HCL und Broadcom erweitern Partnerschaft

Preferred Services umfassen nun Symantec Enterprise Security-Beratung

Noida, Indien – 2. Juni 2020 – HCL Technologies (HCL), ein weltweit führendes Technologieunternehmen, hat die Partnerschaft mit Broadcom Inc. (NASDAQ: AVGO) für Preferred Services aus dem Jahr 2018 erweitert. Broadcom ist ein weltweit führendes Unternehmen, das Halbleiter- und Infrastruktur-Softwarelösungen entwirft, entwickelt und liefert. HCL wird sein Professional Services-Angebot um Beratungsdienste für die Symantec Enterprise Division (SED) ausbauen, die bislang Teil der Sicherheitslösungen für Unternehmen von Broadcom waren.

Im Rahmen der Partnerschaft wird die Mehrheit des Symantec-Unternehmensberatungsteams von Broadcom zu HCL wechseln. Dies umfasst Experten in den Bereichen Endgerätesicherheit, Web Security Services, Cloud-Sicherheit und Data Loss Prevention. Mitarbeiter der Symantec-Unternehmensberatung werden dem Enterprise Studio von HCL beitreten, das professionelle Dienstleistungen für Broadcom Enterprise Software-Lösungen bietet. Die Symantec U.S. Federal Consulting Services und Cyber Threat Analysis Programs bleiben bei der Symantec Enterprise Division von Broadcom.

„Die erweiterte Partnerschaft mit Broadcom in Verbindung mit der umfassenden Erfahrung von HCL im Bereich Cybersecurity wird unseren Kunden bei der Schaffung einer sicheren Umgebung helfen“, sagt Abhishek Shankar, Senior Vice President, HCL Technologies. „Damit können sie ihre Wachstumsziele weiterentwickeln und unterstützen.“

„Das ist die nächste Phase der erfolgreichen Kooperation unserer beiden Unternehmen, die auf dem bewährten Professional Services-Modell und Enterprise Studio-Angebot von HCL basiert“, sagt Art Gilliland, Senior Vice President und General Manager, Symantec Enterprise Division, Broadcom. „Diese Vereinbarung wird Broadcom-Kunden das Know-how und die Dienstleistungen bieten, die sie benötigen, um ihre Anforderungen an unternehmenskritische Infrastruktursoftware zu erfüllen.“

Über Broadcom Inc.

Broadcom Inc. (NASDAQ: AVGO) ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das eine breite Palette von Halbleiter- und Infrastruktur-Softwarelösungen entwirft, entwickelt und liefert. Das in dieser Kategorie führende Produktportfolio von Broadcom bedient kritische Märkte wie Rechenzentren, Netzwerke, Unternehmenssoftware, Breitband, Wireless, Speicher und Industrie. Zu den Lösungen gehören Netzwerk- und Storage-Lösungen für Rechenzentren, Unternehmens-, Mainframe- und Cybersecurity-Software mit Schwerpunkt auf Automatisierung, Monitoring und Sicherheit, Smartphone-Komponenten, Telekommunikation und Fabrikautomatisierung. Weitere Informationen finden Sie unter www.broadcom.com

Über HCL Technologies

HCL Technologies (HCL) unterstützt Unternehmen weltweit mit Technologien für das nächste Jahrzehnt. Durch die tiefgreifende Branchenexpertise, Kundenorientierung und unternehmerische Kultur der Ideapreneurship™ ermöglicht die Strategie „Mode 1-2-3“ von HCL es Unternehmen, sich in Next-Generation-Unternehmen zu verwandeln. HCL bietet seine Dienstleistungen und Produkte in drei Geschäftsbereichen an: IT und Business Services (ITBS), Engineering und R&D Services (ERS) sowie Produkte und Plattformen (P&P). ITBS ermöglicht es Unternehmen weltweit, ihre Geschäfte durch Angebote in den Bereichen Anwendungen, Infrastruktur, digitale Prozesse und digitale Transformationslösungen der nächsten Generation zu verändern. ERS bietet Dienste und Lösungen für alle Aspekte der Produktentwicklung und Plattformgestaltung. Mit P&P versorgt HCL global agierende Kunden mit modernisierten Softwareprodukten für ihre technologie- und branchenspezifischen Anforderungen. Mit seinen hochmodernen Co-Innovationslabors, globalen Lieferkapazitäten und seinem breiten globalen Netzwerk bietet HCL ganzheitliche Dienstleistungen für verschiedene Branchen in den Kategorien Financial Services, Manufacturing, Technology & Services, Telecom & Media, Retail & CPG, Life Sciences & Healthcare und Public Services. Als ein weltweit führendes Technologieunternehmen ist HCL stolz auf seine Initiativen zu Vielfalt, sozialer Verantwortung, Nachhaltigkeit und Bildung. Zum 31. Dezember 2019 erwirtschaftete HCL einen konsolidierten 12-Monats-Umsatz von 9,7 Milliarden US-Dollar und seine 149.000 Ideengeber sind in 45 Ländern tätig. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.hcltech.com

