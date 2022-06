HCL Technologies und SAP kooperieren bei Industrie 4.0-gesteuerten smarten IoT-Angeboten

NOIDA, Indien, 2. Juni 2022 — HCL Technologies (HCL), ein weltweit führendes Technologieunternehmen und Marktführer im Bereich Internet der Dinge (IoT), arbeitet mit SAP bei branchenrelevanten IoT-Angeboten und -Dienstleistungen zusammen. HCL Technologies kombiniert dazu SAP-Software mit Services und Hardware, die das fragmentierte und komplexe Lösungspaket beschleunigt und vereinfacht, mit dem Unternehmen bei ihren Transformationen zu Industrie 4.0 konfrontiert sind.

Der Geschäftsbereich IoT WoRKS von HCL Technologies bringt intelligente Warehouse-Angebote der nächsten Generation auf den Markt. Er bündelt IoT-gestützte Lagerprozesse, die die SAP Internet of Things (SAP IoT))-Funktionen für intelligente Sensorik und IoT Edge nutzen. Mit der Option, relevante Hardware wie RFID-Geräte oder Gateway-Server einzubinden, überwinden diese Angebote die Einführungsbarrieren.

Folgende Serviceangebote von HCL Technologies nutzen SAP IoT:

IoT-gesteuerte Lagerprozesse – Steigerung der Effizienz im Warenbewegungsprozess durch den Einsatz der Smart-Sensing-Funktionen von SAP IoT. SAP IoT automatisiert die Identifizierung von Transporteinheiten durch Radiofrequenz-Identifikation (RFID), die Validierung der Daten und die Übertragung von Geschäftskontextinformationen an SAP S/4HANA oder andere SAP-Anwendungen für Warehouse-Prozesse. So unterstützt HCL Technologies Kunden dabei, ihre digitale Lieferkette durch den Einsatz von SAP IoT noch effizienter zu gestalten und zu optimieren.

– Steigerung der Effizienz im Warenbewegungsprozess durch den Einsatz der Smart-Sensing-Funktionen von SAP IoT. SAP IoT automatisiert die Identifizierung von Transporteinheiten durch Radiofrequenz-Identifikation (RFID), die Validierung der Daten und die Übertragung von Geschäftskontextinformationen an SAP S/4HANA oder andere SAP-Anwendungen für Warehouse-Prozesse. So unterstützt HCL Technologies Kunden dabei, ihre digitale Lieferkette durch den Einsatz von SAP IoT noch effizienter zu gestalten und zu optimieren. Remote Überwachung von Edge-Hardware – Durch die Nutzung der IoT- und Monitoring-Expertise von HCL Technologies können Kunden den Zustand von Edge-Hardware-Geräten und der Container-Orchestrierungsschicht für SAP-Anwendungen überwachen. Das Angebot ist skalierbar und bietet eine einzige Benutzeroberfläche für die Verwaltung von Clustern sowie konfigurierbaren Warnmeldungen. Dies ermöglicht es Unternehmen, ihre Anwendungen und Dienste am Edge, also am Rand des Netzwerkes, auszuführen. Dadurch erfüllen sie die gesetzlichen Vorschriften und die Anforderungen hinsichtlich einer niedrigen Latenz, Bandbreite sowie einer zuverlässigen Verbindung. Durch die Echtzeit-Überwachung von Edge-Geräten verringert dieses Angebot die Ausfallzeiten und erhöht die Produktivität der Kunden.

„Wir sind stolz darauf, mit SAP zusammenzuarbeiten, um die nächste Generation von intelligenten Warehouse-Angeboten und -Services zu entwickeln. Unsere Kunden profitieren von unserer Erfahrung bei der Umsetzung von Industrie 4.0- und Connected-Business-Transformationsprogrammen, gepaart mit der Expertise von SAP bei der Unterstützung von IoT-Anwendungen während der Entwicklung und Implementierung. Das fördert ihre nachhaltige Geschäftsentwicklung und ihr Wachstum“, erklärt Sukant Acharya, Senior Vice President, IoT WoRKS, HCL Technologies.

„Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit HCL Technologies, um Kunden Industrie 4.0-Lösungen und IoT-Technologien zur Verfügung zu stellen. Während SAP die Lösungen und die Konnektivität anbietet, um datengesteuerte Prozesse über die gesamte Lieferkette hinweg zu ermöglichen, liefert HCL Technologies Geschäfts- und Produktexpertise, gepaart mit einem Implementierungsansatz, der sich darauf konzentriert, die Zeit bis zur Wertschöpfung mit minimalem Aufwand und Investitionen zu beschleunigen. Unser gemeinsames Ziel ist es, unseren Kunden eine vernetzte, widerstandsfähige und nachhaltige Lieferkette zu bieten“, sagt Priya Wenzel, Global Head Channel Management, SAP Digital Supply Chain.

Über HCL Technologies

HCL Technologies (HCL) ermöglicht es Unternehmen weltweit, die Technologien für das nächste Jahrzehnt schon heute zu nutzen. Die Mode 1-2-3-Strategie von HCL ermöglicht Unternehmen durch tiefgreifende Branchenexpertise, Kundenorientierung und die unternehmerische Kultur des Ideapreneurship™ einen Wandel zu Firmen der nächsten Generation.

HCL bietet seine Dienstleistungen und Produkte in drei Geschäftsbereichen an: IT und Business Services (ITBS), Engineering und R&D Services (ERS) und Products & Platforms (P&P). ITBS ermöglicht es Unternehmen weltweit, ihre Geschäfte durch Angebote in den Bereichen Anwendungen, Infrastruktur, digitale Prozesse und Lösungen für die digitale Transformation der nächsten Generation zu verändern. ERS bietet technische Dienstleistungen und Lösungen in allen Bereichen der Produktentwicklung und Plattformgestaltung. Im Bereich P&P bietet HCL modernisierte Softwareprodukte für technologische und branchenspezifische Anforderungen globaler Kunden. Durch die hochmodernen Co-Innovationslabore, die globalen Lieferkapazitäten und ein breites globales Netzwerk bietet HCL ganzheitliche Services für verschiedene Branchen wie Finanzwesen, Fertigung, Technologie & Dienstleistungen, Telekommunikation & Medien, Einzelhandel & Konsumgüter, Biowissenschaften & Gesundheitswesen sowie öffentlicher Dienst.

Als ein führendes globales Technologieunternehmen ist HCL stolz auf seine Initiativen in den Bereichen Vielfalt, soziale Verantwortung, Nachhaltigkeit und Bildung. In den 12 Monaten bis zum 31. März 2022 erzielte HCL einen konsolidierten Umsatz von 11,48 Milliarden US-Dollar. Seine 209.000 Ideengeber sind in 52 Ländern tätig.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.hcltech.com

Medienkontakt:

Fink & Fuchs AG

Kirsten Gnadl

Tel: 089-589787-34

E-Mail: HCL@finkfuchs.de