bietet HCL ganzheitliche Services für verschiedene Branchen wie Finanzwesen, Fertigung, Technologie und Dienstleistungen, Telekommunikation und Medien, Einzelhandel und Konsumgüter, Biowissenschaften und Gesundheitswesen sowie öffentlicher Dienst.

Als ein führendes globales Technologieunternehmen ist HCL stolz auf seine Initiativen in den Bereichen Vielfalt, soziale Verantwortung, Nachhaltigkeit und Bildung. In den 12 Monaten bis zum 31. März 2021 erzielte HCL einen konsolidierten Umsatz von 10,17 Milliarden US-Dollar. Seine 168.977 Ideengeber sind in 50 Ländern tätig.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.hcltech.com/.

